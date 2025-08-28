Trova nel Magazine
George Clooney manda in tilt i cuori a Venezia nel nuovo film Netflix (con Adam Sandler) che vi farà perdere la testa

Al Festival di Venezia 2025 ci sarà anche il film con Clooney e Sandler: un viaggio emotivo firmato Baumbach, tra ironia, malinconia e riflessioni sulla vita

Melania Fiata

Melania Fiata

Giornalista

Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Si sa, il Festival del Cinema di Venezia è un’occasione unica non solo per vedere film in anteprima, ma anche per vedere sfilare sul red Carpet tantissime star di Hollywood. Tra le anteprime presentate da Alberto Barbera, spiccano alcuni titoli che stanno attirando l’interesse della stampa internazionale, come il film Jay Kelly, scritto da Noah Baumbach ed Emily Mortimer. La pellicola, con protagonisti l’improbabile coppia George Clooney e Adam Sandler, verrà presentata, infatti, giovedì 28 agosto: è prodotta da Netflix, sulla cui piattaforma sbarcherà il prossimo 5 dicembre 2025, mentre al cinema uscirà prima, il 19 novembre. Ma scopriamo insieme di cosa parla e perché si preannunci così interessante.

Jay Kelly: trama e cast del film con George Clooney e Adam Sandler

Tra i vari titoli che verranno presentati al Festival del Cinema di Venezia 2025, c’è anche Jay Kelly, il nuovo film di Noah Baumbach in Concorso, prodotto da Netflix e disponibile dal 5 dicembre sulla piattaforma (al cinema uscirà il 19 novembre). La pellicola segna l’incontro tra George Clooney e Adam Sandler, spesso legati a universi cinematografici diversi. Racconta la storia di Jay Kelly (Clooney), attore di fama mondiale in crisi personale e professionale, e del suo amico e manager Ron (Sandler). Il loro viaggio è sia fisico che interiore, esplorando temi come il tempo, la fama e i rimpianti. Baumbach è stato bravo nel realizzarlo poiché ha alternato ironia e malinconia, costruendo dialoghi leggeri ma profondi. Il cast include anche Laura Dern, Riley Keough, Patrick Wilson, Eve Hewson, Billy Crudup, Alba Rohrwacher e Greta Gerwig, con numerosi cammei che aggiungono spessore. La fotografia è di Linus Sandgren, le musiche di Nicholas Britell e il montaggio di Valerio Bonelli, che alterna riflessione e slanci emotivi.

Dopo Storia di un matrimonio, Baumbach torna a Venezia affrontando il tema della fragilità dell’identità e dei compromessi della vita adulta.

Dove vedere Jay Kelly in streaming e cosa dobbiamo aspettarci da questo film

Se proprio volessimo definirlo, diciamo che Jay Kelly è un road movie internazionale, ambientato tra Italia, Regno Unito e Stati Uniti, che esplora le inquietudini dei protagonisti e la ricerca di senso in un mondo in continuo cambiamento. Temi come l’invecchiamento, la fama, il rimorso e il desiderio di riscatto emergono in modo impattante, mentre il film riflette sul rapporto tra immagine pubblica e identità privata. Sotto la regia di Baumbach, l’inaspettato duo Clooney e Sandler trasforma il viaggio in un racconto esistenziale. Questo, farà sicuramente discutere ma, al contempo, sarà uno dei film protagonisti della Mostra di Venezia.

Come vi abbiamo annunciato nei paragrafi precedenti, il film sarà visibile in streaming su Netflix il 5 dicembre 2025.

