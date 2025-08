Jay Kelly, il primo trailer del nuovo film con George Clooney e Adam Sandler conquista i fan: quando esce su Netflix Sono uscite ufficialmente le prime immagini della pellicola in concorso alla mostra del cinema di Venezia: di cosa parla e dove potremo vederlo.

Da oggi è finalmente disponibile il teaser trailer di Jay Kelly, l’attesissimo film scritto e diretto da Noah Baumbach, che vede come protagonisti George Clooney e Adam Sandler. Il film sarà presentato in anteprima mondiale all’82esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia, dove concorrerà per il Leone d’Oro. Le prime immagini rilasciate mostrano un cast corale di grande livello, che include Laura Dern, Billy Crudup, Riley Keough e Greta Gerwig. Scopriamo di più su questa nuova uscita: di cosa parla e quando e dove potremo finalmente vedere il film.

Jay Kelly, di cosa parla il nuovo film con Clooney e Sandler

Il film racconta la storia di Jay Kelly (George Clooney) una celebre star del cinema che intraprende un viaggio in Europa accompagnato dal suo devoto manager Ron (Adam Sandler). Quello che sembra un tour promozionale si trasforma rapidamente in un itinerario intimo e rivelatore, durante il quale i due uomini si confrontano con i fantasmi del passato, i rapporti lasciati in sospeso e il senso stesso della propria eredità personale e professionale.

Il film, scritto a quattro mani dal regista Baumbach con l’attrice e sceneggiatrice Emily Mortimer, si presenta come una riflessione dolceamara sulla fama, l’amicizia e la vulnerabilità dell’uomo. Una pellicola intima e dalla forte componente introspettiva che donerà ai telespettatori una sottile ma intensa riflessione sull’identità, sui legami affettivi e sul peso del tempo.

Il teaser trailer di Jay Kelly conquista i fan

Nel teaser trailer del film pubblicato proprio oggi vediamo George Clooney nei panni di Jay Kelly che ripete il proprio nome più volte davanti a uno specchio. A seguire vengono mostrati diversi momenti del film in cui l’attore ha a che fare con i propri fan, con il continuo supporto del manager Ron, ovvero Adam Sandler. Le poche immagini mostrate hanno letteralmente conquistato i fan dei due attori, due interpreti diversissimi ma accomunati da una straordinaria capacità di fondere comicità e dramma in maniera magistrale. La curiosità e le aspettative sono orma molto alte, ma sicuramente non verranno deluse.

Con una coppia inedita come Clooney e Sandler, diretta da uno dei registi più sensibili e sofisticati del panorama contemporaneo, Jay Kelly si candida già come uno dei titoli più attesi della stagione autunnale. Dopo la presentazione alla Mostra del Cinema di Venezia, il film Jay Kelly arriverà in un numero selezionato di sale cinematografiche il 19 novembre 2025, per poi approdare definitivamente in streaming su Netflix il 5 dicembre 2025.

