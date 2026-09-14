Festival del Cinema di Roma: Javier Bardem premiato da Paolo Sorrentino, il riconoscimento inaspettato L'attore spagnolo riceverà l'onorificenza alla carriera nella ventunesima edizione della manifestazione all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

Facebook Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

CONDIVIDI

Javier Bardem sarà premiato alla carriera durante la 21ma Edizione del Festival del Cinema di Roma: a consegnare il riconoscimento sarà nientemeno che Paolo Sorrentino. La kermesse andrà in scena dal 13 al 25 ottobre 2026 nella cornice dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Lo ha annunciato in una nota ufficiale il Presidente della Fondazione Cinema per Roma, Salvatore Nastasi, in una nota ufficiale su proposta della Direttrice Artistica, Paola Malanga. L’arrivo di Bardem a Roma per ricevere il riconoscimento è la seconda comunicazione ufficiale della Festa del Cinema, dopo l’annuncio del film d’apertura che sarà Il rumore delle cose nuove di Paolo Genovese.

Javier Bardem, il riconoscimento a una carriera infinita: premio speciale da Paolo Sorrentino al Festival del Cinema di Roma

A consegnare il premio speciale alla carriera a Javier Bardem sarà il regista premio Oscar Paolo Sorrentino. Bardem, tra i più importanti attori livello globale, a sua volta premio Oscar per Non è un paese per vecchi di Joel ed Ethan Coen, ha recitato per cineasti di fama internazionale come Woody Allen, Sam Mendes, Denis Villeneuve, Julian Schnabel, Aaron Sorkin e Alejandro Amenábar. Per l’occasione presenterà al pubblico la proiezione di El ser querido di Rodrigo Sorogoyen.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il titolo, fra i più applauditi allo scorso Festival di Cannes, in programma alla Festa nella sezione Best of 2026, vede Bardem nel ruolo di Esteban Martínez, leggendario regista con un passato segnato da violenza ed eccessi.

Javier Bardem a Venezia assieme alla moglie Penelope Cruz per Bunker di Florian Zeller

Qualche giorno fa l’attore spagnolo ha condiviso il red carpet dell’83ma Mostra del Cinema di Venezia con la moglie, Penelope Cruz, impegnata assieme a lui nella promozione del nuovo film che li ha visti protagonisti, ovvero Bunker, diretto da Florian Zeller. Nel cast anche Stephen Graham, Paul Dano e Patrick Schwarzenegger, figlio di Arnold e di Maria Shriver.

La sinossi ufficiale recita: "Quando un architetto accetta un progetto moralmente ambiguo, costruire un bunker per la sopravvivenza destinato a un magnate della tecnologia, sua moglie comincia a mettere in discussione il loro matrimonio, dopo diciassette anni insieme".

Bunker è un thriller drammatico che esamina le sfide emotive e morali affrontate da una coppia mentre le angosce di un mondo sempre più incerto iniziano a ridefinire il loro legame, indagando le paure, i dubbi e i dilemmi etici che caratterizzano il nostro tempo. Nella kermesse veneziana il film è stato accolto generalmente ben, con Bardem e Cruz a dare sostanza a un film definito "formalmente impeccabile". Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

Potrebbe interessarti anche