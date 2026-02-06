Javier Bardem e Kate Hudson per una storia d'amore che scalda il cuore: il nuovo film è tratto da un libro Javier Bardem e Kate Hudson sono i protagonisti di una storia d'amore alla 'Harry ti presento Sally' nel nuovo film di Elizabeth Chomko

Elizabeth Chomko, famosa per What They Had, dirigerà un film drammatico tratto da una sua sceneggiatura che racconta una relazione a distanza, intitolato Hello and Paris. I protagonisti di questa storia saranno Javier Bardem e Kate Hudson, scelti per i ruoli principali del film, basato sul romanzo That Part Was True di Deborah McKinlay. È coinvolta nel progetto anche Finola Dwyer, già produttrice di film candidati all’Oscar come An Education e Brooklyn.

Javier Bardem e Kate Hudson protagonisti di una storia d’amore nata a Parigi

Secondo indiscrezioni, il film è simile a titoli come Insonnia d’amore, C’è posta per te e Harry ti presento Sally. La trama infatti racconta come dopo un primo incontro non proprio piacevole a Parigi, una scrittrice e un’architetto paesaggista iniziano a legare leggendo ricette e libri. Col tempo, si rendono conto che è più difficile decidere di non sentirsi soli che sperimentare la solitudine.

Parlando del film, Christopher Slager, responsabile del reparto cinematografico di Fifth Season, si è detto entusiasta del progetto e del team svelto, a partire dalla regista. Di lei ha detto: "Elizabeth Chomko è un vero talento generazionale e non potremmo essere più orgogliosi di dare vita al suo brillante adattamento in collaborazione con Finola Dwyer". Slager ha parlato anche della coppia di attori protagonisti, sottolineandone il potenziale: "Javier Bardem e Kate Hudson conquisteranno il pubblico. Non vediamo l’ora che il mondo si innamori di questa storia come è successo a noi".

Elizabeth Chomko "regista visionaria"

Il coinvolgimento di Elizabeth Chomko nel film ha messo d’accordo tutti. Anche Patrick Wachsberger, responsabile della divisione 193 di Legendary Entertainment, che si occupa delle vendite di Hello e Paris al Berlinale Film Market, ha esaltato il lavoro da lei svolto: "La visionaria regista Elizabeth Chomko ha creato una splendida storia d’amore, che riempie il cuore e delizia i sensi. – ha anticipato – Con l’incomparabile coppia Javier Bardem e Kate Hudson nei ruoli principali, questo film ricorda i classici senza tempo che conosciamo e adoriamo, ma con un tocco di freschezza e una deliziosa dose di piacere culinario".

