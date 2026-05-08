Javier Bardem terrorizza Amy Adams, la nuova coppia è da brividi: lui è il carnefice e lei la vittima nel trailer di Cape Fear Martin Scorsese e Steven Spielberg uniscono le forze per produrre il reboot televisivo del celebre cult Cape Fear, in arrivo su Apple TV

Marco Lucio Papaleo Content Editor Linkedin

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Apple TV ha svelato il trailer di Cape Fear, l’attesissimo thriller psicologico dalle tinte horror che porta sul piccolo schermo una delle storie più tese della cinematografia mondiale. Ideata dallo showrunner Nick Antosca, la serie vanta un team di produzione d’eccezione che vede i premi Oscar Martin Scorsese e Steven Spielberg tornare a collaborare sul titolo dopo il successo del film originale del 1991. Lo show debutterà sulla piattaforma il prossimo 5 giugno con i primi due episodi, seguiti da un nuovo appuntamento ogni venerdì fino al finale di stagione previsto per il 31 luglio.

Una vendetta che attraversa i decenni

La serie si ispira sia al romanzo originale di John D. MacDonald, "The Executioners", sia alle due celebri versioni cinematografiche: quella del 1962 con Gregory Peck e Robert Mitchum e l’acclamato remake di Scorsese con Robert De Niro. In questa nuova iterazione, Javier Bardem presta il suo volto a Max Cady, un famigerato assassino che, dopo aver scontato la sua pena, viene rilasciato dal carcere con un unico obiettivo: vendicarsi degli avvocati che hanno contribuito alla sua condanna. Le sue vittime sono Anna e Tom Bowden, interpretati rispettivamente da Amy Adams e Patrick Wilson, la cui vita coniugale apparentemente perfetta verrà travolta da una tempesta di terrore e manipolazione.

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Accanto ai tre protagonisti principali, il cast di Cape Fear annovera nomi di rilievo come CCH Pounder, Joe Anders, Lily Collias e Malia Pyles. La direzione dell’episodio pilota è stata affidata al regista candidato all’Oscar Morten Tyldum (The Imitation Game), che figura anche tra i produttori esecutivi, garantendo fin dall’inizio un’impronta visiva e una tensione narrativa di altissimo livello. La serie è prodotta da UCP e Amblin Television, consolidando il lungo rapporto di collaborazione tra Nick Antosca e Universal Studio Group iniziato nel 2017.

Il ritorno di un cult in formato seriale

Questa nuova versione di Cape Fear non si limita a replicare quanto già visto sul grande schermo, ma punta a espandere la psicologia dei personaggi attraverso dieci episodi che esplorano le zone d’ombra della giustizia e il peso del passato in maniera più estesa di quanto può fare un singolo lungometraggio cinematografico. La presenza di Spielberg e Scorsese come produttori esecutivi garantisce una continuità con l’eredità del franchise, mentre la scrittura di Antosca, già noto per titoli horror di successo, promette di spingere lo show verso atmosfere ancora più cupe e disturbanti, rendendolo uno degli eventi televisivi più attesi della stagione estiva.

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