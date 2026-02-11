A Working Man, Jason Statham torna alle origini e sbanca i box office grazie a Sylvester Stallone: disponibile ora in streaming e Home Video Una ragazza viene rapita da un giro criminale legato alla tratta e alla criminalità organizzata: Jason Statham prende la sceneggiatura di Sylvester Stallone e la trasforma in oro

A Working Man è uno di quei film che, già dal titolo, chiariscono subito le intenzioni. Niente eroi mascherati, niente nomi altisonanti, niente superpoteri. Solo un uomo che lavora. Un uomo che prova a stare tranquillo. E che, come spesso succede nel cinema di Jason Statham, viene spinto a tornare a fare ciò che sa fare meglio: usare la violenza come ultimo linguaggio possibile.

Negli ultimi vent’anni Statham ha costruito una carriera solidissima interpretando variazioni dello stesso archetipo: l’uomo competente, silenzioso, con un passato che pesa come un macigno. A Working Man si inserisce perfettamente in questa linea, ma lo fa con una consapevolezza diversa, quasi più stanca, più matura. Qui non c’è la voglia di dimostrare qualcosa. C’è la necessità. Ed è una differenza sottile, ma fondamentale.

La trama di A Working Man: quando il passato non resta mai davvero alle spalle

In A Working Man, Statham interpreta un ex soldato che ha lasciato tutto alle spalle per una vita semplice. Lavora in un cantiere, si alza presto, fa il suo turno, torna a casa. Non cerca guai, non vuole più essere l’uomo che era. Il problema è che il mondo, soprattutto quello raccontato in questo tipo di cinema, non lascia mai in pace chi ha competenze fuori dal comune.

Quando una ragazza viene rapita da un giro criminale legato alla tratta e alla criminalità organizzata, il protagonista si ritrova coinvolto suo malgrado. All’inizio prova a stare fuori. Poi capisce che nessun altro farà davvero qualcosa. E allora succede quello che sappiamo già: l’uomo tranquillo smette di esserlo.

La struttura narrativa è classica, ma A Working Man non ha fretta. Si prende tempo per mostrarti la quotidianità, il lavoro manuale, la fatica fisica, il silenzio. Serve a rendere credibile la trasformazione. Non è un interruttore che si accende. È una diga che cede.

Jason Statham e il cinema della competenza

Una delle cose che Statham ha sempre saputo fare bene è incarnare il cosiddetto "cinema della competenza". I suoi personaggi non improvvisano. Sanno cosa stanno facendo. Ogni gesto è preciso, ogni colpo è funzionale. Non c’è estetizzazione inutile della violenza: c’è efficienza.

In A Working Man questo aspetto è ancora più marcato. Il protagonista non combatte per rabbia cieca o per vendetta personale. Combatte perché sa come farlo e perché nessun altro può. È una violenza quasi amministrativa, burocratica. Va fatta. Punto.

Questo rende il film interessante anche per come si colloca nel panorama attuale dell’action. In un’epoca dominata da coreografie iper-stilizzate e supereroi invincibili, Statham continua a rappresentare un’idea di fisicità concreta. I suoi personaggi si fanno male. Si stancano. Pagano un prezzo.

Il lavoro come identità: non solo un titolo

Il titolo A Working Man non è casuale. Il lavoro non è solo una copertura narrativa, ma un tema centrale. Il protagonista è definito da ciò che fa ogni giorno, non da ciò che ha fatto in passato. Il film insiste molto su questo punto: la dignità del lavoro manuale, la routine, la ripetizione.

È anche una riflessione molto americana. L’uomo che lavora onestamente e che viene tradito da un sistema che non protegge i più deboli. Quando lo Stato, le istituzioni o la legge non funzionano, resta l’individuo. È un’idea politicamente discutibile, ma cinematograficamente potentissima, soprattutto in questo tipo di racconto. E Statham, con il suo corpo segnato e il volto sempre più vissuto, è perfetto per incarnarla. Non è più l’action hero giovane e arrogante. È uno che ha visto troppo e che vorrebbe solo smettere.

Un action che parla anche di oggi

Pur restando un film di genere molto chiaro, A Working Man parla anche del presente. Del senso di impotenza, della percezione che certe forme di criminalità siano intoccabili, invisibili, troppo grandi. La tratta di esseri umani, lo sfruttamento, la violenza sistemica sono temi che il film non approfondisce in modo sociologico, ma che usa come sfondo morale.

Il messaggio è semplice e diretto: quando il male è organizzato, il bene spesso è solo. Ed è una visione cupa, ma coerente con il mondo che racconta.

Il film non offre soluzioni, non promette un cambiamento duraturo. Racconta un intervento, un’azione circoscritta, quasi disperata. E forse proprio per questo risulta più onesto di tanti action che fingono di "sistemare" il mondo.

Regia, ritmo e messa in scena

La regia di A Working Man non cerca virtuosismi inutili. Le scene d’azione sono chiare, leggibili, spesso ravvicinate. La macchina da presa resta addosso ai corpi, segue i movimenti, non li nasconde. Il ritmo è ben calibrato: una prima parte più lenta, quasi contemplativa, e una seconda che accelera progressivamente. Non c’è mai la sensazione di filler. Ogni scena serve a spingere il protagonista un passo più vicino al punto di non ritorno.

Anche la fotografia aiuta molto a costruire l’atmosfera: toni spenti, ambienti industriali, spazi chiusi. È un mondo senza glamour ma senza lusso. Un mondo che sembra sempre sul punto di schiacciare chi lo abita.

L’edizione home video e dove vedere A Working Man in streaming

Per chi ama il cinema action concreto e vuole goderselo al meglio, A Working Man è disponibile anche in home video, con edizioni Blu-ray e 4K UHD che valorizzano molto la resa visiva delle scene notturne e degli ambienti industriali. Il comparto audio è particolarmente efficace nelle sequenze d’azione, con un sound design secco e potente, ideale per impianti home theater.

Sul fronte streaming, il film è disponibile sulle principali piattaforme di noleggio digitale e, a seconda del periodo. A oggi il film è disponibile su Prime Video con piano HD e 4K.

