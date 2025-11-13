Jason Momoa fuorilegge su Apple TV: la nuova serie promette scintille e il motivo è fenomenale
L’attore di Aquaman, Jason Momoa guida una banda di motociclisti tra le bellezze selvagge della Nuova Zelanda, in una nuova serie del 'padre' di Sons of Anarchy
Tutti (o quasi tutti) lo amano per il suo aspetto fisico imponente, ma anche perché è un bravo attore e, proprio per questo, siamo convinti che la notizia che stiamo per darvi farà felici molti fan. Jason Momoa sta per tornare sul piccolo schermo in una nuova serie firmata dal creatore di Sons of Anarchy, Kurt Sutter, insieme a Chris Collins, per Apple TV+. Non vogliamo svelarvi troppo adesso ma state tranquilli perché troverete tutte le informazioni nei prossimi paragrafi.
Nomad, cosa sappiamo sulla nuova serie TV con protagonista Jason Moma: trama e cast
Jason Momoa sarà il protagonista della nuova serie TV Nomad, co-creata da Kurt Sutter e Chris Collins, ambientata in Nuova Zelanda e incentrata su un guerriero diviso tra due vite, due vocazioni e due famiglie, alle prese con un gruppo di motociclisti fuorilegge. Collins sarà showrunner, mentre Sutter sarà autore e produttore esecutivo insieme a Momoa. Per quanto riguarda il cast, non sappiamo ancora chi saranno le altre star coinvolte nel progetto ma, non appena ne sapremo di più, vi aggiorneremo. L’attore ha già collaborato più volte con Apple TV, in serie come See e Chief of War, oltre alla docuserie On the Roam per Discovery. Tra i suoi prossimi impegni cinematografici c’è la seconda parte di Fast X, prevista per il 2027 con Vin Diesel, Jason Statham e Dwayne Johnson. Momoa ha precisato che il nuovo film richiederà tempo a causa della mancanza di una sceneggiatura.
Chief of War, Jason Momoa è un guerriero hawaiano nella serie tv basata su eventi reali
L’ultimo progetto di Jason Momoa è Chief of War, uscito il 1° agosto su Apple TV+. E’ una miniserie che racconta la storia reale di Kaʻiana, un capo hawaiano vissuto nel XVIII secolo durante le guerre che portarono all’unificazione delle Hawaii sotto Kamehameha I. La serie segue il suo percorso da alleato a nemico del futuro re, fino al tragico epilogo nella Battaglia di Nuʻuanu. Kaʻiana fu uno dei primi capi hawaiani a viaggiare con esploratori europei, tornando con nuove idee e tecnologie e diventando una figura carismatica ma controversa. La produzione, guidata da Jason Momoa e Thomas Paʻa Sibbett, ha coinvolto consulenti culturali e un istituto linguistico hawaiano per garantire autenticità nella lingua, nei costumi e nelle tradizioni.
La maggior parte del cast è di origine polinesiana e gran parte della sceneggiatura è in lingua hawaiana. La serie racconta la storia attraverso Kaʻiana, esplorando temi come lealtà, tradizione e resistenza indigena, invece di concentrarsi su Kamehameha I. Pur basandosi su fatti storici, gli autori hanno utilizzato alcune licenze narrative per rendere la vicenda più epica e coinvolgente, offrendo al pubblico internazionale una prospettiva autentica sulla storia delle Hawaii. Trovate Chief of War in streaming su Apple TV+.
