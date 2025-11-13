Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Jason Momoa fuorilegge su Apple TV: la nuova serie promette scintille e il motivo è fenomenale

L’attore di Aquaman, Jason Momoa guida una banda di motociclisti tra le bellezze selvagge della Nuova Zelanda, in una nuova serie del 'padre' di Sons of Anarchy

Melania Fiata

Melania Fiata

Giornalista

Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Nomad, Jason Momoa protagonista della nuova serie targata Apple TV+
Prime Video

Tutti (o quasi tutti) lo amano per il suo aspetto fisico imponente, ma anche perché è un bravo attore e, proprio per questo, siamo convinti che la notizia che stiamo per darvi farà felici molti fan. Jason Momoa sta per tornare sul piccolo schermo in una nuova serie firmata dal creatore di Sons of Anarchy, Kurt Sutter, insieme a Chris Collins, per Apple TV+. Non vogliamo svelarvi troppo adesso ma state tranquilli perché troverete tutte le informazioni nei prossimi paragrafi.

Nomad, cosa sappiamo sulla nuova serie TV con protagonista Jason Moma: trama e cast

Jason Momoa sarà il protagonista della nuova serie TV Nomad, co-creata da Kurt Sutter e Chris Collins, ambientata in Nuova Zelanda e incentrata su un guerriero diviso tra due vite, due vocazioni e due famiglie, alle prese con un gruppo di motociclisti fuorilegge. Collins sarà showrunner, mentre Sutter sarà autore e produttore esecutivo insieme a Momoa. Per quanto riguarda il cast, non sappiamo ancora chi saranno le altre star coinvolte nel progetto ma, non appena ne sapremo di più, vi aggiorneremo. L’attore ha già collaborato più volte con Apple TV, in serie come See e Chief of War, oltre alla docuserie On the Roam per Discovery. Tra i suoi prossimi impegni cinematografici c’è la seconda parte di Fast X, prevista per il 2027 con Vin Diesel, Jason Statham e Dwayne Johnson. Momoa ha precisato che il nuovo film richiederà tempo a causa della mancanza di una sceneggiatura.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Chief of War, Jason Momoa è un guerriero hawaiano nella serie tv basata su eventi reali

L’ultimo progetto di Jason Momoa è Chief of War, uscito il 1° agosto su Apple TV+. E’ una miniserie che racconta la storia reale di Kaʻiana, un capo hawaiano vissuto nel XVIII secolo durante le guerre che portarono all’unificazione delle Hawaii sotto Kamehameha I. La serie segue il suo percorso da alleato a nemico del futuro re, fino al tragico epilogo nella Battaglia di Nuʻuanu. Kaʻiana fu uno dei primi capi hawaiani a viaggiare con esploratori europei, tornando con nuove idee e tecnologie e diventando una figura carismatica ma controversa. La produzione, guidata da Jason Momoa e Thomas Paʻa Sibbett, ha coinvolto consulenti culturali e un istituto linguistico hawaiano per garantire autenticità nella lingua, nei costumi e nelle tradizioni.

La maggior parte del cast è di origine polinesiana e gran parte della sceneggiatura è in lingua hawaiana. La serie racconta la storia attraverso Kaʻiana, esplorando temi come lealtà, tradizione e resistenza indigena, invece di concentrarsi su Kamehameha I. Pur basandosi su fatti storici, gli autori hanno utilizzato alcune licenze narrative per rendere la vicenda più epica e coinvolgente, offrendo al pubblico internazionale una prospettiva autentica sulla storia delle Hawaii. Trovate Chief of War in streaming su Apple TV+.

Potrebbe interessarti anche

Apple TV+, Jason Momoa torna in streaming con Chief of War

Chief of War, Jason Momoa è un eroe 'vero' nella serie di Apple TV+: cosa sappiamo

Una nuova storia epica nella rinnovata collaborazione tra l'attore di Aquaman e il s...
Un Film Minecraft (con Jason Momoa) è in streaming su Prime Video

Jason Momoa entra nel mondo di un famoso videogioco: il film da non perdere su Prime Video

Il supereroe Jason Momoa non smette di stupire: si trasforma in protagonista di Mine...
The Fall Guy, l'amore al tempo degli stuntman: la spiegazione del finale del film su Netflix

The Fall Guy, l'amore al tempo degli stunt-man: il dettaglio che ti è sfuggito nel finale del film Netflix

Tutto ciò che non avete capito nel finale di The Fall Guy spiegato chiaramente: come...
Meghan Markle torna al cinema con un cameo a sorpresa: accanto a lei due nomi di spicco

Meghan Markle lascia le piattaforme dopo il flop su Netflix ma tutte le star la cercano: che succede

L’ex duchessa di Sussex riappare sul set accanto a Lily Collins e Brie Larson nel nu...
l film Minecraft recensione video

Minecraft, nel film Jason Momoa è travolgente ma la critica storce il naso: perché

La pellicola sul videogame più venduto di tutti i tempi sta spopolando, eppure c'è c...
I 10 film più visti in streaming dal 6 al 12 ottobre: ce n'è per tutti i gusti

I 10 film più visti in streaming della settimana dal 6 al 12 ottobre 2025: ce n'è per tutti i gusti

I film più visti questa settimana sui maggiori servizi di streaming: qualche consigl...
I film in onda in TV stasera, venerdì 31 ottobre 2025: Barbara D'Urso lascia Ballando (solo per oggi), perché lo fa

I film in onda in TV stasera, venerdì 31 ottobre 2025: Barbara D'Urso lascia Ballando (solo per oggi), perché lo fa

Le pellicole della serata di venerdì 31 ottobre 2025: in Il Vegetale la conduttrice ...
I film in onda in TV stasera, martedì 11 novembre 2025: Harrison Ford e il suo personaggio migliore (non è Indiana Jones)

I film in onda in TV stasera, martedì 11 novembre 2025: Harrison Ford e il suo personaggio migliore (non è Indiana Jones)

Le migliori pellicole disponibili nella serata di martedì 11 novembre 2025: dal thri...
I film in onda in TV stasera, lunedì 22 settembre 2025: la scelta drammatica di Bruce Willis per la sua famiglia

I film in onda in TV stasera, lunedì 22 settembre 2025: la scelta drammatica di Bruce Willis per la sua famiglia

Scoprite i migliori film disponibili nella serata di lunedì 22 settembre 2025: l'att...

HeyLight

Vacanze e budget

La soluzione per prenotare viaggi senza rinunce

LEGGI

Personaggi

Tom Holland

Tom Holland
Chico Forti

Chico Forti
Isabella Rossellini

Isabella Rossellini
Emma Myers

Emma Myers

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963