Jason Momoa entra nel mondo di un famoso videogioco: il film da non perdere su Prime Video

E’ uno dei videogiochi più famosi al mondo, vanta milioni di utenti, giocatori accaniti e appassionati. Il mondo di Minecraft sbarca anche su Prime Video con Un Film Minecraft, pellicola diretta da Jared Hess e con protagonista anche Jason Momoa. Sì, avete capito bene. L’eterno Aquaman ha svestito i panni da supereroe per immergersi in questa nuovissima avventura nel bel mezzo della creatività, attorno alla quale, si può dire, che ruoti l’intero film. Vediamo nello specifico tutti i dettagli.

Un Film Minecraft (con Jason Momoa) celebra la creatività

Un Film Minecraft, diretto da Jared Hess e con Jason Momoa e Jack Black, è un adattamento live-action del famoso videogioco Sandbox. Il film ha avuto un grande successo al botteghino, con oltre 957 milioni di dollari, ma ha ricevuto critiche contrastanti: alcuni ne hanno lodato energia e creatività, altri hanno evidenziato mancanza di originalità e profondità. La trama segue Garrett Garrison (Momoa), Henry e Natalie (Sebastian Hansen ed Emma Myers) e Dawn (Danielle Brooks), trasportati nel mondo cubico di Minecraft. Insieme a Steve (Jack Black), devono fermare la regina piglin Malgosha (Rachel House) e trovare la via per tornare nel mondo reale.

Il film celebra la creatività e l’ immaginazione, contrapponendo il mondo reale, grigio e monotono, all’Overworld di Minecraft, vibrante e pieno di possibilità. Pur ispirandosi al gioco, la pellicola propone una narrazione più convenzionale, inserendo elementi comici e slapstick tipici di Hess, che suggeriscono quasi un approccio surreale. Momoa interpreta Garrett con un atteggiamento "camp" e goffo, sfruttando il contrasto tra la sua fisicità e le situazioni surreali: è riuscito a dimostrare versatilità e a portare umorismo e originalità al film.

Curiosità sul film e dove vederlo in streaming

Sono varie le curiosità che riguardano Un Film Minecraft. Partiamo col dire che è stato girato principalmente in Nuova Zelanda, con alcune scene in Canada, tra Auckland, Huntly e Helensville. Huntly ha rappresentato la città immaginaria di Chuglass, Idaho, mentre Helensville ha ospitato l’arena arcade "Game Over" e un piccolo zoo itinerante, creando l’atmosfera unica del mondo di Minecraft. La produzione ha collaborato con studi come Sony Pictures Imageworks, Wētā FX e Digital Domain per gli effetti speciali. Per l’uscita del film sono stati lanciati set LEGO, giocattoli Mattel e biscotti Oreo a tema, oltre al latte alla vaniglia "rampicante verde" e alla salsa piccante "Nether Flame Sauce" di McDonald’s: il latte è stato criticato per il colore, mentre la salsa è stata apprezzata.

La pellicola è visibile in streaming su Prime Video ma solo a pagamento: € 4,99 per il noleggio e € 13,99 per l’acquisto.

