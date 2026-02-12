Trova nel Magazine
Jason Momoa, da Minecraft a eroe galattico: sarà nel cast di un film tratto da un celebre videogioco

Dopo Minecraft, l'attore di Aquaman, Jason Momoa, guiderà una missione spaziale mozzafiato: sarà il protagonista del film basato sul videogioco Helldivers.

Melania Fiata

Melania Fiata

Giornalista

Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Le produzioni cinematografiche basate su famosi videogiochi continuano a espandersi. Per la gioia dei grandi appassionati, c’è una notizia che vi renderà felici. Sony porterà Helldivers sul grande schermo nel 2027, e nel cast ci sarà Jason Momoa come protagonista. Il film, prodotto da PlayStation Productions e Sony Pictures e diretto da Justin Lin, trasformerà uno dei franchise multiplayer più popolari in un kolossal cinematografico. Il ruolo dell’attore di Aquaman e Minecraft non è ancora stato svelato ma, di sicuro, sarà sicuramente un Helldiver pronto a difendere la Super Terra. Vediamo insieme tutti i dettagli.

Helldivers, Jason Momoa nel cast del film basato sul famoso videogioco: cosa sappiamo

Lo abbiamo visto di recente in Minecraft – Il Film e, tra non molto, lo vedremo in un’altra avventura. Jason Momoa entra nel cast del film live action di Helldivers, tratto dalla celebre serie sparatutto di Arrowhead Game Studios, e porta così tutto il suo carisma a un progetto diretto da Justin Lin (Fast & Furious, Star Trek Beyond). La pellicola dovrà adattare una serie multiplayer senza trama lineare, basata su eventi condivisi dalla community. In Helldivers, i giocatori interpretano soldati d’élite della Super Terra, impegnati a diffondere la "democrazia controllata" in tutta la galassia combattendo insetti giganti, robot e altre minacce aliene, in un universo che alterna azione esagerata e satira, ispirandosi a Starship Troopers. Per quanto riguarda gli altri membri del cast, non sappiamo ancora quale altre star prenderà parte a questo ambizioso progetto

Helldivers, il film ha una data di uscita: ecco quando esce

PlayStation Productions e Sony Pictures hanno annunciato che il film live action di Helldivers uscirà il 10 novembre 2027. E’ vero, bisognerà attendere ancora un po’ ma, almeno, una data c’è e i fan del videogioco la ricorderanno molto bene. Questa per Helldivers segna l’ultima collaborazione cinematografica tra Sony Pictures e PlayStation Productions, dopo il grande successo di Uncharted (2022), che ha incassato 407 milioni di dollari. Sul piccolo schermo, invece, Sony e PlayStation hanno già collaborato a Twisted Metal su Peacock e all’Emmy-Winning, The Last of Us, per HBO. Il franchise di Helldivers è iniziato nel 2015 ed è proseguito con il sequel nel 2024. Tra i produttori vi sono: Hutch Parker, Asad Qizilbash e Lin.

Jason Momoa, nel ruolo di protagonista, ha diretto A Minecraft Movie (oltre 950 milioni di incasso) ed è noto per Il Trono di Spade e Aquaman. Nel 2026 lo vedremo in Supergirl: Woman of Tomorrow, Street Fighter e Dune: Parte 3.

