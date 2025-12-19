Tomb Raider recluta una star di Harry Potter: la serie TV di Amazon Prime Video ha già vinto tutto! Direttamente dall'universo di Harry Potter una nuova aggiunta al cast della serie tv live-action di Tomb Raider prodotta da Amazon MGM

Novità in arrivo dal fronte della prossima serie tv tratta da Tomb Raider e prodotta da Amazon Prime Video: una ex star di Harry Potter si è unita al cast. È quanto si apprende dalle colonne di Deadline, per quanto ancora non ci sia ufficialità sul ruolo assegnatogli. Continua, quindi, la produzione della serie negli studi di Amazon MGM, che avrà Sophie Turner nei panni della protagonista Lara Croft.

Jason Isaacs da Harry Potter a Tomb Raider su Amazon Prime Video

Il fu Lucius Malfoy di Harry Potter, Jason Isaacs, entra nel cast della serie tv di Tomb Raider prodotta da Amazon Prime Video. Deadline rilancia una notizia davvero gustosa, che sicuramente farà aumentare l’hype dei fan per il nuovo live-action. I rappresentanti di Amazon hanno rifiutato di commentare e non è quindi ancora chiaro quale ruolo interpreterà Isaacs.

Attualmente nel cast di Tomb Raider abbiamo confermata Sophie Turner, ex volto di Sansa Stark in Game of Trhones, nei panni della protagonista Lara Croft. A lei dovrebbe aggiungersi presto anche Sigourney Weaver, attualmente in trattativa per una parte. La trama della serie, tratta dai famosi videogiochi di esplorazione, è ancora totalmente avvolta dal mistero.

Phoebe Waller-Bridge scriverà la trama di Tomb Raider

Per quanto non si sappia ancora nulla dello script, è certo che della sua stesura se ne occuperà Phoebe Waller-Bridge. L’attrice e drammaturga britannica, celebre per gli show Killing Eve e Fleabag, agirà anche nelle vesti di produttrice. Il progetto è in cantiere da ormai oltre 3 anni, con l’annuncio avvenuto nel 2022, ma l’approvazione è arrivata solo nel 2024. La produzione dovrebbe iniziare ufficialmente il 19 gennaio 2026, quindi occorrerà attendere ancora un po’ prima di vedere Jason Isaacs e Sophie Turner in Tomb Raider su Amazon Prime Video.

Chad Hodge è co-showrunner e produttore esecutivo dello show insieme a Jonathan Van Tulleken (che ha lavorato in serie come Shōgun e Dope Thief), che ne è anche il regista. La serie è prodotta anche da Crystal Dynamics, attuale sviluppatore dei videogame della saga; da Waller-Bridge e Jenny Robins attraverso Wells Street Productions; da Dmitri M. Johnson, Mike Goldberg e Timothy I. Stevenson attraverso Story Kitchen; da Michael Scheel, Hodge, e Legendary Television.

