Jason Bateman, mossa segreta con Netflix: dietro al suo ritorno c’è un progetto folle che nessuno si aspettava L’attore e regista torna a collaborare con Netflix e prepara un nuovo film, The Cackling of the Dodos: una storia oscura e grottesca che lascerà il segno.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Ci sono star che non si limitano ad essere solo attori, ma anche altro. Abbiamo numerosi esempi e, tra questi, spunta anche Jason Bateman. Stando a recenti novità, Bateman dirigerà per Netflix il thriller poliziesco The Cackling of the Dodos, con protagonisti Sam Rockwell e Woody Harrelson. Il progetto è stato reso noto da Dan Lin, responsabile della divisione cinematografica di Netflix. Vediamo nello specifico tutti i dettagli.

The Cackling of the Dodos, cosa sappiamo sul film diretto da Jason Bateman

Durante un evento stampa di Netflix, Dan Lin e Jinny Howe hanno annunciato The Cackling of the Dodos, nuovo film diretto da Jason Bateman e interpretato da Sam Rockwell e Woody Harrelson. Il progetto segna anche una nuova collaborazione tra la piattaforma e Bateman, già protagonista e produttore di Ozark. Il film racconta la storia di George, un agricoltore di provincia che, dopo aver trovato un cadavere in un silo per il grano, viene trascinato dal suo capo in un maldestro tentativo di nascondere l’accaduto. La sceneggiatura è originale ed è firmata da Rye Curtis.

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Rockwell, premio Oscar per Tre manifesti a Ebbing, Missouri, e Harrelson, candidato tre volte agli Oscar, sono entrambi attori di grande esperienza con numerosi lavori recenti. Bateman, inoltre, ha ottenuto una nomination ai SAG per Black Rabbit e ha recitato nel thriller Carry-On, che ha avuto grande successo su Netflix.

Jason Bateman protagonista della serie Netflix Black Rabbit

Di recente, Bateman è stato uno dei protagonisti di Black Rabbit, la serie Netflix, o meglio, un thriller psicologico incentrato sul rapporto complicato tra due fratelli. Ideata da Zach Baylin e Kate Susman e con protagonisti Jude Law e Jason Bateman, è ambientata nella nightlife di New York, ed esplora i legami familiari in tutte le sue sfaccettature. La serie ruota attorno a Jake Friedken, proprietario di un esclusivo ristorante, il cui equilibrio viene sconvolto dal ritorno del fratello Vince, portatore di caos e segreti. Tra lusso, alta cucina e drammi personali, la storia mette in luce il rapporto controverso tra i due, fatto di affetto, rancore e dipendenza reciproca, in un microcosmo dove un solo errore può far crollare tutto.

Come abbiamo già accennato, la serie combina thriller psicologico e dramma familiare, e mostra come ambizione, redenzione e lealtà possano scontrarsi con i vincoli familiari. C’è da dire, inoltre, che la miniserie riflette le complessità della vita urbana, e la storia mette in risalto temi come fragilità personale e fallimenti quotidiani.

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