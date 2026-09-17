“Al Bano e Loredana Lecciso arrabbiati”, Jasmine Carrisi a Tale e Quale show diventa un caso in famiglia: perché Jasmine Carrisi sarà una delle concorrenti di Tale e Quale Show, al via dal 23 settembre su Rai1, papà Al Bano e Loredana Lecciso però non l'hanno presa bene: ecco il motivo

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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E’ iniziato il conto alla rovescia per la nuova edizione di "Tale e Quale Show", per la prima volta in onda di mercoledì a partire dal 23 settembre. Tra i concorrenti che hanno accettato di mettersi alla prova c’è Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, pronta a tornare in Tv dopo l’esperienza a "The Couple". Lei è certamente felice di questa opportunità, giunta in modo inaspettato, anche se la reazione dei suoi genitori non è stata delle migliori.

Jasmine Carrisi a Tale e Quale Show: la rabbia di Al Bano e Loredana Lecciso

Essere figli d’arte non è mai semplice, essere preparati a critiche e confronti a volte è inevitabile, anche se c’è chi cerca di non farsi condizionare da questo e va avanti per la sua strada. E’ il caso di Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, che non ha mai del tutto nascosto la sua passione per la Tv e la musica.

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La giovane è stata scelta per partecipare a "Tale e Quale Show", al via tra pochi giorni, dove sarà chiamata a mettere in mostra le sue doti e a cimentarsi in vesti diverse dal consueto, anche se entrambi i suoi genitori non hanno preso così bene quella che può trasformarsi in una bella opportunità. I due si sono arrabbiati non poco, soprattutto perché lei ha voluto fare il provino senza dirlo a nessuno di loro, che hanno poi scoperto tutto dai giornali.

E’ stata lei stessa a parlarne: "Mamma e papà si sono arrabbiati con me perché hanno saputo dai giornali della mia partecipazione a Tale e Quale Show…– ha detto in un’intervista al settimanale ‘Oggi’ –. In effetti, io avevo parlato con loro solo di un provino da fare…".

Fortunatamente sia il cantante sia la compagna hanno poi messo da parte la loro contrarietà, ora sono ben felici di vederla esibirsi nello show condotto come sempre da Carlo Conti: "Lui e la mamma mi danno una bella carica…E naturalmente sono felici per me…". Nel corso della trasmissione la vedremo così cantare e allo stesso tempo imitare gli artisti dei brani che sarà chiamata a interpretare, papà Al Bano non ha potuto quindi che darle qualche raccomandazione: "Mi ha consigliato di prepararmi tanto e anche di buttarmi nell’impresa senza troppe paure…".

Un programma come questo potrà comunque aiutarla a crescere anche a livello personale, non sempre infatti le opinioni della giuria (ora composta da Cristiano Malgioglio, Elettra Lamborghini e Alessandro Siani) potranno essere morbide, ma questo non sembra preoccuparla troppo: "Sono pronta a tutto, anche alle critiche…Vedrete anche i miei lati vulnerabili: credo che il programma sia di quelli che ti mettono a nudo…E magari vedrete anche una mia crescita, spero…".

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