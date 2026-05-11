Jasmine Carrisi difende Al Bano a La Volta Buona: “Colpito nell’orgoglio”, lo sfogo dopo le frecciatine di Romina Power Intervenuta a La Volta Buona lunedì 11 maggio 2026, Jasmine Carrisi ha preso le difese di papà Al Bano nella polemica sorta recentemente tra lui e la ex moglie Romina Power

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Romina Power e Al Bano Carrisi sono separati da anni, è cosa nota, ma chi avesse avuto un dubbio su come i loro rapporti attuali siano tutt’altro che buoni può metterlo da parte. I due, infatti, recentemente sono stati protagonisti di una polemica a distanza legata in modo particolare a un dolore che li accomuna ma che hanno affrontato in maniera diversa, quello legato alla scomparsa della loro primogenita Ylenia, di cui si sono perse le tracce da più di trent’anni.

La donna continua a essere convinta che sia viva e di poter avere prima o poi sue notizie, ma ha allo stesso tempo accusato l’ex di non averla supportata a dovere all’epoca come si sarebbe aspettata. Il cantante non l’ha presa sicuramente bene, arrivando addirittura a dire alla mamma dei suoi figli più grandi che in questo modo lei lo stia uccidendo. Romina Junior, una delle loro figlie, sta provando a fare da paciere, mettendo in mostra i punti di vista di entrambi, ma è interessante sapere quale sia il pensiero a riguardo di Jasmine Carrisi, che l’artista pugliese ha avuto dall’attuale compagna, Loredana Lecciso, che ha parlato di questo a "La Volta Buona", nella puntata di lunedì 11 maggio 2026.

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Jasmine Carrisi a La Volta Buona, puntata 11 maggio 2026: il suo punto di vista sulla polemica Al Bano-Romina Power

"Forse mio papà si è lasciato andare a uno sfogo, come ha detto Romina Junior, ma a mio parere non ha risposto a una singola intervista, ma ad anni di interviste e frecciatine accumulate, quindi ci può stare. Potevano anche chiamarsi e risolvere, è andata così, è stato tutto pubblico, era giusto che si difendesse, a mio parere. Lei ha raccontato la sua verità, va bene" – è il pensiero di Jasmine.

Caterina Balivo vuole saperne di più, visto che è convinta che il padre abbia avuto questa reazione per una somma di cose che non ha gradito: "Sicuramente, non credo sia stata una semplice frase. Magari lì è stato colpito nell’orgoglio da padre, si è sfogato e ci sta, secondo me era giusto rispondesse".

Nella giornata di ieri a "Verissimo", Romina Junior ha parlato anche dei rapporti che lei ha con Jasmine e con Bido, i figli che il padre ha avuto da Loredana Lecciso, sottolineando ci siano, ma che "non ci sia un gran rapporto perché non ci sono i presupposti". La conduttrice vuole sapere da Jasmine cosa intendesse dire: "Credevo di avere un rapporto con lei, è stato abbastanza altalenante forse nell’ultimo periodo, sono d’accordo con le sue parole, per qualsiasi cosa ci sarò sempre, c’è il bene, per me ci sono i presupposti per avere un rapporto. Le diverse città magari impediscono di frequentarsi quanto si vorrebbe, un po’ mi sono dispiaciuta".

Catena Fiorello interviene a riguardo, facendo riferimento a quanto accade nelle famiglie in generale: "Non sempre quando un padre e una madre si lasciano e creano un’altra famiglia i figli della prima hanno voglia di instaurare qualcosa. Simpatia significa letteralmente ‘sentire insieme’, non è che con un figlio di mio padre o mia madre io devo per forza sentirlo. Quando un genitore sente questa forzatura è violenza psicologica imporre. Le famiglie allargate vanno bene se sono davvero famiglie unite" Su questo Caterina Balivo porta la sua esperienza personale: "Io ho una famiglia allargata, in questi casi, c’è bisogno che le mamme e i papà facciano un gioco di squadra, altrimenti le situazioni sono già difficili in una famiglia normale, figuriamoci in una allargata". Catena fa una domanda/riflessione importante: "Perché i figli devono curare le ferite che provocano voi adulti? A volte non c’è qualcosa in più".

Non può che essere rilevante il pensiero di Amanda Lecciso, che abbiamo conosciuto nella scorsa edizione del "Grande Fratello Vip", sorella di Loredana, che ha vissuto indirettamente la situazione, visto che i suoi nipoti sono arrivati quando avevano 13-14 anni, per questo possono essere considerati quasi dei fratelli. "Io li sto vivendo soprattutto ora come dei fratelli, non sento la differenza d’età, anch’io mi rivolgo a Jasmine per dei consigli. Sono molto giudiziosi, anche se vedendo lei non sembra, giuro che lo è. Io vivo in una famiglia allargata, ho due figli con due compagni diversi, i miei ex compagni sono stati bravi nel tenere legati i due bambini, hanno collaborato. Loro hanno creato un’altra vita e sono andati avanti, ma io ho sempre mantenuto le giuste distanze, è fondamentale, come ho sempre preteso il rispetto. E’ tutta una questione di equilibri, quando ce l’hanno i grandi c’è anche per i figli".

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