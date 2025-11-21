Da Supernatural a Netflix: Jared Padalecki diventa una guardia del corpo nella nuova rom-com natalizia
Accanto a Leighton Meester e Andie MacDowell, Jared Padalecki protegge una star in una commedia romantica natalizia su Netflix, tra amori e colpi di scena.
Lo conosciamo per essere il protagonista di Supernatural ma, stando a una recente notizia riportata da Deadline, potremmo vedere Jared Padalecki in un ruolo inedito. L’attore sarà nel cast di un film natalizio romantico, una rom-com per essere precisi, che si basa su The Bodyguard, il romanzo di successo di Katherine Center. Accanto a lui, altri volti noti ma, per saperne di più, proseguite la lettura.
Cosa sappiamo sulla rom-com natalizia con Jared Padalecki basata su The Bodyguard
Leighton Meester (Good Cop/Bad Cop) e Jared Padalecki (Supernatural) saranno i protagonisti di una commedia romantica natalizia Netflix basata sul romanzo bestseller The Bodyguard di Katherine Center. La storia segue una guardia del corpo incaricata di proteggere una star dei film d’azione durante le vacanze, tra scintille e segreti, in un Natale complicato. Nel cast figurano anche Andie MacDowell (Ricomincio da capo), il cantante country Walker Hayes, Noah LaLonde (My Life with the Walter Boys) e Toby Sandeman (Running Point). La regia è di Elizabeth Allen Rosenbaum (Aquamarine), su sceneggiatura di Erin Cardillo e Richard Keith (Non è romantico, Virgin River). La produzione è affidata a Little Engine Productions e Living in the Asterisk, con Jared e Genevieve Padalecki tra i produttori. Una cosa interessante e alquanto particolare è che i fan avranno la possibilità di contribuire alla scelta del titolo del film seguendo le pagine Instagram di Meester, Padalecki e Center.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Rosenbaum ha sottolineato l’entusiasmo per il libro su BookTok come spinta a dirigere il progetto e ha lodato la chimica tra i due protagonisti: "Ho iniziato a prestare molta attenzione alla cultura di BookTok in seguito al successo del mio ultimo film Netflix, Purple Hearts . L’entusiasmo travolgente sui social media e tra i lettori per il romanzo di Katherine Center è stato un fattore determinante nella mia decisione di diventare regista. È stato fantastico lavorare a stretto contatto con Katherine finora, e vederla così entusiasta di trasferire la sua arguta storia su una guardia del corpo pragmatica a un attore di serie A nel periodo natalizio. È lo sfondo più bello per le scintille che scoccano tra loro, rendendole ancora più luminose in quel periodo dell’anno. Leighton Meester e Jared Padalecki sono perfetti come protagonisti, e so che il pubblico adorerà vederli sullo schermo insieme."
Supernatural, ci sarà una nuova stagione della serie?
Cinque anni dopo la fine di Supernatural, c’è chi spera ancora (e insistentemente) in una nuova stagione. In particolare, il ritorno di Dean Winchester è al centro delle speculazioni dei fan. Jensen Ackles ha più volte espresso il desiderio di riprendere il ruolo, e lo spin-off The Winchesters ha mostrato un Dean in viaggi tra universi paralleli e realtà alternative. Una possibile sedicesima stagione potrebbe dunque presentarci un Dean trasformato: non solo cacciatore, ma guardiano mitico capace di osservare e influenzare il tempo. Noi, ovviamente, vi aggiorneremo ma, intanto, potete rivedere tutte le stagioni di Supernatural in streaming su Prime Video.
Potrebbe interessarti anche
Su Netflix arriva il primo film di Natale: il clima festivo investe una storia imperdibile (e bizzarra)
Su Netflix arriva la prima commedia natalizia di quest'anno che mescola amore, ex e ...
A House of Dynamite, il finale su Netflix scatena l’ira del pubblico: che succede
Il thriller di Kathryn Bigelow conquista per tensione e cast stellare, ma il finale ...
I 10 film più visti in streaming su Netflix, Amazon Prime Video e Disney Plus della settimana dal 3 al 9 novembre
I film più visti questa settimana sui maggiori servizi di streaming: qualche consigl...
Film Netflix, le uscite di novembre 2025: le commedie natalizie anticipano il ritorno di Eddie Murphy e Jacob Elordi
Un mese di cinema e spettacolo tra gotico, risate e note live: Netflix a novembre 20...
Una Mamma Per Amica diventa mito: in arrivo un documentario che svela segreti e aneddoti di Stars Hollow dopo 25 anni
Venticinque anni dopo il debutto, arriva Searching for Stars Hollow: un viaggio tra ...
Ficarra e Picone da morir dal ridere su Netflix: il caos regna sovrano nel trailer della nuova serie
Dopo l'esperienza con Incastrati, i due comici siciliani tornano sul catalogo del Co...
Tron: Ares, l'ammutinamento del cast di Legacy pesa come un macigno nel film sequel con Jared Leto
Joachim Rønning riprende in mano la saga di Tron dopo quindici anni e ci riporta nel...
I 10 film più visti in streaming su Netflix, Prime Video e Disney+ della settimana dal 27 ottobre al 2 novembre
I film più visti questa settimana sui maggiori servizi di streaming: qualche consigl...