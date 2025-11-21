Da Supernatural a Netflix: Jared Padalecki diventa una guardia del corpo nella nuova rom-com natalizia Accanto a Leighton Meester e Andie MacDowell, Jared Padalecki protegge una star in una commedia romantica natalizia su Netflix, tra amori e colpi di scena.

Lo conosciamo per essere il protagonista di Supernatural ma, stando a una recente notizia riportata da Deadline, potremmo vedere Jared Padalecki in un ruolo inedito. L’attore sarà nel cast di un film natalizio romantico, una rom-com per essere precisi, che si basa su The Bodyguard, il romanzo di successo di Katherine Center. Accanto a lui, altri volti noti ma, per saperne di più, proseguite la lettura.

Cosa sappiamo sulla rom-com natalizia con Jared Padalecki basata su The Bodyguard

Leighton Meester (Good Cop/Bad Cop) e Jared Padalecki (Supernatural) saranno i protagonisti di una commedia romantica natalizia Netflix basata sul romanzo bestseller The Bodyguard di Katherine Center. La storia segue una guardia del corpo incaricata di proteggere una star dei film d’azione durante le vacanze, tra scintille e segreti, in un Natale complicato. Nel cast figurano anche Andie MacDowell (Ricomincio da capo), il cantante country Walker Hayes, Noah LaLonde (My Life with the Walter Boys) e Toby Sandeman (Running Point). La regia è di Elizabeth Allen Rosenbaum (Aquamarine), su sceneggiatura di Erin Cardillo e Richard Keith (Non è romantico, Virgin River). La produzione è affidata a Little Engine Productions e Living in the Asterisk, con Jared e Genevieve Padalecki tra i produttori. Una cosa interessante e alquanto particolare è che i fan avranno la possibilità di contribuire alla scelta del titolo del film seguendo le pagine Instagram di Meester, Padalecki e Center.

Rosenbaum ha sottolineato l’entusiasmo per il libro su BookTok come spinta a dirigere il progetto e ha lodato la chimica tra i due protagonisti: "Ho iniziato a prestare molta attenzione alla cultura di BookTok in seguito al successo del mio ultimo film Netflix, Purple Hearts . L’entusiasmo travolgente sui social media e tra i lettori per il romanzo di Katherine Center è stato un fattore determinante nella mia decisione di diventare regista. È stato fantastico lavorare a stretto contatto con Katherine finora, e vederla così entusiasta di trasferire la sua arguta storia su una guardia del corpo pragmatica a un attore di serie A nel periodo natalizio. È lo sfondo più bello per le scintille che scoccano tra loro, rendendole ancora più luminose in quel periodo dell’anno. Leighton Meester e Jared Padalecki sono perfetti come protagonisti, e so che il pubblico adorerà vederli sullo schermo insieme."

Supernatural, ci sarà una nuova stagione della serie?

Cinque anni dopo la fine di Supernatural, c’è chi spera ancora (e insistentemente) in una nuova stagione. In particolare, il ritorno di Dean Winchester è al centro delle speculazioni dei fan. Jensen Ackles ha più volte espresso il desiderio di riprendere il ruolo, e lo spin-off The Winchesters ha mostrato un Dean in viaggi tra universi paralleli e realtà alternative. Una possibile sedicesima stagione potrebbe dunque presentarci un Dean trasformato: non solo cacciatore, ma guardiano mitico capace di osservare e influenzare il tempo. Noi, ovviamente, vi aggiorneremo ma, intanto, potete rivedere tutte le stagioni di Supernatural in streaming su Prime Video.

