“Mai aggredito sessualmente nessuno”, Jared Leto e la replica durissima alle accuse di molestie, ma il documentario BBC pesa L'attore premio Oscar respinge ogni accusa di violenza sessuale dopo il documentario della BBC, che raccoglie le testimonianze di dieci donne. Il caso esplode.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Giornata tumultuosa quella di ieri che ha visto una notizia fare il giro del web in men che non si dica. Jared Leto è stato travolto da un polverone mediatico non indifferente: sarebbe stato accusato di violenze sessuali nei confronti di alcune donne e, a far emergere la questione, è il documentario della BBC Jared Leto: Hollywood’s Dark Secret. L’attore premio Oscar ha deciso di rispondere alle accuse con parole altrettanto forti. Ma vediamo nello specifico cos’è successo.

Jared Leto risponde alle accuse: "Sono categoricamente false"

Jared Leto ha respinto le accuse di presunta condotta sessuale illecita contenute nel documentario della BBC Jared Leto: Hollywood’s Darkest Secret, nel quale dieci donne raccontano presunti episodi avvenuti tra il 2002 e il 2016. Quattro di loro sostengono che i comportamenti denunciati potrebbero configurare reati, tra cui presunte aggressioni sessuali, rapporti con una minorenne, telefonate a sfondo sessuale e minacce di natura sessuale. Attraverso un comunicato diffuso dal suo portavoce, l’attore ha dichiarato: "Non ho mai aggredito sessualmente nessuno in tutta la mia vita. Queste accuse sono assolutamente e categoricamente false."

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La BBC afferma di aver verificato diversi elementi delle testimonianze, raccogliendo conferme da amici e familiari delle donne coinvolte e visionando fotografie e messaggi che, secondo l’emittente, supporterebbero i loro racconti. Le accuse non sono nuove: nel 2025 la DJ Allie Teilz aveva sostenuto sui social di essere stata aggredita da Leto quando aveva 17 anni. La vicenda aveva portato alla pubblicazione di un’inchiesta di Air Mail con ulteriori testimonianze. Anche allora, il rappresentante dell’attore aveva negato ogni addebito, definendo le accuse "manifestamente falsa" e "categoricamente" infondate.

Le accuse delle quattro donne contro Jared Leto

Nello specifico, sono quattro le donne che avrebbero avanzato accuse di natura sessuale nei confronti di Jared Leto, attore Premio Oscar e leader dei Thirty Seconds To Mars. La prima avrebbe sostenuto di essere stata aggredita sessualmente in un motel di Las Vegas nel 2002, quando aveva diciassette anni. La seconda avrebbe affermato di aver avuto un rapporto sessuale con l’attore nella sua abitazione in California nel 2006, all’epoca minorenne, fatto che potrebbe costituire reato secondo la legge statale.

La terza avrebbe raccontato di aver ricevuto telefonate oscene e proposte sessuali a soli sedici anni, dopo aver conosciuto Leto tramite un’agenzia di modelle di Los Angeles nel 2014. La quarta, infine, avrebbe riferito di aver subito minacce a sfondo sessuale dopo un concerto dei Thirty Seconds to Mars a Londra nel 2013. L’attore e cantante ha fornito la sua versione negando tutto, resta da vedere come si evolveranno le cose. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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