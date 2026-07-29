Jared Leto nella bufera, il leader dei Thirty Seconds To Mars accusato di violenze sessuali da quattro donne: i fatti e le testimonianze choc Quattro donne avrebbero raccontato alla Bbc presunti episodi di violenza e adescamento risalenti alla loro adolescenza. L’attore non ha risposto alle accuse.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Un’inchiesta della Bbc scuote Hollywood e mette nel mirino uno dei suoi volti più celebri. Jared Leto, attore premio Oscar e frontman dei Thirty Seconds to Mars, è accusato da quattro donne di presunte condotte sessuali gravi, risalenti a un periodo in cui le accusatrici erano ancora adolescenti. Le testimonianze, raccolte nel documentario "Jared Leto: Hollywood’s Dark Secret", fanno parte di un racconto corale che coinvolge dieci donne in totale. Tra i dettagli emersi, un episodio in un motel, un incontro in albergo e un accordo di riservatezza mai firmato. Di seguito, i dettagli.

Jared Leto accusato di presunti abusi sessuali: il racconto di quattro donne

Jared Leto, attore premio Oscar e frontman dei Thirty Seconds to Mars, sarebbe al centro di gravi accuse di abusi sessuali. Il documentario BBC "Jared Leto: Hollywood’s Dark Secret", pubblicato il 29 luglio 2026, raccoglie le testimonianze di dieci donne che avrebbero descritto presunti comportamenti illeciti da parte dell’artista, nove delle quali parlano pubblicamente per la prima volta. Le quattro accuse penalmente più rilevanti dipingono uno scenario inquietante. La prima donna avrebbe raccontato di essere stata aggredita sessualmente in un bagno di un motel a Las Vegas nel 2002, quando aveva appena 17 anni. La seconda avrebbe parlato di un incontro in una camera d’albergo a Londra nel 2013, a 19 anni, durante il quale Leto l’avrebbe minacciata di violenza sessuale.

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La terza avrebbe affermato di aver avuto rapporti sessuali con l’attore in California a 17 anni e che, quando aveva sollevato la questione dell’età del consenso fissata a 18 anni nello stato, lui avrebbe risposto che l’età è "solo un numero". La quarta avrebbe riferito, invece, invece di essere stata contattata ripetutamente con telefonate a sfondo sessuale esplicito a soli 16 anni, e di aver ricevuto in seguito un accordo di riservatezza che ha scelto di non firmare.

Jared Leto, ancora nessuna reazione da parte del cantante

L’emittente britannica dichiara di aver riscontrato alcune delle testimonianze tramite familiari e amici, nonché attraverso fotografie e messaggi. Non è la prima volta che Leto si trova ad affrontare accuse simili: già nel 2025 la rivista Air Mail aveva pubblicato un’inchiesta con dichiarazioni analoghe, che l’attore aveva respinto. Per questa vicenda, invece. Leto non ha ancora rilasciato alcun commento, nemmeno sul nuovo documentario. Non resta che attendere per vedere se il cantante dei Thirty Seconds To Mars rilascerà qualche dichiarazione nelle prossime ore, oppure potrebbe pensare di far parlare il suo portavoce o il suo legale. continueremo ad aggiornarvi. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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