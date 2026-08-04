Jannik Sinner in ospedale mentre Laila Hasanovic svolta a Copenhagen (applauditissima): cosa succede
Il tennista altoatesino si è sottoposto ad alcuni accertamenti medici a Milano prima di partire per gli USA: la compagna sfila nella ‘sua’ Copenhagen
Jannik Sinner rientra a Milano mentre Laila Hasanovic conquista la ‘sua’ Copenhagen. Il tennista altoatesino numero uno al mondo, infatti, si è sottoposto ad alcuni accertamenti medici nel capoluogo lombardo prima di partire per gli USA, dove si terranno i prossimi impegni stagionali. La danese ha invece preso parte alla Copenhagen Fashion Week. Scopriamo tutti i dettagli.
Sinner fa tappa in clinica prima del volo per gli Stati Uniti: controlli e rassicurazioni
A pochi giorni dalla partenza per la tournée americana, Jannik Sinner è tornato a Milano per una serie di accertamenti medici programmati. Il numero uno del ranking ATP ha trascorso diverse ore in una clinica specializzata in fisioterapia e medicina dello sport, dove è stato sottoposto a controlli insieme ad alcuni componenti del suo team. All’uscita, il campione altoatesino si è fermato con il consueto sorriso per firmare autografi e salutare i tifosi che lo aspettavano all’esterno della struttura. La visita arriva in un momento cruciale della stagione: domenica è previsto il trasferimento negli Stati Uniti, dove Sinner inizierà la preparazione in vista del Masters 1000 di Cincinnati e, soprattutto, dello US Open, prossimo grande obiettivo dopo il trionfo di Wimbledon. Secondo le indiscrezioni emerse nelle ultime ore gli esami potrebbero essere collegati a un lieve fastidio al ginocchio destro, notato già nei giorni scorsi quando il tennista era stato fotografato con una medicazione nella zona interessata. Nessun allarme, dunque, ma un monitoraggio accurato per affrontare al meglio il finale di stagione.
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Laila Hasanovic conquista la Copenhagen Fashion Week: la modella incanta la passerella
Mentre Sinner è concentrato sulla preparazione atletica, la fidanzata Laila Hasanovic continua a costruire la propria carriera nel mondo della moda. La modella danese di origini bosniache è stata tra le protagoniste della giornata inaugurale della Copenhagen Fashion Week, ricevendo applausi e attirando l’attenzione degli addetti ai lavori durante la sfilata di OpéraSport. In passerella ha interpretato un look che anticipa le tendenze della primavera-estate 2027, caratterizzato da un costume nero abbinato a una mantella in chiffon trasparente con motivi botanici e completato da accessori dai colori delicati e da un effetto capelli bagnati. Una presenza che conferma il suo crescente peso nel panorama internazionale della moda, dopo le con marchi prestigiosi e le campagne beauty che l’hanno resa uno dei volti emergenti più richiesti.
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