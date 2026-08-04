Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Jannik Sinner in ospedale mentre Laila Hasanovic svolta a Copenhagen (applauditissima): cosa succede

Il tennista altoatesino si è sottoposto ad alcuni accertamenti medici a Milano prima di partire per gli USA: la compagna sfila nella ‘sua’ Copenhagen

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Jannik Sinner rientra a Milano mentre Laila Hasanovic conquista la ‘sua’ Copenhagen. Il tennista altoatesino numero uno al mondo, infatti, si è sottoposto ad alcuni accertamenti medici nel capoluogo lombardo prima di partire per gli USA, dove si terranno i prossimi impegni stagionali. La danese ha invece preso parte alla Copenhagen Fashion Week. Scopriamo tutti i dettagli.

Sinner fa tappa in clinica prima del volo per gli Stati Uniti: controlli e rassicurazioni

A pochi giorni dalla partenza per la tournée americana, Jannik Sinner è tornato a Milano per una serie di accertamenti medici programmati. Il numero uno del ranking ATP ha trascorso diverse ore in una clinica specializzata in fisioterapia e medicina dello sport, dove è stato sottoposto a controlli insieme ad alcuni componenti del suo team. All’uscita, il campione altoatesino si è fermato con il consueto sorriso per firmare autografi e salutare i tifosi che lo aspettavano all’esterno della struttura. La visita arriva in un momento cruciale della stagione: domenica è previsto il trasferimento negli Stati Uniti, dove Sinner inizierà la preparazione in vista del Masters 1000 di Cincinnati e, soprattutto, dello US Open, prossimo grande obiettivo dopo il trionfo di Wimbledon. Secondo le indiscrezioni emerse nelle ultime ore gli esami potrebbero essere collegati a un lieve fastidio al ginocchio destro, notato già nei giorni scorsi quando il tennista era stato fotografato con una medicazione nella zona interessata. Nessun allarme, dunque, ma un monitoraggio accurato per affrontare al meglio il finale di stagione.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Laila Hasanovic conquista la Copenhagen Fashion Week: la modella incanta la passerella

Mentre Sinner è concentrato sulla preparazione atletica, la fidanzata Laila Hasanovic continua a costruire la propria carriera nel mondo della moda. La modella danese di origini bosniache è stata tra le protagoniste della giornata inaugurale della Copenhagen Fashion Week, ricevendo applausi e attirando l’attenzione degli addetti ai lavori durante la sfilata di OpéraSport. In passerella ha interpretato un look che anticipa le tendenze della primavera-estate 2027, caratterizzato da un costume nero abbinato a una mantella in chiffon trasparente con motivi botanici e completato da accessori dai colori delicati e da un effetto capelli bagnati. Una presenza che conferma il suo crescente peso nel panorama internazionale della moda, dopo le con marchi prestigiosi e le campagne beauty che l’hanno resa uno dei volti emergenti più richiesti.

Potrebbe interessarti anche

Jannik Sinner

Sinner senza Laila Hasanovic e in difficoltà: cosa succede a Wimbledon

Le prestazioni del tennista altoatesino nello Slam londinese non sono ancora decolla...
jannik sinner laila hasanovic

Sinner, nuove polemiche su Montecarlo. Ma Jannik si rilassa (e raddoppia) con Laila Hasanovic in Sardegna

Il tennista altoatesino si sta godendo le vacanze insieme alla compagna in vista deg...
Laila Hasanovic

Laila Hasanovic, perché non è con Sinner a Wimbledon: la scelta (saggia) della fidanzata di Jannik

L'assenza della compagna del tennista altoatesino a Londra non è passata inosservata...
Jannik Sinner

Sinner, show al galà di Wimbledon: “Sono brillo e non sono ancora padre”. Come ha reagito Laila Hasanovic

Il tennista altoatesino ha dato vita a un vero e proprio show alla festa dopo il suo...
Jannik Sinner

Sinner ‘fugge’ in Sardegna (con Laila Hasanovic) dopo il Roland Garros e mette gli occhi su una villa di lusso

Dopo la delusione dello Slam parigino il tennista altoatesino ha raggiunto la Gallur...
I film preferiti da Jannik Sinner? Tutta azione, adrenalina e voglia di vincere, proprio come lui

Jannik Sinner vola via con Laila Hasanovic dopo Wimbledon: la fuga romantica e la scommessa vinta con il coach

Dopo il trionfo a Wimbledon, Jannik Sinner si concede una vacanza con Laila Hasanovi...
Laila Hasanovic

Laila Hasanovic emozionatissima a San Siro con Achille Lauro: la tenera videochiamata con la mamma. Ma Sinner (in crisi) non c’è

La modella danese ha sfilato sul palco dell’iconico stadio milanese per presentare l...
Jannik Sinner

Sinner, match gratis in TV a Londra: svelato l’avversario. E Jannik cena con Salma Hayek (ma Laila Hasanovic non c’è)

Il tennista altoatesino si prepara al debutto stagionale sull’erba in occasione del ...
“Laila Hasanovic è già come una moglie per Sinner”, il retroscena dalla Germania dopo Wimbledon

“Laila Hasanovic è già come una moglie per Sinner”, il retroscena dalla Germania dopo Wimbledon

A sorpresa, all'indomani dalla vittoria di Wimbledon 2026, emerge una indiscrezione ...

WINDTRE

Smartphone pieghevoli

Guida all'acquisto e scelta della soluzione più conveniente

LEGGI

Personaggi

Laila Hasanovic

Laila Hasanovic
Jannik Sinner

Jannik Sinner
Kimi Antonelli

Kimi Antonelli
Flavio Cobolli

Flavio Cobolli

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963