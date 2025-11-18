Sinner si diverte con Laila Hasanovic e Alcaraz (“ferito”) scappa in Spagna: cosa sta succedendo
Il tennista altoatesino si concede qualche giorno di relax dopo il trionfo alle ATP Finals: lo spagnolo infortunato non prenderà parte alla Coppa Davis
Destini diversi (ma non troppo) per Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Dopo il clash nella finale ATP Finals di Torino di domenica scorsa con il trionfo del tennista altoatesino, infatti, entrambi si stanno ‘godendo’ un po’ di giorni di stop. Sinner si è concesso una fuga romantica insieme alla compagna Laila Hasanovic, mentre Alcaraz è stato costretto a fermarsi a causa di un infortunio che lo terrà fuori dalla Coppa Davis. Scopriamo cosa sta succedendo e tutti i dettagli.
Jannik Sinner, la vacanza romantica con Laila Hasanovic
Dopo il trionfo davanti al pubblico di casa a Torino contro il ‘rivale’ Carlos Alcaraz, per Jannik Sinner è arrivato il tempo di prendersi una breve pausa. Archiviato l’ultimo torneo ATP della stagione, infatti, il tennista altoatesino ha deciso di prendersi un paio di settimane di vacanza, che trascorrerà insieme alla compagna Laila Hasanovic. La coppia, come sempre, sta mantenendo la massima riservatezza e si sta godendo un viaggio all’insegna dell’extra-lusso, ma la meta rimane top secret. Quel che è certo è che Sinner tornerà in campo al termine di questa ‘fuga d’amore’ e volerà a Dubai, dove lo attende la preparazione fisica (e non solo) per la prossima stagione. Nel 2026, infatti, ripartirà la rincorsa al primato di Carlos Alcaraz nel ranking mondiale e già a gennaio scatterà il primo impegno: gli Australian Open di Melbourne, di scena dal 12 gennaio al 1° febbraio 2026.
Carlos Alcaraz fuori dalla Coppa Davis: la sua decisione
Dopo le ATP Finals anche Carlos Alcaraz, suo malgrado, sarà costretto a fermarsi. Per motivi completamente diversi, infatti, nemmeno lo spagnolo prenderà parte alle Coppa Davis. Se Jannik Sinner (così come Lorenzo Musetti) ha deciso di rinunciare alla competizione che si terrà a Bologna a partire da domani, Alcaraz è stato invece fermato da un infortunio. Come annunciato da lui stesso sui social, un edema muscolare al bicipite femorale destro lo costringerà a non rappresentare la sua Spagna in Coppa Davis "Mi dispiace molto annunciare che non potrò giocare con la Spagna la Coppa Davis a Bologna… Ho un edema all’ischiotibiale della gamba destra e la raccomandazione medica è di non competere" ha spiegato lo spagnolo, sottolineando il suo dispiacere per questa scelta dolorosa: "Ho sempre detto che giocare per la Spagna è la cosa più grande che c’è e non vedevo l’ora di aiutare a combattere per l’Insaladera. Torno a casa con grande dolore".
