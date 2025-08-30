Jannik Sinner è già entrato nella leggenda: il tennista N.1 al mondo avrà già un suo documentario realizzato per YouTube Il campione altoatesino si racconta attraverso il documentario girato nei tre mesi di sospensione per la contaminazione da Clostebol, confidando dubbi e paure

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

Facebook Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

È online Jannik Sinner – The Return, il documentario che Rolex ha dedicato al tennista altoatesino, numero 1 ATP. Gli appassionati e i tifosi del nativo di Sesto Pusteria possono finalmente godere del prodotto che il famoso brand di orologi ha mandato online martedì 26 agosto sul proprio canale YouTube ufficiale. Rolex, che da anni si associa all’elité del tennis mondiale, aveva nei mesi scorsi già pubblicato un documentario su Carlos Alcaraz, intitolato "Nuove frontiere", con immagini ripercorrevano il cammino dello spagnolo verso il professionismo.

Il documentario su Jannik Sinner made in Rolex

Dopo Carlos Alcaraz, come nel dualismo che si è venuto a creare al vertice del tennis mondiale da qualche anno a questa parte, ora è il turno di Jannik Sinner, che dalla "sua" Monte Carlo si racconta nell’ascesa verso il gotha. Dalle primissime vittorie sul circuito ATP fino al successo Slam agli Australian Open 2024, passando per i momenti difficili pre-Us Open 2024 con l’uscita della sua positività al clostebol. Da lì la sospensione, poi "il ritorno" che dà il titolo al documentario, con le riprese dei primi allenamenti in compagnia di Simone Vagnozzi e Darren Cahill la scorsa primavera. Un percorso emozionante che si conclude, come il video, con il trionfo al torneo di Wimbledon di poche settimane fa.

"Con la sua straordinaria ascesa al vertice della classifica mondiale e la conquista di diversi titoli del Grand Slam, Jannik Sinner ha ridefinito l’eccellenza nel tennis maschile e si è imposto tra i più grandi giocatori della sua generazione. Ne "Il ritorno", parte di unʼesclusiva docu-serie sulla famiglia Rolex, il campione racconta come sia riuscito a superare la sfida più grande della sua carriera e, mosso dalla passione per l’eccellenza che da sempre lo anima, sia tornato ad affermarsi tra i protagonisti della scena tennistica", scrive Rolex.

Girato nel (duro) periodo di sospensione

Jannik Sinner – The Return è stato girato proprio nei 3 mesi di stop comminati al tennista per la contaminazione da Clostebol. "Nel tennis le cose possono cambiare molto in fretta. Ho dubbi ogni volta che entro in campo, ma mi ricordo che sono capace di vincere", ha raccontato proprio nel documentario, esplicitando le difficoltà e i sentimenti vissuti in quel periodo. Sul suo ritorno in campo dice: "Lo US Open di New York 2024 è stato durissimo. Ero molto nervoso. Alcune persone mi guardavano con occhi diversi. Non è stato facile".

