Jannik Sinner è già entrato nella leggenda: il tennista N.1 al mondo avrà già un suo documentario realizzato per YouTube
Il campione altoatesino si racconta attraverso il documentario girato nei tre mesi di sospensione per la contaminazione da Clostebol, confidando dubbi e paure
È online Jannik Sinner – The Return, il documentario che Rolex ha dedicato al tennista altoatesino, numero 1 ATP. Gli appassionati e i tifosi del nativo di Sesto Pusteria possono finalmente godere del prodotto che il famoso brand di orologi ha mandato online martedì 26 agosto sul proprio canale YouTube ufficiale. Rolex, che da anni si associa all’elité del tennis mondiale, aveva nei mesi scorsi già pubblicato un documentario su Carlos Alcaraz, intitolato "Nuove frontiere", con immagini ripercorrevano il cammino dello spagnolo verso il professionismo.
Il documentario su Jannik Sinner made in Rolex
Dopo Carlos Alcaraz, come nel dualismo che si è venuto a creare al vertice del tennis mondiale da qualche anno a questa parte, ora è il turno di Jannik Sinner, che dalla "sua" Monte Carlo si racconta nell’ascesa verso il gotha. Dalle primissime vittorie sul circuito ATP fino al successo Slam agli Australian Open 2024, passando per i momenti difficili pre-Us Open 2024 con l’uscita della sua positività al clostebol. Da lì la sospensione, poi "il ritorno" che dà il titolo al documentario, con le riprese dei primi allenamenti in compagnia di Simone Vagnozzi e Darren Cahill la scorsa primavera. Un percorso emozionante che si conclude, come il video, con il trionfo al torneo di Wimbledon di poche settimane fa.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
"Con la sua straordinaria ascesa al vertice della classifica mondiale e la conquista di diversi titoli del Grand Slam, Jannik Sinner ha ridefinito l’eccellenza nel tennis maschile e si è imposto tra i più grandi giocatori della sua generazione. Ne "Il ritorno", parte di unʼesclusiva docu-serie sulla famiglia Rolex, il campione racconta come sia riuscito a superare la sfida più grande della sua carriera e, mosso dalla passione per l’eccellenza che da sempre lo anima, sia tornato ad affermarsi tra i protagonisti della scena tennistica", scrive Rolex.
Girato nel (duro) periodo di sospensione
Jannik Sinner – The Return è stato girato proprio nei 3 mesi di stop comminati al tennista per la contaminazione da Clostebol. "Nel tennis le cose possono cambiare molto in fretta. Ho dubbi ogni volta che entro in campo, ma mi ricordo che sono capace di vincere", ha raccontato proprio nel documentario, esplicitando le difficoltà e i sentimenti vissuti in quel periodo. Sul suo ritorno in campo dice: "Lo US Open di New York 2024 è stato durissimo. Ero molto nervoso. Alcune persone mi guardavano con occhi diversi. Non è stato facile".
Potrebbe interessarti anche
Sinner, la verità sul ritiro (e il futuro): la grande rinuncia e la vetta del ranking a rischio. Quando lo rivedremo in tv
Il tennista altoatesino è stato costretto a dare forfait nella finale di Cincinnati,...
Sinner, stasera la sfida ad Alcaraz (con una nuova compagna all’orizzonte): rimane numero 1 al mondo se…
Il tennista altoatesino è pronto per la finale di Cincinnati, dove la sfida al campi...
Forza Jannik, dagli esordi al trionfo a Wimbledon: i segreti di Sinner in un documentario
Come è arrivato al successo Jannik Sinner? I segreti e il percorso del tennista e de...
Jannik Sinner, l’ultimo record e la prossima fuga d'amore con Laila Hasanovich: cosa succede
Jannik Sinner continua a scrivere la storia del tennis, ma fuori dal campo cresce il...
Flirt Sinner-Laila Hasanovic, la mossa a sorpresa di lei. E Ceccon ‘apprezza’ l’ex fidanzata di Jannik
Il tennista è pronto a concentrarsi su Cincinnati, US Open e il finale di stagione d...
Sinner-Alcaraz in diretta tv, finale Atp Cincinnati: dove vederla, orario, la 'minaccia' dello spagnolo
Dove seguire lunedì 18 agosto la finale dell’Atp di Cincinnati Sinner-Alcaraz: dal c...
Sinner, ascolti pazzeschi a Wimbledon: la rivoluzione del tennis in tv e la nuova ‘guerra’ Sky-Discovery
I numeri ormai garantiti dal numero uno al mondo stanno rivoluzionando la television...
Jannik Sinner fenomeno totale (oltre il tennis), ma Federica Pellegrini si ‘vendica’ dopo le polemiche
Una classifica svela la portata della notorietà di Sinner rispetto ad altri capisald...