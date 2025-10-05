Sinner-Tallon Griekspoor oggi in diretta tv, Master 1000 Shanghai: dove vederla in chiaro, orario, la bordata di Jannik a Zverev Dove seguire oggi - domenica 5 ottobre - il terzo turno del torneo di Shanghai: dal canale in chiaro all'orario, fino alla polemica tra Sinner e Zverev sulle superfici veloci.

Jannik Sinner è pronto a tornare in campo al terzo turno del Masters 1000 di Shanghai, torneo che lo ha visto trionfare nella passata stagione. Il campione italiano, reduce dal successo in due set contro il tedesco Daniel Altmaier, oggi – domenica 5 ottobre 2025 – scenderà di nuovo in campo contro l’olandese Tallon Griekspoor in una partita che potrebbe regalargli la vittoria numero 44 in una stagione che, al momento, l’ha visto sconfitto solo in cinque match.

Con sei precedenti tutti a suo favore, Sinner punta a confermare la supremazia contro l’avversario e continuare il percorso verso la difesa del titolo sul cemento cinese, recentemente al centro di una polemica montata ad arte dal tedesco Alexander Zverev.

Sinner vs Griekspoor a Shanghai: dove vederla in Tv in chiaro (gratis) e in streaming

Oggi il match Jannik Sinner-Tallon Griekspoor sarà trasmesso in diretta su Sky Sport e sarà disponibile in streaming su Sky Go, Now e Tennis TV (anche gratuitamente previa registrazione). La sfida inizierà non prima delle ore 13:40 e sarà il secondo incontro del programma di domenica 5 ottobre, dopo la partita tra Novak Djokovic e Yannick Hanfmann, prevista alle 12:30.

Sinner-Tallon Griekspoor, dove vederla in TV: Sky Sport

Sky Sport Dove vederla in streaming: Sky Go, Now, Tennis TV (anche gratis)

Sky Go, Now, Tennis TV (anche gratis) Orario: non prima delle 13:40, secondo match del programma

Chi è Tallon Griekspoor: l’avversario di Sinner al terzo turno dell’ATP Masters 1000 Shanghai

Tallon Griekspoor è un tennista olandese, classe 1996, attualmente al 31° posto nel ranking ATP. Alto 188 cm e dotato di un fisico possente, il suo stile di gioco si caratterizza per un servizio potente e un solido gioco da fondo campo, particolarmente efficace sulle superfici veloci. A Shanghai, Griekspoor ha iniziato il torneo con una vittoria convincente su Jenson Brooksby, superato con il punteggio di 6-1, 1-6, 6-1. Il bilancio nei confronti di Sinner è finora negativo, con sei sconfitte su sei incontri precedenti, l’ultima delle quali risale alla finale di Coppa Davis 2024 a Malaga, vinta dall’Italia.

La polemica di Zverev e la risposta di Sinner

A Shanghai si parla anche delle condizioni di gioco. Dopo la vittoria sul francese Valentin Royer, Alexander Zverev – numero 3 nella classifica ATP, alle spalle di Carlos Alcaraz (n.1) e Jannik Sinner (n.2) – ha criticato la tendenza a uniformare la velocità dei campi, sostenendo che superfici troppo simili favoriscono i due dominatori attuali del ranking:

"Odio quando la velocità del campo è la stessa ovunque. So che i direttori dei tornei si stanno muovendo in questa direzione perché ovviamente vogliono che Sinner e Alcaraz vincano in ogni torneo"

Dal canto suo, Sinner ha risposto subito dopo la vittoria contro Altmaier, replicando in modo stizzito alle accuse pretestuose di Zverev::

"I campi non li facciamo io e Carlos e non governiamo il mondo del tennis, non è una nostra decisione. Noi cerchiamo di adattarci in ogni situazione. Ho comunque la sensazione che ogni settimana sia un po’ diversa. Ho giocato dell’ottimo tennis anche quando i campi erano più veloci. Ma non sono io a fare i campi, io cerco soltanto di adattarmi e giocare il miglior tennis possibile, solo questo.

