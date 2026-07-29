Jannik Sinner, Netflix prepara il bis del Six Kings Slam: la sfida stellare con Alcaraz e Djokovic nasconde una novità
Il campione italiano torna a Riyadh per difendere il titolo: con lui Alcaraz, Djokovic, Zverev, Fritz e de Minaur. Il torneo sarà trasmesso live da Netflix
C’è chi deve difendere un trono e chi, invece, sogna di conquistarlo per la prima volta. Il Six Kings Slam, il torneo esclusivo che ogni anno porta a Riyadh i più grandi nomi del tennis mondiale, sta per tornare e Netflix sarà ancora una volta la finestra privilegiata per seguirlo in diretta. Tre giornate di ottobre belle intense, tra campioni pronti a tutto pur di alzare il trofeo e Jannik Sinner che farà di tutto per difenderlo. Di seguito tutti i dettagli.
Il Six Kings Slam torna su Netflix: Sinner, Alcaraz e Djokovic per una sfida infuocata
Netflix trasmetterà per il secondo anno consecutivo il Six Kings Slam, in programma a Riyadh il 21, 22 e 24 ottobre. Al torneo parteciperanno il campione in carica Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Alexander Zverev, Taylor Fritz e il debuttante Alex de Minaur. Nel 2025 Sinner ha conquistato il titolo per il secondo anno consecutivo, battendo Alcaraz in finale. Il torneo aveva visto protagonisti anche Djokovic, Zverev, Fritz e Stefanos Tsitsipas.
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L’emozione dei campioni per il Six Kings Slam: le parole di Sinner, Alcarz, Djokovic, Zverev, Fritz e de Minaur
Sinner si prepara così a tornare a Riyadh con l’obiettivo di confermarsi campione: "Sono contento di tornare a Riyadh al Six Kings Slam per difendere nuovamente il mio titolo. È un grande evento con un’atmosfera incredibile, non vedo l’ora di scendere in campo a ottobre." Grande entusiasmo anche da parte di Alcaraz, che considera il torneo un appuntamento speciale: "Sono entusiasta di ritornare a Riyadh per un altro Six Kings Slam. L’atmosfera è sempre incredibile ed è un privilegio prendere parte a un evento così unico, insieme ad alcuni dei giocatori migliori del mondo." Djokovic, invece, sottolinea il rapporto speciale con la città e con il torneo: "Riyadh mi ha sempre riservato un’accoglienza straordinaria ed è fantastico tornare ancora una volta. Il Six Kings Slam è diventato un appuntamento speciale nel calendario tennistico e non vedo l’ora di scendere in campo davanti ai tifosi questo ottobre."
Fritz guarda con entusiasmo al ritorno dopo l’esperienza dello scorso anno: "Non vedo l’ora di tornare al Six Kings Slam dopo la splendida esperienza dello scorso anno. È un evento straordinario e sono entusiasta di poter competere ancora una volta a Riyadh contro i migliori giocatori del mondo." Anche Zverev è pronto a tornare in campo, evidenziando la crescita dell’evento: "È un piacere tornare a Riyadh per un’altra edizione del Six Kings Slam. L’evento continua a crescere anno dopo anno e sono entusiasta di prendere parte a un’altra straordinaria edizione." Infine, de Minaur si prepara al suo debutto assoluto nel torneo: "Sono entusiasta di fare il mio debutto al Six Kings Slam quest’anno. Ho sentito grandi cose su questo evento e non vedo l’ora di vivermi l’atmosfera e di scendere in campo a Riyadh per la prima volta."
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