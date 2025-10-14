Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Jannik Sinner e il grande tennis del Six Kings Slam sbarcano su Netflix: quando vedere la diretta streaming dell'evento

Il tennista altoatesino torna per il secondo appuntamento del torneo esibizione in Arabia Saudita, questa volta in diretta streaming in esclusiva su Netflix

Roberto Ciucci

Roberto Ciucci

Giornalista

Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

Scatta domani il Six Kings Slam, torneo tennistico organizzato dall’Arabia Saudita. Sul campo dell’ANB Arena di Riyadh, in Arabia Saudita, si affronteranno sei tra i tennisti più forti al mondo, tra cui il nostro Jannik Sinner, fresco vincitore dell’ATP 500 China Open. Ecco tutti gli orari e dove vedere Jannik Sinner e la Six Kings Slam in diretta streaming in esclusiva.

Jannik Sinner per la prima volta in streaming su Netflix con la Six Kings Slam

Il Six Kings Slam, torneo esibizione organizzato dall’Arabia Saudita, torna per la seconda edizione, dopo quella dello scorso anno vinta da Jannik Sinner. Il tennista altoatesino è pronto a "difendere" il titolo contro il tedesco Alexander Zverev, l’americano Taylor Fritz e il greco Stefanos Tsitsipas. A questi si aggiungono, a partire dalle semifinali, il numero 1 ATP Carlos Alcaraz e Novak Djokovic. Prime palle in campo domani, mercoledì 15 ottobre, con la finale fissata per sabato 18.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Per la prima volta il Six Kings Slam di Riad sarà trasmesso in diretta streaming su Netflix, che si accaparra un ghiotto appuntamento del tennis professionistico, impreziosito dall’attuale numero 2 ATP, appunto il nostrano Jannik Sinner.

Quando comincia il Six Kings Slam in diretta streaming su Netflix

Il primo match del torneo saudita andrà in scena alle 18.30 e del 15 ottobre, mentre il secondo non prima delle 20.00. Il commento tecnico è affidato alle voci di Federico Ferrero e Guido Monaco. Di seguito tutto il calendario completo del torneo:

  • Mercoledì 15 ottobre – Quarti di finale
    ore 18.30 – Alexander Zverev (GER) vs Taylor Fritz (USA)
    a seguire e non prima delle 20.00 – Jannik Sinner (ITA) vs Stefanos Tsitsipas (GRE)
  • Giovedì 16 ottobre – Semifinali
    ore 18.30 – Carlos Alcaraz (ESP) vs Zverev o Fritz
    a seguire e non prima delle 20.00 – Novak Djokovic (SRB) vs Sinner o Tsitsipas
  • Sabato 18 ottobre – Finali
    ore 18.30 – Finale 3°/ 4° posto
    a seguire e non prima delle 20.00 – Finale 1° / 2° posto

Potrebbe interessarti anche

Sinner ed Alcaraz al 6 King Slam su Netflix

Sinner sfida ancora Alcaraz in un evento Netflix senza precedenti

La sfida infinita tra i tennisti Sinner e Alcaraz continuerà su Netflix con il nuovo...
Jannik Sinner

Jannik Sinner, break d’amore con Laila Hasanovic: cosa farà dopo la delusione agli US Open

Il campione italiano è pronto prendersi una pausa dopo le fatiche dell'ultimo torneo...
Jannik Sinner

Sinner, altra beffa dopo il ritiro a Shanghai: Jannik si ferma, ma Laila Hasonovich non c’è

Brutta settimana per Jannik Sinner, fuori dal torneo per un infortunio, si troverà a...
Jannik Sinner

Sinner, la storia con Laila Hasanovic fa impazzire di gelosia le tifose: i commenti (al veleno) delle fan

La nuova storia d’amore di Jannik Sinner con la modella Laila Hasanovic scatena le f...
Sinner-Griekspoor, match in Tv gratis dove vederlo

Sinner-Tallon Griekspoor oggi in diretta tv, Master 1000 Shanghai: dove vederla in chiaro, orario, la bordata di Jannik a Zverev

Dove seguire oggi - domenica 5 ottobre - il terzo turno del torneo di Shanghai: dal ...
Jannik Sinner

Sinner–De Minaur in diretta tv, semifinale Atp Pechino: dove vederla e orario. La polemica di Jannik

Martedì 30 settembre 2025 il tennista altoatesino va a caccia della terza finale con...
Sinner, spunta un flirt in comune con Alcaraz

Sinner, il gossip che fa tremare Laila Hasanovic: retroscena choc sul 'triangolo' con Alcaraz e Brooks Nader

Pare che i due tennisti siano anche stati rivali in amore: il retroscena sul presunt...
Jannik Sinnet

Sinner–Altamaier in diretta Tv, Masters 1000 Shanghai: nuova data, dove vederla e orario. L'assalto ad Alcaraz

Reduce dal trionfo all’ATP 500 di Pechino, il tennista altoatesino debutterà al Mate...
Sinner - Atmane

Sinner-Atmane, China Open stasera in diretta tv: canale, orario e quello strano regalo del francese

Dopo avere perso il numero uno nel ranking il tennista altoatesino torna in campo pe...

NH Collection Mirtillo Rosso

Fuga nel weekend e non solo

Ecco un luogo immerso nella natura nel cuore delle Alpi

LEGGI

Personaggi

Lorenzo Musetti

Lorenzo Musetti
Jannik Sinner

Jannik Sinner
Siglinde Sinner

Siglinde Sinner
Fabio Fognini

Fabio Fognini

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963