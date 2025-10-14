Jannik Sinner e il grande tennis del Six Kings Slam sbarcano su Netflix: quando vedere la diretta streaming dell'evento
Il tennista altoatesino torna per il secondo appuntamento del torneo esibizione in Arabia Saudita, questa volta in diretta streaming in esclusiva su Netflix
Scatta domani il Six Kings Slam, torneo tennistico organizzato dall’Arabia Saudita. Sul campo dell’ANB Arena di Riyadh, in Arabia Saudita, si affronteranno sei tra i tennisti più forti al mondo, tra cui il nostro Jannik Sinner, fresco vincitore dell’ATP 500 China Open. Ecco tutti gli orari e dove vedere Jannik Sinner e la Six Kings Slam in diretta streaming in esclusiva.
Jannik Sinner per la prima volta in streaming su Netflix con la Six Kings Slam
Il Six Kings Slam, torneo esibizione organizzato dall’Arabia Saudita, torna per la seconda edizione, dopo quella dello scorso anno vinta da Jannik Sinner. Il tennista altoatesino è pronto a "difendere" il titolo contro il tedesco Alexander Zverev, l’americano Taylor Fritz e il greco Stefanos Tsitsipas. A questi si aggiungono, a partire dalle semifinali, il numero 1 ATP Carlos Alcaraz e Novak Djokovic. Prime palle in campo domani, mercoledì 15 ottobre, con la finale fissata per sabato 18.
Per la prima volta il Six Kings Slam di Riad sarà trasmesso in diretta streaming su Netflix, che si accaparra un ghiotto appuntamento del tennis professionistico, impreziosito dall’attuale numero 2 ATP, appunto il nostrano Jannik Sinner.
Quando comincia il Six Kings Slam in diretta streaming su Netflix
Il primo match del torneo saudita andrà in scena alle 18.30 e del 15 ottobre, mentre il secondo non prima delle 20.00. Il commento tecnico è affidato alle voci di Federico Ferrero e Guido Monaco. Di seguito tutto il calendario completo del torneo:
- Mercoledì 15 ottobre – Quarti di finale
ore 18.30 – Alexander Zverev (GER) vs Taylor Fritz (USA)
a seguire e non prima delle 20.00 – Jannik Sinner (ITA) vs Stefanos Tsitsipas (GRE)
- Giovedì 16 ottobre – Semifinali
ore 18.30 – Carlos Alcaraz (ESP) vs Zverev o Fritz
a seguire e non prima delle 20.00 – Novak Djokovic (SRB) vs Sinner o Tsitsipas
- Sabato 18 ottobre – Finali
ore 18.30 – Finale 3°/ 4° posto
a seguire e non prima delle 20.00 – Finale 1° / 2° posto
