Jannik Sinner ‘abbandonato’ da Laila Hasanovic: la triste finale senza fidanzata (e mamma Siglinde). Cos'è successo Una sconfitta vissuta in solitaria dal tennista altoatesino, che non ha potuto avere accanto a sé né i genitori né la nuova fiamma: scopriamo di più.

Proprio ieri è si è giocata la finale 2025 degli Us Open, che ha visto l’azzurro Jannik Sinner sconfitto dall’avversario Carlos Alcaraz che, oltre a portarsi a casa la vittoria, si è ufficialmente accaparrato anche la posizione numero 1 della classifica ATP. Una sconfitta che Sinner ha comunque affrontato con grande sportività, e che ha dovuto vivere in solitaria vista la mancanza della famiglia e della fidanzata: ecco nel dettaglio cosa è successo.

Jannik Sinner, sconfitta senza famiglia e fidanzata: cosa è successo

Quella di ieri è stata per Jannik Sinner una sconfitta vissuta in solitaria, dato che tra gli spalti non è passata inosservata l’assenza dei genitori, probabilmente occupati nella gestione delle attività di famiglia, e della nuova fidanzata Laila Hasanovic, che nonostante il lavoro da modella continua a fare di tutto per non apparire davanti alle telecamere con il tennista altoatesino. Per lui, sulle tribune, solo Lindsey Vonn, storica compagna di sciate. Una finale dunque ben diversa rispetto a quella vissuta solo un anno fa dall’ormai iconico Sinner.

Basta infatti ricordare l’iconica fotografia del bacio che Sinner e l’ex fidanzata Anna Kalinskaya si sono scambiati proprio poco dopo la vittoria del tennista agli Us Open 2024, dopo un’annata ricchissima di vittorie e successi. Una scena totalmente diversa da quella vissuta invece dopo la sconfitta di quest’anno e i diversi problemi che Jannik ha manifestato in questi mesi.

C’è da dire, però, che la breve presenza di Laila Hasanovic durante la semifinale, e le foto postate sui social direttamente da New York, lasciano pensare che la modella fosse in realtà presente in America per sostenere il fidanzato, rimanendo però ben lontana da telecamere e occhi indiscreti. Una presenza che potrebbe dunque aver reso un po’ meno amara la sconfitta.

Sinner, addio alla prima posizione: Alcaraz prende tutto

Nella partita di ieri, lo spagnolo Carlos Alcaraz si è dimostrato nuovamente in ottima forma, e oltre a portare a casa l’ennesima vittoria contro Jannik Sinner, è riuscito a sottrarre al tennista altoatesino anche la posizione numero 1 della classifica ATP. Le statistiche non lasciano davvero dubbi, Alcaraz sembrerebbe essere il cosiddetto ‘uomo da battere’, un titolo di cui per diverso tempo ha potuto godere anche il nostro Jannik Sinner, il quale rimane comunque un grande campione italiano, a prescindere dai risultati agli US Open. Negli ultimi anni abbiamo imparato a conoscere bene il grande temperamento, l’impegno e la tenacia di Sinner, che sicuramente non potrà che ripartire da qui per riconquistare nuovamente il primo posto in classifica e dimostrare il suo immenso talento.

