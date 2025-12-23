Laila Hasanovic vola da Sinner, Natale in coppia (con famiglia): cosa faranno con mamma Siglinde e papà Hanspeter
Il tennista altoatesino è tornato a Sesto Pusteria per le vacanze e trascorrerà le feste con mamma Siglinde, papà Hanspeter e la compagna: l’indizio social
Jannik Sinner torna a casa. Terminata la preparazione atletica a Dubai in vista della prossima stagione, infatti, il tennista altoatesino numero due al mondo è rientrano a Sesto Pusteria, dove trascorrerà Natale e le vacanze con la famiglia. Anche la sua compagna Laila Hasanovic potrebbe raggiungerlo a breve per le feste, come lasciato intendere sui social. Scopriamo cosa sta succedendo e tutti i dettagli.
Jannik Sinner, Natale in famiglia con Laila Hasanovic
Jannik Sinner ha concluso la sua preparazione fisica a Dubai dove, sotto il sole degli Emirati, si è allenato in vista della prossima stagione e delle temperature proibitive che accompagneranno gli Australian Open nel 2026. Tra sessioni intensissime e qualche momento di svago, il tennista altoatesino si è preparato al meglio e dal caldo del deserto oggi è tornato nel freddo del Trentino Alto-Adige, dove trascorrerà il periodo natalizio nella ‘sua’ Sesto Pusteria. Qui Sinner passerà le vacanze con tutta la famiglia, da mamma Siglinde a papà Hanspeter fino al fratello Mark. A breve – come anticipato – potrebbe raggiungerlo anche la sua compagna Laila Hasanovic. I due sono sempre più inseparabili e potrebbero passare anche il Natale insieme; la modella danese di origini bosniache si è infatti lasciata ‘sfuggire’ un dettaglio sui social che non è certo sfuggito ai fan più attenti. Laila ha prima condiviso una storia sul suo profilo Instagram con la foto del suo bagaglio pieno e pronto a partire, poi lo scatto di una montagna innevata (forse proprio del Trentino?) vista dall’alto di un aereo. Natale tutto in famiglia all’orizzonte?
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
I prossimi impegni di Sinner: quando torna in campo
Archiviati il duro periodo di allenamenti a Dubai e la breve ‘pausa’ per le vacanze natalizie a casa con la famiglia a Sesto Pusteria, in provincia di Bolzano, Jannik Sinner tornerà presto in campo. Dopo la partita d’esibizione a Seoul con il ‘nemico’ e numero uno al mondo Carlos Alcaraz il 6 gennaio, infatti, il tennista altoatesino cercherà l’impresa agli Australian Open, a caccia della terza vittoria consecutiva e, ovviamente, del primo posto nel ranking mondiale. In vista del primo impegno stagionale Sinner riprenderà la preparazione il 27 dicembre a Montecarlo affiancato da Simone Vagnozzi e Umberto Ferrara, mentre Darren Cahill lo aspetterà direttamente a Melbourne per il primo torneo del Grande Slam dell’anno.
Guida TV
-
28 Dicembre 2025
Indovina chi viene a NataleSky Cinema Collection
-
29 Dicembre 2025
Indovina chi viene a NataleSky Cinema Collection
Potrebbe interessarti anche
Jannik Sinner si prepara per Dubai, ma prima parte con Laila Hasanovic: dove andranno
Dopo il break con papà Hanspeter sul Lago di Garda, il tennista si concederà qualche...
Sinner, chi è il papà Hanspeter: la vacanze con Jannik e il rapporto con Laila Hasanovic
Dopo avere lasciato il rifugio in cui lavorava da più di vent’anni è diventato il cu...
Sinner, la cartolina da Dubai di Laila Hasanovic: dopo le Maldive una nuova tappa da sogno con Jannik
Il tennista e la compagna stanno continunando le vacanze dopo le ATP Finals di Torin...
Laila Hasanovic non molla Sinner, lo stop lunghissimo e quell’appuntamento (imperdibile) in Australia
La modella danese continua a seguire il tennista e mette in pausa gli impegni lavora...
Sinner, Laila Hasanovic (finalmente) si svela a Dubai: per Jannik party Vip e prime fatiche con Vagnozzi
La coppia è stata immortalata a una cena di gala extralusso al Billionaire, in compa...
Sinner a Dubai con Briatore (ma Laila Hasanovic è sparita). E arriva la bordata di Fabio Fognini
Il tennista altoatesino ha posato al Billionaire insieme all’imprenditore e Fernando...
Sinner è sparito, anche Laila Hasanovic in ‘black out’: il piano segreto prima di Dubai
Il tennista altoatesino e la sua compagna si sono presi una pausa dai social prima d...
Jannik Sinner e Laila Hasanovic ‘traditi’ da Zverev: lo spoiler sulla vacanza d’amore esotica. Dove stanno festeggiando
Il tennista tedesco si è ritrovato sullo stesso aereo del campione altoatesino, rive...