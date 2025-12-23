Laila Hasanovic vola da Sinner, Natale in coppia (con famiglia): cosa faranno con mamma Siglinde e papà Hanspeter Il tennista altoatesino è tornato a Sesto Pusteria per le vacanze e trascorrerà le feste con mamma Siglinde, papà Hanspeter e la compagna: l’indizio social

Jannik Sinner torna a casa. Terminata la preparazione atletica a Dubai in vista della prossima stagione, infatti, il tennista altoatesino numero due al mondo è rientrano a Sesto Pusteria, dove trascorrerà Natale e le vacanze con la famiglia. Anche la sua compagna Laila Hasanovic potrebbe raggiungerlo a breve per le feste, come lasciato intendere sui social. Scopriamo cosa sta succedendo e tutti i dettagli.

Jannik Sinner, Natale in famiglia con Laila Hasanovic

Jannik Sinner ha concluso la sua preparazione fisica a Dubai dove, sotto il sole degli Emirati, si è allenato in vista della prossima stagione e delle temperature proibitive che accompagneranno gli Australian Open nel 2026. Tra sessioni intensissime e qualche momento di svago, il tennista altoatesino si è preparato al meglio e dal caldo del deserto oggi è tornato nel freddo del Trentino Alto-Adige, dove trascorrerà il periodo natalizio nella ‘sua’ Sesto Pusteria. Qui Sinner passerà le vacanze con tutta la famiglia, da mamma Siglinde a papà Hanspeter fino al fratello Mark. A breve – come anticipato – potrebbe raggiungerlo anche la sua compagna Laila Hasanovic. I due sono sempre più inseparabili e potrebbero passare anche il Natale insieme; la modella danese di origini bosniache si è infatti lasciata ‘sfuggire’ un dettaglio sui social che non è certo sfuggito ai fan più attenti. Laila ha prima condiviso una storia sul suo profilo Instagram con la foto del suo bagaglio pieno e pronto a partire, poi lo scatto di una montagna innevata (forse proprio del Trentino?) vista dall’alto di un aereo. Natale tutto in famiglia all’orizzonte?

I prossimi impegni di Sinner: quando torna in campo

Archiviati il duro periodo di allenamenti a Dubai e la breve ‘pausa’ per le vacanze natalizie a casa con la famiglia a Sesto Pusteria, in provincia di Bolzano, Jannik Sinner tornerà presto in campo. Dopo la partita d’esibizione a Seoul con il ‘nemico’ e numero uno al mondo Carlos Alcaraz il 6 gennaio, infatti, il tennista altoatesino cercherà l’impresa agli Australian Open, a caccia della terza vittoria consecutiva e, ovviamente, del primo posto nel ranking mondiale. In vista del primo impegno stagionale Sinner riprenderà la preparazione il 27 dicembre a Montecarlo affiancato da Simone Vagnozzi e Umberto Ferrara, mentre Darren Cahill lo aspetterà direttamente a Melbourne per il primo torneo del Grande Slam dell’anno.

