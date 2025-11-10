Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Jannik Sinner pronto per le ATP Finals: Laila Hasanovic gli fa un regalo prima del debutto

La fidanzata del tennista altoatesino è volata in Alto Adige per festeggiare i suoi 25 anni e questa sera dovrebbe essere tra il pubblico dell'Inalpi Arena.

Mara Fratus

Mara Fratus

Giornalista

Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Jannik Sinner pronto per le ATP Finals, e Laila Hasanovic gli fa un regalo
iPa

Mentre Jannik Sinner si prepara per tenersi stretto il titolo vinto lo scorso anno alle ATP Finals di Torino, Laila Hasanovic è volata in Alto Adige. La modella danese, sabato scorso, ha compiuto 25 anni e ha scelto di festeggiare il suo compleanno in un lussuoso hotel proprio in cima alle Dolomiti, a Sant’Andrea, nella zona di Bressanone. Ad accompagnarla nella struttura a 5 stelle la madre Emma, ed è molto facile immaginare che questa capatina in Italia proprio a ridosso dell’importante match che sta per disputare il tennista non sia fine a se stessa. Tutti, infatti, si immaginano che Laila sarà presente questa sera, lunedì 10 novembre 2025, sulle tribune dell’Inalpi Arena per sostenere il fidanzato in sfida contro il canadese Felix Auger-Aliassime, già battuto la scorsa settimana al Masters 1000 di Parigi.

Laila Hasanovic, il compleanno in Alto Adige e il tifo per Sinner alle ATP Finals di Torino

Dopo mesi di sparizioni, pettegolezzi, voci di rottura e poi paparazzate ‘riparatorie’, Laila Hasanovic e Jannik Sinner sono più vicini che mai, anche geograficamente. Per i suoi 25 anni la modella danese ha soggiornato nella Regione natale del fidanzato, in un lussuoso hotel a 5 stelle in cima alle Dolomiti, nei pressi di Bressanone. Il compleanno è stato sabato 8 novembre e pare quasi scontato che ora ci sia una tappa anche a Torino, dove Sinner disputerà la sua prima partita del torneo delle ATP Finals contro Auger-Aliassime.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Il match, in onda su Rai 2 alle 20.30 circa di questa sera, potrebbe essere la giusta occasione per chiudere in bellezza la mini vacanza italiana di Laila e fare il tifo per il suo Sinner. E non sarebbe di certo la prima volta che la modella siede sulle tribune per sostenere il fidanzato: a Vienna, ad esempio, durante il match contro Daniel Altmaier, era nel box accanto a quello della famiglia di Jannik. Una presenza che mise fine a mesi di pettegolezzi sulla fine della loro relazione e stabilì anche una certa vicinanza tra Hasanovic e i genitori del tennista.

Potrebbe interessarti anche

Jannik Sinner

Jannik Sinner, 48 ore di stop tra Laila Hasanovic e l’addio di Cahill: cosa succede

Dopo il trionfo a Parigi e la riconquista della vetta del ranking il tennista altoat...
Jannik Sinner

Sinner e Laila Hasanovic, appuntamento 'romantico' a Torino. E Jannik fa un gesto bellissimo

Il campione, reduce da una grande vittoria, si prepara ad affrontare l’ultimo grande...
Laila Hasanovic e Jannik Sinner

Laila Hasanovic da Sinner a Vienna: l’incontro (speciale) con mamma Siglinde dopo le polemiche

Una presenza che sorprende e riaccende i riflettori sulla coppia, proprio nel moment...
Jannik Sinner

Jannik Sinner scosso a Vienna: il mistero Laila Hasanovic e il blitz a sorpresa di mamma Siglinde

Dopo le polemiche per il ‘no’ alla Davis il tennista altoatesino si prepara al debut...
Jannik Sinner e Laila Hasanovic

Jannik Sinner, la ‘scappatella’ con Laila Hasanovic: gli indizi sulla fuga d’amore segreta

Il campione altoatesino potrebbe aver trascorso qualche giorno in montagna con la su...
Jannik Sinner e Laila Hasanovic

Sinner, a Vienna vince (anche) Laila Hasanovic: le parole sorprendenti di Jannik

Dopo mesi di riserbo, Sinner ufficializza la relazione con la modella danese durante...
Jannik Sinner

Sinner-Bublik oggi in diretta tv, Atp Vienna: canale e orario. Il sostegno di Laila Hasanovic

Scopriamo dove seguire proprio oggi – venerdì 24 ottobre – i quarti di finale dell'A...
Jannik Sinner

Sinner, la storia con Laila Hasanovic fa impazzire di gelosia le tifose: i commenti (al veleno) delle fan

La nuova storia d’amore di Jannik Sinner con la modella Laila Hasanovic scatena le f...
Jannik Sinner

Jannik Sinner, break d’amore con Laila Hasanovic: cosa farà dopo la delusione agli US Open

Il campione italiano è pronto prendersi una pausa dopo le fatiche dell'ultimo torneo...

ENEL

Cliente Enel?

Vinci i biglietti per i Giochi Invernali di Milano Cortina 2026

LEGGI

Personaggi

Laila Hasanovic

Laila Hasanovic
Jannik Sinner

Jannik Sinner
Siglinde Sinner

Siglinde Sinner
Giacomo Poretti

Giacomo Poretti

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963