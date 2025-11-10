Jannik Sinner pronto per le ATP Finals: Laila Hasanovic gli fa un regalo prima del debutto
La fidanzata del tennista altoatesino è volata in Alto Adige per festeggiare i suoi 25 anni e questa sera dovrebbe essere tra il pubblico dell'Inalpi Arena.
Mentre Jannik Sinner si prepara per tenersi stretto il titolo vinto lo scorso anno alle ATP Finals di Torino, Laila Hasanovic è volata in Alto Adige. La modella danese, sabato scorso, ha compiuto 25 anni e ha scelto di festeggiare il suo compleanno in un lussuoso hotel proprio in cima alle Dolomiti, a Sant’Andrea, nella zona di Bressanone. Ad accompagnarla nella struttura a 5 stelle la madre Emma, ed è molto facile immaginare che questa capatina in Italia proprio a ridosso dell’importante match che sta per disputare il tennista non sia fine a se stessa. Tutti, infatti, si immaginano che Laila sarà presente questa sera, lunedì 10 novembre 2025, sulle tribune dell’Inalpi Arena per sostenere il fidanzato in sfida contro il canadese Felix Auger-Aliassime, già battuto la scorsa settimana al Masters 1000 di Parigi.
Laila Hasanovic, il compleanno in Alto Adige e il tifo per Sinner alle ATP Finals di Torino
Dopo mesi di sparizioni, pettegolezzi, voci di rottura e poi paparazzate ‘riparatorie’, Laila Hasanovic e Jannik Sinner sono più vicini che mai, anche geograficamente. Per i suoi 25 anni la modella danese ha soggiornato nella Regione natale del fidanzato, in un lussuoso hotel a 5 stelle in cima alle Dolomiti, nei pressi di Bressanone. Il compleanno è stato sabato 8 novembre e pare quasi scontato che ora ci sia una tappa anche a Torino, dove Sinner disputerà la sua prima partita del torneo delle ATP Finals contro Auger-Aliassime.
Il match, in onda su Rai 2 alle 20.30 circa di questa sera, potrebbe essere la giusta occasione per chiudere in bellezza la mini vacanza italiana di Laila e fare il tifo per il suo Sinner. E non sarebbe di certo la prima volta che la modella siede sulle tribune per sostenere il fidanzato: a Vienna, ad esempio, durante il match contro Daniel Altmaier, era nel box accanto a quello della famiglia di Jannik. Una presenza che mise fine a mesi di pettegolezzi sulla fine della loro relazione e stabilì anche una certa vicinanza tra Hasanovic e i genitori del tennista.
