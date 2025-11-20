Jannik Sinner si prepara per Dubai, ma prima parte con Laila Hasanovic: dove andranno
Dopo il break con papà Hanspeter sul Lago di Garda, il tennista si concederà qualche giorno di relax con la fidanzata, per poi correre agli allenamenti in vista degli Australian Open.
Meritatissime vacanze per Jannik Sinner. Dopo essersi preso il titolo alle ATP Finals di Torino contro Carlos Alcaraz, confermando quello vinto sullo stesso campo nel 2024, il tennista più amato dagli italiani si è concesso qualche giorno di relax in compagnia del padre Hanspeter in un resort di lusso sul Lago di Garda. Giornate lente, partite di golf per riprendere fiato, e tutto in compagnia del genitore, mentre la madre Siglinde si occupa degli affari di famiglia in Alto Adige. E chi si aspettava di vedere l’azzurro volare via subito in compagnia della fidanzata Laila Hasanovic, si è dovuto ricredere. Questa volta Sinner ha dato precedenza al padre, assente all’Inalpi Arena, ma dopo questo break è certo che raggiungerà la modella danese per trascorrere con lei gli ultimi giorni di ‘pace’, prima di correre a Dubai dove lo aspetta la preparazione per gli Australian Open.
Jannik Sinner e Laila Hasanovic, la vacanza tanto attesa prima di Dubai
Jannik Sinner, finite le fatiche stagionali con la vittoria alle ATP Finals di Torino, si è concesso qualche giorno di pausa in un resort di lusso con il padre Hanspeter. Solo loro due, senza la madre Siglinde, di cui non si hanno notizie e che pare si stia occupando della struttura di famiglia a Sesto, in Val Pusteria. Terminati questi giorni con il genitore, però, il campione dovrebbe raggiungere Laila Hasanovic, per passare con lei il tempo che gli resta prima di tornare ai duri allenamenti.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Ovviamente, in pieno stile Sinner super attento a proteggere la sua vita privata, la destinazione scelta per le vacanze con la fidanzata è top secret. Dopo la Costa Smeralda e il ghiacciaio dello Stubai, non è dato sapere quindi quale location ospiterà la coppia, ma certamente a breve qualche paparazzata riuscirà a svelarlo. Di certo, finito anche questo periodo di relax, Jannik Sinner dovrà volare a Dubai, dove a dicembre lo attendono i programmi di allenamento messi a punto per lui da Simone Vagnozzi e Darren Cahill, in vista degli Australian Open, i due coach che hanno scelto proprio la destinazione negli Emirati Arabi per far abituare il tennista a un clima simile a quello che troverà durante la prossima competizione.
Potrebbe interessarti anche
Sinner, chi è il papà Hanspeter: la vacanze con Jannik e il rapporto con Laila Hasanovic
Dopo avere lasciato il rifugio in cui lavorava da più di vent’anni è diventato il cu...
Sinner e Laila Hasanovic, fuga d’amore rimandata: Jannik ‘preferisce’ il resort extra lusso con papà Hanspeter
Il tennista altoatesino sta ricaricando le pile sul Lago di Garda dopo il trionfo co...
Jannik Sinner vola via con Laila Hasanovic, la vacanza d’amore top secret: dove andranno
Dopo il grande trionfo alle ATP di Torino, con la seguitissima finale contro Alcaraz...
Jannik Sinner, festa dolcissima con Laila Hasanovic (e il cane Snoopy): la verità sull’anello di fidanzamento
Dopo il trionfo alle Atp Finals contro Alcaraz e l’abbraccio con Laila, Sinner chiar...
Sinner si diverte con Laila Hasanovic e Alcaraz (“ferito”) scappa in Spagna: cosa sta succedendo
Il tennista altoatesino si concede qualche giorno di relax dopo il trionfo alle ATP ...
Jannik Sinner, la ‘scappatella’ con Laila Hasanovic: gli indizi sulla fuga d’amore segreta
Il campione altoatesino potrebbe aver trascorso qualche giorno in montagna con la su...
Jannik Sinner pronto per le ATP Finals: Laila Hasanovic gli fa un regalo prima del debutto
La fidanzata del tennista altoatesino è volata in Alto Adige per festeggiare i suoi ...
Sinner, il gesto romantico per Laila Hasanovic dopo la vittoria alle ATP Finals: cosa ha fatto
Un polsino a forma di cuore rivolto verso le tribune, proprio dove la modella danese...