Jannik Sinner si prepara per Dubai, ma prima parte con Laila Hasanovic: dove andranno Dopo il break con papà Hanspeter sul Lago di Garda, il tennista si concederà qualche giorno di relax con la fidanzata, per poi correre agli allenamenti in vista degli Australian Open.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

CONDIVIDI

Meritatissime vacanze per Jannik Sinner. Dopo essersi preso il titolo alle ATP Finals di Torino contro Carlos Alcaraz, confermando quello vinto sullo stesso campo nel 2024, il tennista più amato dagli italiani si è concesso qualche giorno di relax in compagnia del padre Hanspeter in un resort di lusso sul Lago di Garda. Giornate lente, partite di golf per riprendere fiato, e tutto in compagnia del genitore, mentre la madre Siglinde si occupa degli affari di famiglia in Alto Adige. E chi si aspettava di vedere l’azzurro volare via subito in compagnia della fidanzata Laila Hasanovic, si è dovuto ricredere. Questa volta Sinner ha dato precedenza al padre, assente all’Inalpi Arena, ma dopo questo break è certo che raggiungerà la modella danese per trascorrere con lei gli ultimi giorni di ‘pace’, prima di correre a Dubai dove lo aspetta la preparazione per gli Australian Open.

Jannik Sinner e Laila Hasanovic, la vacanza tanto attesa prima di Dubai

Jannik Sinner, finite le fatiche stagionali con la vittoria alle ATP Finals di Torino, si è concesso qualche giorno di pausa in un resort di lusso con il padre Hanspeter. Solo loro due, senza la madre Siglinde, di cui non si hanno notizie e che pare si stia occupando della struttura di famiglia a Sesto, in Val Pusteria. Terminati questi giorni con il genitore, però, il campione dovrebbe raggiungere Laila Hasanovic, per passare con lei il tempo che gli resta prima di tornare ai duri allenamenti.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Ovviamente, in pieno stile Sinner super attento a proteggere la sua vita privata, la destinazione scelta per le vacanze con la fidanzata è top secret. Dopo la Costa Smeralda e il ghiacciaio dello Stubai, non è dato sapere quindi quale location ospiterà la coppia, ma certamente a breve qualche paparazzata riuscirà a svelarlo. Di certo, finito anche questo periodo di relax, Jannik Sinner dovrà volare a Dubai, dove a dicembre lo attendono i programmi di allenamento messi a punto per lui da Simone Vagnozzi e Darren Cahill, in vista degli Australian Open, i due coach che hanno scelto proprio la destinazione negli Emirati Arabi per far abituare il tennista a un clima simile a quello che troverà durante la prossima competizione.

Potrebbe interessarti anche