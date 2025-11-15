Jannik Sinner oggi in campo a Torino per le semifinali ATP: come e quando vedere il match contro De Minaur Un weekend ad altissima tensione per gli appassionati: orari, canali, precedenti e tutto ciò che serve per seguire al meglio la corsa di Sinner verso la finale.

Le ATP Finals sono arrivate al punto più intenso e atteso della settimana e il sabato torinese diventa il terreno decisivo per capire chi lotterà per il titolo nell’ultimo atto. In un clima che cresce ora dopo ora, il pubblico si prepara a una giornata carica di energia e aspettative, resa ancora più coinvolgente dalla presenza di Jannik Sinner in semifinale, reduce da una fase a gironi dominata con lucidità e un livello di gioco costante che ha impressionato per sicurezza e continuità.

Il programma della giornata degli ATP di Torino

La giornata di oggi propone con una sessione pomeridiana che aprirà ufficialmente le danze e una sessione serale che completerà il quadro delle semifinali. La partita di Sinner contro Alex De Minaur sarà nella fase pomeridiana, subito dopo la semifinale di doppio che vede impegnati Simone Bolelli e Andrea Vavassori contro Harri Heliovaara e Henry Patten. Un orario che permette ai tifosi di organizzarsi senza fretta e seguire la giornata con il ritmo giusto.

Dove vedere Jannik Sinner contro De Minaur

L’incontro tra Jannik Sinner e Alex De Minaur si gioca oggi, sabato 15 novembre, non prima delle 14:30, subito dopo la semifinale di doppio delle 12:00. Chi vuole seguire la semifinale ha diverse possibilità. La diretta e disponibile su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, con la possibilità di vederla in streaming su Now e Sky Go. La grande novità per il pubblico più ampio riguarda la trasmissione in chiaro. Rai 2 manderà infatti in onda l’incontro integralmente e in contemporanea sarà possibile seguirlo anche su RaiPlay. Questa scelta permette davvero a tutti di godersi una partita che potrebbe aprire la strada a una nuova finale per Sinner. Un occasione inclusiva e molto attesa, soprattutto considerando l entusiasmo che ha accompagnato ogni sua apparizione in questi giorni.

I precedenti tra Sinner e De Minaur

Parlare di questo confronto significa parlare di una rivalità che nei numeri ha preso una direzione molto netta. Dodici incontri e dodici vittorie per Sinner, un dato che pesa e che racconta più di tante analisi tecniche. Dal primo incrocio alle Next Gen ATP Finals del 2019 fino alle sfide più recenti, compresa quella di Vienna del 25 ottobre, l’italiano ha sempre trovato le chiavi giuste per indirizzare la partita. Un dominio totale che aggiunge inevitabilmente pressione all’avversario, chiamato a cambiare ritmo e trovare strade nuove per provare a tenere testa all’azzurro.

Gli altri match

La semifinale di Sinner non sara l’unico appuntamento importante. La sessione serale proporrà l’altra semifinale di singolare, con Carlos Alcaraz e Felix Auger Aliassime in campo non prima delle 20:30, mentre prima si giocherà l’altra semifinale di doppio. Una scaletta equilibrata che offre uno spettacolo continuo e una cornice perfetta per una giornata che unisce tifo, attesa e tennis di altissimo livello.

