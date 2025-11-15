Jannik Sinner oggi in campo a Torino per le semifinali ATP: come e quando vedere il match contro De Minaur
Un weekend ad altissima tensione per gli appassionati: orari, canali, precedenti e tutto ciò che serve per seguire al meglio la corsa di Sinner verso la finale.
Le ATP Finals sono arrivate al punto più intenso e atteso della settimana e il sabato torinese diventa il terreno decisivo per capire chi lotterà per il titolo nell’ultimo atto. In un clima che cresce ora dopo ora, il pubblico si prepara a una giornata carica di energia e aspettative, resa ancora più coinvolgente dalla presenza di Jannik Sinner in semifinale, reduce da una fase a gironi dominata con lucidità e un livello di gioco costante che ha impressionato per sicurezza e continuità.
Il programma della giornata degli ATP di Torino
La giornata di oggi propone con una sessione pomeridiana che aprirà ufficialmente le danze e una sessione serale che completerà il quadro delle semifinali. La partita di Sinner contro Alex De Minaur sarà nella fase pomeridiana, subito dopo la semifinale di doppio che vede impegnati Simone Bolelli e Andrea Vavassori contro Harri Heliovaara e Henry Patten. Un orario che permette ai tifosi di organizzarsi senza fretta e seguire la giornata con il ritmo giusto.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Dove vedere Jannik Sinner contro De Minaur
L’incontro tra Jannik Sinner e Alex De Minaur si gioca oggi, sabato 15 novembre, non prima delle 14:30, subito dopo la semifinale di doppio delle 12:00. Chi vuole seguire la semifinale ha diverse possibilità. La diretta e disponibile su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, con la possibilità di vederla in streaming su Now e Sky Go. La grande novità per il pubblico più ampio riguarda la trasmissione in chiaro. Rai 2 manderà infatti in onda l’incontro integralmente e in contemporanea sarà possibile seguirlo anche su RaiPlay. Questa scelta permette davvero a tutti di godersi una partita che potrebbe aprire la strada a una nuova finale per Sinner. Un occasione inclusiva e molto attesa, soprattutto considerando l entusiasmo che ha accompagnato ogni sua apparizione in questi giorni.
I precedenti tra Sinner e De Minaur
Parlare di questo confronto significa parlare di una rivalità che nei numeri ha preso una direzione molto netta. Dodici incontri e dodici vittorie per Sinner, un dato che pesa e che racconta più di tante analisi tecniche. Dal primo incrocio alle Next Gen ATP Finals del 2019 fino alle sfide più recenti, compresa quella di Vienna del 25 ottobre, l’italiano ha sempre trovato le chiavi giuste per indirizzare la partita. Un dominio totale che aggiunge inevitabilmente pressione all’avversario, chiamato a cambiare ritmo e trovare strade nuove per provare a tenere testa all’azzurro.
Gli altri match
La semifinale di Sinner non sara l’unico appuntamento importante. La sessione serale proporrà l’altra semifinale di singolare, con Carlos Alcaraz e Felix Auger Aliassime in campo non prima delle 20:30, mentre prima si giocherà l’altra semifinale di doppio. Una scaletta equilibrata che offre uno spettacolo continuo e una cornice perfetta per una giornata che unisce tifo, attesa e tennis di altissimo livello.
Potrebbe interessarti anche
Sinner-De Minaur in diretta tv, semifinale Atp Vienna: dove vederla, orario, la 'maledizione' contro Jannik
Sabato 25 ottobre, Sinner sfida De Minaur per un posto in finale contro il vincente ...
Sinner-De Minaur oggi in diretta in Tv, semifinale ATP Finals: dove vederla in chiaro (gratis), orario, la rabbia degli spagnoli
Semifinale Atp Finals di Torino: oggi Sinner sfida De Minaur, ecco dove vedere il ma...
Atp Finals Torino, Sinner e gli altri italiani: quando inizia e dove vedere i match (anche gratis)
Il tennista altoatesino è pronto a difendere il titolo vinto nel 2024. Con lui altri...
Sinner-Auger-Aliassime, ATP Finals Torino 2025 in chiaro: dove vederla gratis in diretta tv, De Martino beffato
Mentre gli ascolti di Affari Tuoi stanno per subire una nuova 'mazzata', nella secon...
Musetti-Alcaraz in TV gratis: canale, orario, l’ultima ‘gufata’ di Sinner contro lo spagnolo
Oggi giovedì 13 novembre 2025 il tennista azzurro prova a fermare lo spagnolo, che i...
Sinner-Shelton oggi in TV, quarti ATP Parigi: dove vederla in chiaro, orario e il mistero sull’infortunio di Jannik
Ecco dove e quando seguire l’attesissimo match che si terrà oggi – venerdì 31 ottobr...
Sinner-Auger Aliassime, finale Atp Parigi in diretta TV: dove vederla in chiaro (gratis), orario, Jannik provocato dal rivale
Finale Parigi-Bercy: oggi Sinner contro Felix Auger-Aliassime, ecco dove vedere il m...
Musetti-De Minaur, bufera per la telecronaca di Rai 2: "Basta, vado su Sky"
I due telecronisti del secondo canale, Panatta-Fiocchetti, sono stati inondati di cr...