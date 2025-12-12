Trova nel Magazine
Jannik Sinner, i nuovi impegni del tennista leggendario e 'innamorato'

Una carriera incredibile e una storia d'amore che riempie le pagine dei giornali: ma ora si lavora a Dubai per gli Australian Open.

Mara Fratus

Mara Fratus

Giornalista

Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Negli ultimi anni, Jannik Sinner ha trasformato il suo talento cristallino in una carriera straordinaria: con la vittoria al Wimbledon Championships 2025, ha scritto la storia diventando il primo italiano a trionfare sull’erba dell’All England Club. A questo si aggiunge il successo alle ATP Finals 2025 di Torino, un’impresa compiuta senza concedere nemmeno un set — per il secondo anno consecutivo, eguagliando una leggenda come Ivan Lendl.

Questi traguardi consolidano Sinner non solo come uno dei protagonisti assoluti del circuito ATP, ma come il simbolo di un’età d’oro del tennis italiano. Parallelamente al suo crescendo sportivo, Sinner ha iniziato a fare parlare di sé anche fuori dal campo. Nelle ultime stagioni, la sua vita privata è finita sotto i riflettori grazie alla relazione con la modella danese Laila Hasanovic. In un’intervista recente, Sinner si è mostrato per la prima volta aperto sull’argomento: «Sì, sono innamorato».

Se vuoi conoscere tutte le ultime notizie sul campione, i suoi prossimi impegni, gli allenamenti a Dubai e molto altro, guarda il Video!

