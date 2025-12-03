Jannik Sinner, il mistero sulle condoglianze per la morte di Pietrangeli. I figli: “Non è arrivato nulla” Dopo la scomparsa dello storico tennista, alla sua famiglia sono arrivati messaggi d’affetto e di cordoglio da tanti sportivi, ma di Sinner nessuna traccia.

La morte della leggenda del tennis Nicola Pietrangeli, avvenuta lo scorso lunedì all’età di 92 anni, ha colpito tutto il mondo dello sport. Proprio per oggi è stata organizzata prima la camera ardente al Foro Italico di Roma, e successivamente i funerali in forma privata. Negli ultimi giorni la famiglia di Pietrangeli ci ha tenuto a far sapere di aver ricevuto tantissimi messaggi d’affetto da parte del mondo dello sport, della televisione e della politica: tra questi anche Sergio Mattarella e il campione Rafa Nadal. Rimane invece il mistero su Jannik Sinner, che oltre a non aver ricordato Pietrangeli in maniera pubblica, sembrerebbe non averlo fatto nemmeno in forma privata: scopriamo di più.

Jannik Sinner, giallo sulle condoglianze per la morte di Pietrangeli

Dopo la notizia della sua scomparsa, in molti hanno ricordato e omaggiato il grande tennista Nicola Pietrangeli. Tra queste persone, in molti si sarebbero aspettati di vedere anche Jannik Sinner, il quale non si è invece espresso in nessun modo a livello pubblico. Jannik è attualmente in vacanza per staccare la spina prima dei prossimi impegni, e per questo potrebbe anche aver messo in pausa i social. Dopo le prime polemiche, l’entourage di Sinner è dunque intervenuto con un’Ansa affermando: "Jannik ha espresso in forma privata alla famiglia le proprie condoglianze per la scomparsa di Nicola Pietrangeli". Sarà davvero così?

A fare chiarezza ci hanno però pensato i figli di Pietrangeli, senza l’intenzione di fare alcuna polemica, rivelando di non aver per ora ricevuto nulla da parte del campione altoatesino. "Se ha scritto un telegramma ancora non è arrivato. Mi hanno chiamato in tantissimi. Potrei aver perso la telefonata, non ho il suo numero. Comunque papà ha sempre stimato Jannik, gli ha detto quello che doveva dire nel momento in cui per lui è stato opportuno", ha rivelato Filippo Pietrangeli, uno dei figli di Nicola, a La Repubblica.

Marco Pietrangeli: "Non so cosa Sinner pensi di mio padre"

Sullo stesso argomento è poi intervenuto a La Gazzetta dello Sport anche l’altro figlio, Marco Pietrangeli, rivelando: "Non conosco Sinner, non so cosa pensi di mio padre. Il ragazzo è sveglio e avrà fatto le sue valutazioni", mentre nel corso della camera ardente al Foro Italico, in merito all’eventuale presenza di un messaggio da parte di Sinner, ha sottolineato: "Non so, non ho guardato".

Insomma, per il momento non è dato sapersi se il campione altoatesino abbia o meno inviato un messaggio per la scomparsa del grande tennista. Ma la, forse solo momentanea, assenza di un suo qualsiasi riscontro non è certo passata inosservata.

