Jannik Sinner, il mistero sulle condoglianze per la morte di Pietrangeli. I figli: “Non è arrivato nulla”
Dopo la scomparsa dello storico tennista, alla sua famiglia sono arrivati messaggi d’affetto e di cordoglio da tanti sportivi, ma di Sinner nessuna traccia.
La morte della leggenda del tennis Nicola Pietrangeli, avvenuta lo scorso lunedì all’età di 92 anni, ha colpito tutto il mondo dello sport. Proprio per oggi è stata organizzata prima la camera ardente al Foro Italico di Roma, e successivamente i funerali in forma privata. Negli ultimi giorni la famiglia di Pietrangeli ci ha tenuto a far sapere di aver ricevuto tantissimi messaggi d’affetto da parte del mondo dello sport, della televisione e della politica: tra questi anche Sergio Mattarella e il campione Rafa Nadal. Rimane invece il mistero su Jannik Sinner, che oltre a non aver ricordato Pietrangeli in maniera pubblica, sembrerebbe non averlo fatto nemmeno in forma privata: scopriamo di più.
Jannik Sinner, giallo sulle condoglianze per la morte di Pietrangeli
Dopo la notizia della sua scomparsa, in molti hanno ricordato e omaggiato il grande tennista Nicola Pietrangeli. Tra queste persone, in molti si sarebbero aspettati di vedere anche Jannik Sinner, il quale non si è invece espresso in nessun modo a livello pubblico. Jannik è attualmente in vacanza per staccare la spina prima dei prossimi impegni, e per questo potrebbe anche aver messo in pausa i social. Dopo le prime polemiche, l’entourage di Sinner è dunque intervenuto con un’Ansa affermando: "Jannik ha espresso in forma privata alla famiglia le proprie condoglianze per la scomparsa di Nicola Pietrangeli". Sarà davvero così?
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
A fare chiarezza ci hanno però pensato i figli di Pietrangeli, senza l’intenzione di fare alcuna polemica, rivelando di non aver per ora ricevuto nulla da parte del campione altoatesino. "Se ha scritto un telegramma ancora non è arrivato. Mi hanno chiamato in tantissimi. Potrei aver perso la telefonata, non ho il suo numero. Comunque papà ha sempre stimato Jannik, gli ha detto quello che doveva dire nel momento in cui per lui è stato opportuno", ha rivelato Filippo Pietrangeli, uno dei figli di Nicola, a La Repubblica.
Marco Pietrangeli: "Non so cosa Sinner pensi di mio padre"
Sullo stesso argomento è poi intervenuto a La Gazzetta dello Sport anche l’altro figlio, Marco Pietrangeli, rivelando: "Non conosco Sinner, non so cosa pensi di mio padre. Il ragazzo è sveglio e avrà fatto le sue valutazioni", mentre nel corso della camera ardente al Foro Italico, in merito all’eventuale presenza di un messaggio da parte di Sinner, ha sottolineato: "Non so, non ho guardato".
Insomma, per il momento non è dato sapersi se il campione altoatesino abbia o meno inviato un messaggio per la scomparsa del grande tennista. Ma la, forse solo momentanea, assenza di un suo qualsiasi riscontro non è certo passata inosservata.
Potrebbe interessarti anche
Nicola Pietrangeli: il tradimento di Adriano Panatta, la bordata a Sinner e le ultime parole a Licia Colò
Ripercorriamo alcuni degli episodi di vita più importanti dell’ex campione di tennis...
Nicola Pietrangeli, chi era la moglie Susanna: il tradimento e la delusione per Licia Colò
4 grandi amori nella vita della leggenda del tennis italiano e quell'amore senza fin...
Addio Nicola Pietrangeli, le cause della morte dopo mesi difficili
Lo sportivo è scomparso oggi a Roma all’età di 92 anni dopo un lungo periodo segnato...
Fiorello diventa Sandokan, show con Alessandro Preziosi a La Pennicanza: "Con Can Yaman la mia eterosessualità vacilla"
Nella puntata di oggi il conduttore Rai ha elogiato l'exploit della nuova serie con ...
Jannik Sinner, 48 ore di stop tra Laila Hasanovic e l’addio di Cahill: cosa succede
Dopo il trionfo a Parigi e la riconquista della vetta del ranking il tennista altoat...
Sinner-Shelton in diretta TV gratis: canale, orario e le polemiche per la telecronaca
Oggi venerdì 14 novembre 2025 il tennista altoatesino impegnato nella terza sfida de...
La Volta Buona: Nonna Silvi furiosa con la Balivo, le lacrime di Alberto di Monaco ai funerali di Pietrangeli
Una puntata movimentata, tra le battute di Nonna Silvi e il ricordo commosso dal fun...
Sinner si diverte con Laila Hasanovic e Alcaraz (“ferito”) scappa in Spagna: cosa sta succedendo
Il tennista altoatesino si concede qualche giorno di relax dopo il trionfo alle ATP ...