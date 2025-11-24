Jannik Sinner e Laila Hasanovic ‘traditi’ da Zverev: lo spoiler sulla vacanza d’amore esotica. Dove stanno festeggiando Il tennista tedesco si è ritrovato sullo stesso aereo del campione altoatesino, rivelando con un post social la meta di entrambi: scopriamo di più.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

CONDIVIDI

Dopo il grande trionfo alle ATP di Torino, il campione Jannik Sinner ha deciso di rinunciare alla Coppa Davis, ugualmente vinta dalla squadra italiana, per concedersi un po’ di meritato riposo prima dei tornei e delle esibizioni che lo vedranno particolarmente impegnato nel 2026. Dopo aver passato alcuni giorni di totale relax in famiglia con papà Hanspeter in un resort extralusso, nelle ultime ore Jannik è partito per una meravigliosa vacanza da sogno con la fidanzata Laila Hasanovic. Se, come sempre, il tennista ha cercato di mantenere il massimo riserbo sui suoi spostamenti, a spoilerare al mondo la meta della coppia ci ha pensato il collega tedesco Zverev: scopriamo di più.

Sinner e Laila Hasanovic, vacanza alle Maldive: lo spoiler di Zverev

Ebbene sì, a nulla è servito mantenere il massimo riserbo sui propri spostamenti, dal momento che il tennista tedesco Sascha Zverev, avversario del tennista altoatesino per ben quattro volte in questa stagione, si è ritrovato sullo stesso aereo di Jannik Sinner e Laila Hasanovic rivelando sui social la meta condivisa. Nelle ultime ore, Sascha ha infatti pubblicato sui social una foto che lo ritrae insieme a Sinner sull’aereo con la didascalia: "Immagino sia periodo di Maldive per tutti, eh?". Ecco spoilerata la meta da sogno della coppia e di Zverev: le Maldive.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Ora non ci sono proprio più dubbi: dopo alcuni giorni di totale relax in famiglia, il campione altoatesino è partito per una vacanza da sogno alle Maldive con la bella fidanzata Laila Hasanovic. I due passeranno qualche giorno in un vero e proprio paradiso terrestre tra temperature miti, spiaggia, sole e relax prima di tornare ai loro impegni quotidiani. Decisamente non male per staccare un po’ la spina.

Jannik Sinner, i prossimi impegni sul campo

Da quanto emerge, Jannik Sinner avrebbe deciso di prendersi diversi giorni di relax per riposarsi e prepararsi al meglio a una prossima stagione davvero ricca di impegni sul campo. Durante i primi giorni di dicembre, infatti, il tennista si trasferirà a Dubai per iniziare un’intensa preparazione in vista degli impegni del 2026. Il nuovo anno si aprirà con l’attesissima esibizione del 10 gennaio che vedrà come protagonisti proprio Sinner e lo spagnolo Carlos Alcaraz in Corea. A seguire, il campione di San Candido sarà impegnato al Million Dollar 1 Point Slam, ovvero il torneo-esibizione da un milione di dollari australiani al quale il 18 gennaio seguirà poi l’inizio degli Australian Open. Un inizio anno con il botto.

Potrebbe interessarti anche