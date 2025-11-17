Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Jannik Sinner vola via con Laila Hasanovic, la vacanza d’amore top secret: dove andranno

Dopo il grande trionfo alle ATP di Torino, con la seguitissima finale contro Alcaraz, il tennista è pronto a prendersi qualche giorno di meritato riposo.

Debora Manzoli

Debora Manzoli

Scrittrice ed editor

Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

Ieri sera, l’Inalpi Arena di Torino ha visto un match di tennis a dir poco incredibile. Da una parte l’azzurro campione in carica Jannik Sinner, sostenuto da un pubblico caldo e dalla fidanzata Laila Hasanovic; dall’altra lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero uno al mondo, consapevole della posta in gioco ma con la grinta tipica di chi ha dominato tutto l’anno. Un match che ha tenuto tutti con il fiato sospeso e che alla fine ha visto trionfare il campione altoatesino, visibilmente provato ma felice per l’ennesima vittoria portata a casa. Dopo le ultime settimane cariche di tensione, Jannik Sinner sarebbe ora pronto a prendersi qualche giorno di meritato riposo ‘volando via’ con la sua bella Laila: scopriamo di più.

Jannik Sinner e Laila Hasanovic, vacanza d’amore top secret

Il tennista Jannik Sinner e la modella Laila Hasanovic sembrano proprio fare sul serio, nonostante negli ultimi giorni, dopo le varie indiscrezioni sull’anello di diamanti portato all’anulare da Laila e le ipotesi di fidanzamento ufficiale, Sinner abbia rivelato di non c’entrare in realtà nulla con quel gioiello.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

In ogni caso, la loro relazione va avanti ormai da diversi mesi e Laila non si è ancora persa un solo torneo del suo campione. La modella, presente anche agli ATP di Torino, ha passato l’intera settimana a osservare i diversi match di Sinner dal box dell’atleta al fianco del suo team e del fratello del tennista, Mark. Dopo aver festeggiato insieme il suo grande trionfo, dalle ultime indiscrezioni pare che Jannik e Laila siano ora pronti a passare qualche giorno di relax lontano dai campi da tennis.

Lo scorso luglio la coppia ha passato una splendida settimana di vacanza in Costa Smeralda, mentre a ottobre Jannik e Laila si sono dedicati a una gita insieme sul ghiacciaio dello Stubai, in Tirolo. Come sempre, nessuno dei due ha però documentato i momenti insieme attraverso i social, mantenendo il massimo riserbo. Questa volta, da quanto emerso nelle ultime ore, Jannik sarebbe pronto a prendersi un paio di settimane di riposo tra famiglia, montagna e mare sempre insieme alla fidanzata Laila e al loro cagnolino. La meta per il momento rimane top secret, ma probabilmente trascorreranno qualche giorno in montagna per poi partire verso una destinazione esotica extralusso dove trascorrere del tempo insieme lontano da sguardi indiscreti.

Sinner a Dubai per una preparazione "di altissimo livello"

L’unica cosa certa, al momento, è che dopo la meritata vacanza Jannik Sinner tornerà subito sul campo per prepararsi adeguatamente ai prossimi impegni. In particolare, a dicembre partirà per Dubai per una preparazione "di livello altissimo" prima dell’esibizione con Carlo Alcaraz in Corea e agli Australian Open che si giocheranno a Melbourne Park dal 12 gennaio al 1° febbraio 2026.

Potrebbe interessarti anche

Sinner, Laila Hasanovic e il cane Snoopy a Torino

Jannik Sinner, festa dolcissima con Laila Hasanovic (e il cane Snoopy): la verità sull’anello di fidanzamento

Dopo il trionfo alle Atp Finals contro Alcaraz e l’abbraccio con Laila, Sinner chiar...
Jannik Sinner e Laila Hasanovic

Jannik Sinner, la ‘scappatella’ con Laila Hasanovic: gli indizi sulla fuga d’amore segreta

Il campione altoatesino potrebbe aver trascorso qualche giorno in montagna con la su...
Jannik Sinner e Laila Hasanovic

Sinner, colpo di scena di Laila Hasanovic: esce allo scoperto con l’anello (esagerato). Esplodono i rumors

Dopo la vittoria dell'altoatesino contro Ben Shelton, si intensificano le voci sulla...
Jannik Sinner - Laila Hasanovic

Jannik Sinner, Laila Hasanovic annoiata sugli spalti a Torino (con mega-anello). Web spietato: "Che entusiasmo"

La modella ha seguito ancora una volta le straordinarie peripezie del compagno tenni...
Sinner, il gesto romantico per Laila Hasanovic dopo la vittoria alle ATP Finals

Sinner, il gesto romantico per Laila Hasanovic dopo la vittoria alle ATP Finals: cosa ha fatto

Un polsino a forma di cuore rivolto verso le tribune, proprio dove la modella danese...
Jannik Sinner

Sinner, la proposta di matrimonio e Laila Hasanovic travolta dalle polemiche: c'entra l'ex Anna Kalinskaja

Nel primo match contro Auger-Aliassime, l'Inalpi Arena di Torino è letteralmente imp...
Laila Hasanovic e Jannik Sinner

Laila Hasanovic da Sinner a Vienna: l’incontro (speciale) con mamma Siglinde dopo le polemiche

Una presenza che sorprende e riaccende i riflettori sulla coppia, proprio nel moment...
Jannik Sinner pronto per le ATP Finals, e Laila Hasanovic gli fa un regalo

Jannik Sinner pronto per le ATP Finals: Laila Hasanovic gli fa un regalo prima del debutto

La fidanzata del tennista altoatesino è volata in Alto Adige per festeggiare i suoi ...
Jannik Sinner e Laila Hasanovic

Sinner, a Vienna vince (anche) Laila Hasanovic: le parole sorprendenti di Jannik

Dopo mesi di riserbo, Sinner ufficializza la relazione con la modella danese durante...

ENEL

Cliente Enel?

Vinci i biglietti per i Giochi Invernali di Milano Cortina 2026

LEGGI

Personaggi

Laila Hasanovic

Laila Hasanovic
Jannik Sinner

Jannik Sinner
Siglinde Sinner

Siglinde Sinner
Giacomo Poretti

Giacomo Poretti

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963