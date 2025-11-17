Jannik Sinner vola via con Laila Hasanovic, la vacanza d’amore top secret: dove andranno Dopo il grande trionfo alle ATP di Torino, con la seguitissima finale contro Alcaraz, il tennista è pronto a prendersi qualche giorno di meritato riposo.

Ieri sera, l’Inalpi Arena di Torino ha visto un match di tennis a dir poco incredibile. Da una parte l’azzurro campione in carica Jannik Sinner, sostenuto da un pubblico caldo e dalla fidanzata Laila Hasanovic; dall’altra lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero uno al mondo, consapevole della posta in gioco ma con la grinta tipica di chi ha dominato tutto l’anno. Un match che ha tenuto tutti con il fiato sospeso e che alla fine ha visto trionfare il campione altoatesino, visibilmente provato ma felice per l’ennesima vittoria portata a casa. Dopo le ultime settimane cariche di tensione, Jannik Sinner sarebbe ora pronto a prendersi qualche giorno di meritato riposo ‘volando via’ con la sua bella Laila: scopriamo di più.

Jannik Sinner e Laila Hasanovic, vacanza d’amore top secret

Il tennista Jannik Sinner e la modella Laila Hasanovic sembrano proprio fare sul serio, nonostante negli ultimi giorni, dopo le varie indiscrezioni sull’anello di diamanti portato all’anulare da Laila e le ipotesi di fidanzamento ufficiale, Sinner abbia rivelato di non c’entrare in realtà nulla con quel gioiello.

In ogni caso, la loro relazione va avanti ormai da diversi mesi e Laila non si è ancora persa un solo torneo del suo campione. La modella, presente anche agli ATP di Torino, ha passato l’intera settimana a osservare i diversi match di Sinner dal box dell’atleta al fianco del suo team e del fratello del tennista, Mark. Dopo aver festeggiato insieme il suo grande trionfo, dalle ultime indiscrezioni pare che Jannik e Laila siano ora pronti a passare qualche giorno di relax lontano dai campi da tennis.

Lo scorso luglio la coppia ha passato una splendida settimana di vacanza in Costa Smeralda, mentre a ottobre Jannik e Laila si sono dedicati a una gita insieme sul ghiacciaio dello Stubai, in Tirolo. Come sempre, nessuno dei due ha però documentato i momenti insieme attraverso i social, mantenendo il massimo riserbo. Questa volta, da quanto emerso nelle ultime ore, Jannik sarebbe pronto a prendersi un paio di settimane di riposo tra famiglia, montagna e mare sempre insieme alla fidanzata Laila e al loro cagnolino. La meta per il momento rimane top secret, ma probabilmente trascorreranno qualche giorno in montagna per poi partire verso una destinazione esotica extralusso dove trascorrere del tempo insieme lontano da sguardi indiscreti.

Sinner a Dubai per una preparazione "di altissimo livello"

L’unica cosa certa, al momento, è che dopo la meritata vacanza Jannik Sinner tornerà subito sul campo per prepararsi adeguatamente ai prossimi impegni. In particolare, a dicembre partirà per Dubai per una preparazione "di livello altissimo" prima dell’esibizione con Carlo Alcaraz in Corea e agli Australian Open che si giocheranno a Melbourne Park dal 12 gennaio al 1° febbraio 2026.

