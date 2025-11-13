Sinner, Laila Hasanovic annoiata sugli spalti a Torino (con mega-anello). L'ironia del web: "Quanto entusiasmo" La modella ha seguito ancora una volta le straordinarie peripezie del compagno tennista e la sua presenza non è certo passata inosservata.

Nella giornata di ieri l’azzurro Jannik Sinner ha portato a casa l’ennesima vittoria battendo Alexander Zverev alle Atp Finals di Torino, conquistando così il pass per le semifinali. A tifare per lui insieme allo staff tecnico anche la fidanzata Laila Hasanovic, la cui presenza a Torino non è certo passata inosservata. Al contrario, i telespettatori hanno fatto attenzione forse più alla modella che allo stesso tennista, notando il mega anello che portava al dito accompagnato, tuttavia, da un entusiasmo molto tiepido: scopriamo di più.

Jannik Sinner, Laila Hasanovic a Torino con mega anello

Nel corso del match che ieri ha visto protagonista Jannik Sinner, le telecamere della Rai si sono spesso rivolte alla fidanzata Laila Hasanovic, presente al torneo per sostenere il compagno. A non passare inosservato è stato anche il mega anello di diamanti che la modella danese portava al dito, in particolare sull’anulare sinistro. La posizione del gioiello, ovvero quella in cui in genere si mette l’anello di fidanzamento, ha dunque scatenato i tantissimi fan di Sinner che hanno subito ipotizzato che possa trattarsi di un regalo del tennista segno di un fidanzamento ufficiale. Al momento, i diretti interessati non si sono espressi al riguardo, ma chissà che prossimamente non possa arrivare qualche lieta notizia.

Laila a Torino per Sinner, ma i social notano un dettaglio: "Quanto entusiasmo"

La presenza di Laila Hasanovic a Torino ha scatenato commenti anche sui social, molti dei quali hanno però ironicamente sottolineato l’entusiasmo tiepido della modella nel seguire la partita del compagno. "La vedo annoiata e disinteressata", ha scritto un utente sui social. E ancora: "Sprizza gioia da ogni lato (ironico)", "Con quanto entusiasmo… un ghiacciolo al limone! Ma bella!", "Tifare parola grossa si starà chiedendo cosa fanno quei due con quel coso in mano", "Che entusiasmo… calmatela un pochino!".

In tutto questo c’è però anche chi ha voluto prendere le difese della modella sottolineando l’assoluta normalità del suo atteggiamento. "Tutte le compagne dei tennisti quando assistono alle partite sono molto serie e compassate. Non è una partita di calcio", si legge sui social. E ancora: "Leggo i commenti ‘annoiata’, ‘disinteressata’, ‘fredda’…ma, mi domando, cosa dovrebbe fare? Saltare sulla sedia? Ballare? Cantare o fischiare? Mah". Infine, non è mancata nemmeno qualche frecciata diretta alla storia d’amore tra Laila e Jannik. "Un’operazione di marketing a tempo determinato", "Io comunque Laila non la conosco, so solo che ha una gran fortuna, ma ho i miei dubbi che in questo momento sia più in ansia di molti".

