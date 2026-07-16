Jannik Sinner vola via con Laila Hasanovic dopo Wimbledon: la fuga romantica e la scommessa vinta con il coach Dopo il trionfo a Wimbledon, Jannik Sinner si concede una vacanza con Laila Hasanovic. Intanto resta aperto il futuro di coach Darren Cahill

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

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Dopo aver scritto una nuova pagina della storia del tennis italiano con la vittoria a Wimbledon, Jannik Sinner si è concesso un momento lontano dai riflettori. Il numero uno del mondo ha scelto il relax e la privacy insieme alla fidanzata Laila Hasanovic, con cui da tempo vive una relazione lontana dal clamore mediatico. La coppia è stata immortalata durante una vacanza al mare, descritta come una vera e propria fuga romantica dopo il successo londinese. Nel frattempo, resta sotto osservazione anche il futuro del suo storico coach Darren Cahill, legato a una particolare promessa fatta proprio con il campione altoatesino.

Jannik Sinner e Laila Hasanovic, la vacanza romantica dopo il trionfo a Wimbledon

Il successo sull’erba di Londra ha regalato a Jannik Sinner uno dei momenti più importanti della sua carriera, ma subito dopo il trionfo il campione ha deciso di staccare la spina. Secondo quanto riportato dal settimanale Diva e Donna, il tennista si sarebbe concesso alcuni giorni di vacanza insieme alla fidanzata Laila Hasanovic. Le immagini pubblicate dal magazine mostrano la coppia in costume da bagno, pronta a godersi il mare lontano dall’attenzione pubblica. La destinazione resta top secret, in perfetto stile Sinner, ma il viaggio avrebbe il sapore di una "luna di miele", un momento speciale per festeggiare un traguardo storico. Jannik, infatti, ha sempre protetto molto la propria vita privata. Pur raccontando spesso il legame fortissimo con la famiglia e il ruolo fondamentale avuto dai suoi cari nella sua crescita, il numero uno del tennis mondiale ha scelto di non trasformare la sua relazione sentimentale in qualcosa di pubblico.

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Anche con Laila la linea è chiara: niente esposizione eccessiva sui social, nessuna fotografia di coppia pubblicata sui rispettivi profili e massimo riserbo sulla loro storia d’amore. Una scelta che, secondo molti, nasce dalla volontà di proteggere entrambi dalle pressioni esterne. La presenza della modella alla finale di Wimbledon, però, ha raccontato molto. Hasanovic era sugli spalti accanto alla famiglia di Sinner e ha seguito ogni momento del match con grande partecipazione. Al termine della partita, quando Jannik ha raggiunto i suoi cari per festeggiare, non è mancato anche un saluto affettuoso alla compagna con un bacio sulla guancia.

Il patto tra Sinner e Darren Cahill: il futuro del coach dopo Wimbledon

Oltre alla vita privata, dopo Wimbledon è tornato sotto i riflettori anche il futuro di Darren Cahill, figura chiave del team Sinner. In passato Jannik aveva annunciato che il 2025 sarebbe potuto essere l’ultimo anno del coach australiano, ma dopo il trionfo londinese è nata una nuova possibilità: una "scommessa" tra i due prevedeva che, in caso di vittoria dello Slam, sarebbe stato Sinner a decidere se lasciarlo libero o convincerlo a restare. "Avevamo fatto una scommessa, se avessi vinto Wimbledon avrei deciso io", aveva raccontato il campione. Cahill, però, ha frenato: "L’anno scorso ho cambiato idea, questa volta vedremo".

Il percorso degli ultimi mesi ha comunque reso il gruppo ancora più unito. Dopo il malore accusato al Roland Garros, la squadra si è stretta intorno a Jannik e il rapporto tra Cahill e Simone Vagnozzi continua a funzionare grazie alla divisione dei ruoli: l’australiano mantiene compatto il team, mentre Vagnozzi segue il lavoro tecnico quotidiano.

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