Sinner e Laila Hasanovic, fuga d’amore rimandata: Jannik ‘preferisce’ il resort extra lusso con papà Hanspeter Il tennista altoatesino sta ricaricando le pile sul Lago di Garda dopo il trionfo contro Alcaraz alle ATP Finals

Sono giorni all’insegna del relax assoluto (o quasi) per Jannik Sinner. Dopo il trionfo contro Carlos Alcaraz alle ATP Finals di Torino, infatti, il tennista altoatesino si sta godendo qualche giorno di riposo per ricaricare le batterie in vista della prossima stagione. La ‘fuga d’amore’ con la compagna Laila Hasanovic, tuttavia, è stata rimandata: come raccontato dal Corriere della Sera, per il momento Sinner avrebbe scelto il Lago di Garda, dove si sta concedendo un po’ di relax insieme al padre. Scopriamo tutti i dettagli.

Jannik Sinner, i ‘piani’ dopo la vittoria alle ATP Finals

Oggi mercoledì 19 novembre 2025 è il grande giorno del debutto dell’Italia in Coppa Davis contro l’Austria ma – come noto ormai da settimane – Jannik Sinner non ci sarà. Dopo la vittoria davanti al pubblico di casa alle ATP Finals di Torino contro Carlos Alcaraz (costretto al forfait nella Davis a causa di un infortunio), infatti, Sinner non è volato a Bologna con gli Azzurri e ha deciso di ricaricare le batterie in vista della prossima stagione, che per il tennista altoatesino verrà inaugurata dagli Australian Open di Melbourne in programma a gennaio.

La vacanza sul Lago di Garda all’insegna dell’extra lusso

Negli ultimi giorni si era parlato di una ‘fuga d’amore’ dalla meta top secret con Laila Hasanovic ma, a quanto pare, la vacanza con la compagna dovrà aspettare. Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, infatti, Sinner al momento si troverebbe sul Lago di Garda, e più precisamente a Salò, insieme al padre Hanspeter. Blindati dalla discrezione di tutto l’hotel, i due si stanno godendo i primi giorni di vacanza all’insegna del relax e, soprattutto, della privacy. Si tratta infatti di un resort di extra lusso, costruito recentemente (settembre 2024) da un gruppo tedesco nel pieno del panorama che domina la baia di Salò. 16mila metri quadrati totali, 99 camere, una spa gigante, una cucina curatissima attirano tantissimi turisti stranieri e qui Jannik Sinner ha deciso di trascorrere qualche giorno nel massimo della riservatezza, dedicandosi anche al suo nuovo hobby sul green del Garda Golf Country Club di Soiano. Il tennista altoatesino è stato ‘pizzicato’ mentre faceva colazione nel ristorante dell’hotel con papà Hanspeter verso le ore 8.

