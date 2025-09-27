Sinner, la storia con Laila Hasanovic fa impazzire di gelosia le tifose: i commenti (al veleno) delle fan La nuova storia d’amore di Jannik Sinner con la modella Laila Hasanovic scatena le fan, divise tra entusiasmo e critiche sul loro rapporto: i commenti social.

Il mondo del tennis e dei social è in fermento: Jannik Sinner, il giovane talento italiano, sembra aver trovato la felicità tra le braccia della modella Laila Hasanovic. Tra i commenti delle tifose e le voci che circolano online, l’attenzione non è mai stata così alta sulla vita privata del campione. E proprio le fan del tennista, sui social si sono lasciate andare a dei commenti sulle sue presunte fiamme e su Hasanovic, probabilmente, dettati un po’ dalla gelosia. Ma vediamo insieme tutti i dettagli.

Sinner e Hasanovic, fan divise: le reazioni sui social

La relazione tra il tennista italiano Jannik Sinner e la modella danese Laila Hasanovic continua a suscitare grande interesse tra il pubblico femminile. Nonostante le emergenze internazionali e locali, molte tifose si sono concentrate sulle vicende sentimentali del campione, manifestando emozioni piuttosto intense e opinioni contrastanti. Numerose reazioni sui social (da parte delle fan del tennista) hanno espresso sorpresa e curiosità per il profilo della nuova compagna: "Oddio, è tutto vero, lo segue nei tornei, stava pure a New York, e nello stesso albergo di lui! Stanno insieme! A Monte Carlo stanno a casa di lui. E Jannik sono mesi che fa avanti e indietro dalla Danimarca. Da dopo la finale a Roma", commenta una fan. Un’altra osserva: "Madonna mia, stavolta è roba seria, con questa ci fa pure i sinnerini". Altri commenti riguardano la compatibilità tra Sinner e Hasanovic, con alcune tifose convinte che il tennista necessiti di una compagna più matura e stabile: "Jannik fa bene, a divertirsi, fino a che arriverà la donna giusta, che non è Laila, ma una donna VERA in grado di pensare unicamente al bene di Jan".

I commenti riportano anche confronti con altre figure pubbliche, come Lindsey Vonn: "Sinner + Lindsey Vonn! Lei stava al suo box durante la finale US Open… e Laila no", o con relazioni precedenti di Sinner: "Jannik è uscito con Brooks Nader, quella che ora sta con Alcaraz!"Alcune fan mantengono una certa cautela: "Ma quale fidanzata sul telefono, ma non lo avete capito che è un trucco, è un falso, è fatto con l’IA, non è la realtà!", e ancora: "E infatti: Laila è bionda, la ragazza sul telefonino è mora (!?)… potrebbe essere chiunque". Nonostante le opinioni contrastanti, l’opinione pubblica sembra riconoscere il diritto di Sinner a vivere liberamente la propria vita privata, mentre le tifose continuano a osservare con interesse e partecipazione le vicende personali del giovane atleta.

I nuovi impegni di Jannik Sinner

Dopo gli impegni negli Stati Uniti, Jannik Sinner tornerà in campo a fine mese all’ATP 500 di Pechino (25 settembre – 1° ottobre), preparatorio al Masters 1000 di Shanghai, dove difende il titolo. Lo scorso anno perse la finale a Pechino contro Alcaraz, ma quest’anno potrebbe approfittare dell’assenza dello spagnolo per guadagnare punti preziosi e rilanciare la sua corsa al numero 1. Ad ottobre seguiranno l’esibizione Six Kings Slam a Riad, il Masters 1000 di Parigi Bercy e le NITTO ATP Finals di Torino, oltre alla fase finale della Coppa Davis a Bologna con la Nazionale italiana.

