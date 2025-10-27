Sinner, a Vienna vince (anche) Laila Hasanovic: le parole sorprendenti di Jannik
Dopo mesi di riserbo, Sinner ufficializza la relazione con la modella danese durante il discorso post vittoria all'Atp Vienna 500: "Grazie alla mia fidanzata".
Nel giorno in cui Jannik Sinner ha ritrovato il gusto della vittoria a Vienna, non è stato soltanto il suo tennis a parlare. Per la prima volta, il numero 2 del mondo ha voluto condividere pubblicamente un frammento della propria vita privata, ringraziando apertamente la compagna Laila Hasanovic. Un gesto semplice, ma dal grande valore simbolico: dopo mesi di riserbo e indiscrezioni, Sinner ha di fatto ufficializzato la relazione con la modella danese, che lo ha accompagnato nel box di famiglia durante la finale contro Alexander Zverev.
Sinner ufficializza l’amore con Laila Hasanovic
Dopo aver battuto Zverev in rimonta (3-6, 6.3, 7-5), nel discorso post vittoria (pronunciato quasi interamente in tedesco) Sinner ha voluto ringraziare chi gli è più vicino, scegliendo con cura le parole e annunciando tra le righe il suo rapporto con Laila:
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
"Grazie per il sostegno e per il lavoro che fate. Tutti hanno famiglia e fidanzate, non è semplice. Ma grazie anche alla mia famiglia, alla mia fidanzata e anche a chi è a casa, significa molto per me."
È la prima volta che il campione altoatesino cita esplicitamente la fidanzata in un contesto ufficiale. È la prima volta che il campione altoatesino cita esplicitamente la fidanzata in un contesto ufficiale. Queste parole segnano di fatto una svolta nella sua vita privata: la conferma pubblica di un legame che finora era rimasto una voce di gossip confinata ai rumors di corridoio. La presenza di Laila, accanto alla madre di Jannik, Siglinde, ha reso l’immagine ancora più eloquente: un piccolo cerchio familiare, finalmente completo.
Chi è Laila Hasanovic, la fidanzata di Janni Sinner
Classe 2000, nata a Copenaghen, Laila Hasanovic è una modella molto richiesta dai principali brand internazionali. Prima di Sinner, ha vissuto due relazioni note al pubblico: la prima con Jonas Wind, calciatore danese del 1999 attualmente in forza al Wolfsburg, e successivamente con Mick Schumacher, pilota automobilistico tedesco e figlio della leggenda della Formula 1, Michael.
Dopo la rottura con Schumacher nel 2024, Laila ha scelto di allontanarsi dai riflettori, preferendo una dimensione più riservata. È in questo contesto che è nata la sua relazione con Sinner, costruita lontano dal clamore e dalle interviste, fino alla naturale conferma al termine del torneo a Vienna, in cui Laila è apparsa per la prima volta nell’angolo di Jannik.
Sinner e l’orgoglio di essere italiano
l trionfo viennese è arrivato in un momento delicato per Sinner. Solo pochi giorni prima, l’altoatesino era finito al centro delle polemiche per la rinuncia alla Coppa Davis, una scelta dettata – ha spiegato – dalla necessità di gestire al meglio il proprio calendario e la condizione fisica. La decisione aveva suscitato reazioni accese in Italia, tra cui quella del giornalista Bruno Vespa, che in un intervento televisivo aveva sparato a zero contro il tennista:
"Perché un italiano dovrebbe tifare per Sinner? Parla tedesco (giusto, è la sua lingua madre), risiede a Montecarlo, si rifiuta di giocare per la nazionale."
Parole che avevano ulteriormente alimentato un dibattito acceso sull’effettivo senso di appartenenza al Paese del ‘rosso’ di San Candido, che dal 2020 ha spostato la sua residenza dall’Italia a Montecarlo. Ma a Vienna, Jannik ha voluto rispondere con i fatti — e con poche parole, semplici ma dirette:
"Alla fine sono italiano, mi sento italiano. L’atmosfera che ho in Italia è molto difficile da superare."
Parole chiare, che chiudono settimane di discussioni sulla sua appartenenza. E accanto a quell’orgoglio nazionale, la serenità dell’amore con Laila finalmente vissuto alla luce del sole.
Potrebbe interessarti anche
Jannik Sinner scosso a Vienna: il mistero Laila Hasanovic e il blitz a sorpresa di mamma Siglinde
Dopo le polemiche per il ‘no’ alla Davis il tennista altoatesino si prepara al debut...
Laila Hasanovic da Sinner a Vienna: l’incontro (speciale) con mamma Siglinde dopo le polemiche
Una presenza che sorprende e riaccende i riflettori sulla coppia, proprio nel moment...
Sinner-Bublik oggi in diretta tv, Atp Vienna: canale e orario. Il sostegno di Laila Hasanovic
Scopriamo dove seguire proprio oggi – venerdì 24 ottobre – i quarti di finale dell'A...
Sinner in Arabia (ancora) senza Laila Hasanovic: cosa ha fatto mentre Jannik è al ‘Six Kings Slam’
La relazione tra il tennista italiano e la modella danese procede a gonfie vele, ma ...
Jannik Sinner, break d’amore con Laila Hasanovic: cosa farà dopo la delusione agli US Open
Il campione italiano è pronto prendersi una pausa dopo le fatiche dell'ultimo torneo...
Laila Hasanovich vola a Ibiza senza Sinner: la finale ‘mancata’ e il futuro (complicato) della coppia
La modella danese non era presente sugli spalti di Pechino durante la vittoria del f...
Sinner, la storia con Laila Hasanovic fa impazzire di gelosia le tifose: i commenti (al veleno) delle fan
La nuova storia d’amore di Jannik Sinner con la modella Laila Hasanovic scatena le f...
Jannik Sinner, un indizio virale (scovato dai fan) allontana la crisi con Laila Hasanovic. Di cosa si tratta
Il tennista, fresco vincitore del terzo turno agli US Open, sarebbe stato 'pizzicato...