Sinner, Laila Hasanovic (finalmente) si svela a Dubai: per Jannik party Vip e prime fatiche con Vagnozzi

La coppia è stata immortalata a una cena di gala extralusso al Billionaire, in compagnia di Flavio Briatore e Fernando Alonso.

Mara Fratus

Mara Fratus

Giornalista

Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

La vittoria alle ATP Finals di Torino 2025, dopo una stagione straordinaria in campo, sono già un ricordo lontano per Jannik Sinner. Il campione altoatesino si è già rimesso sotto con gli allenamenti e lo sta facendo sotto il clima torrido di Dubai, anche se prima si sta concedendo ancora qualche svago. Dopo essere tornato dalla vacanza alle Maldive con Laila Hasanovic, il tennista è atterrato negli Emirati Arabi, clima perfetto per prepararsi in vista degli Australian Open di Gennaio 2026, e qui lo ha raggiunto anche la modella danese. Insieme alla fidanzata Jannik Sinner ha partecipato a una lussuosa cena di gala al Billionaire, locare di Flavio Briatore.

Jannik Sinner e Laila Hasanovic a Dubai: la cena extra lusso al Billionaire

Una cena lussuosissima e super vip dal 61esimo piano del Mandarin Oriental Downtown a Dubai. È qui che si trova il locale di Briatore, il Billionaire, dove Jannik Sinner e Laila Hasanovic sono stati immortalati insieme, in una delle loro prime (e rare) uscite ufficiali come coppia. Insieme a loro c’era anche Simone Vagnozzi, il coach che ha raggiunto Sinner a Dubai per iniziare con lui ha preparazione in vista della prossima stagione. Dopo essere stati alle Maldive, in una vacanza top secret, vista la grande riservatezza del tennista, i due hanno partecipato alla cena di gala nel prestigioso ristorante. Al tavolo con loro, oltre al proprietario della location, anche il pilota di Formula 1 Fernando Alonso, come si vede bene dallo scatto postato da team principal dell’Alpine sul suo profilo Instagram.

Ancora un po’ di svago, quindi, per il campione che, data la vicinanza con Dubai, presto sarà anche ospite ad Abu Dhabi per il gran finale della stagione di F1, in veste di global ambassador del marchio. E tra un impegno mondano e un altro, gli allenamenti in vista degli Australian Open sono già iniziati. Sui social, infatti, è apparso un video che immortala Sinner a petto nudo, racchetta in mano, mentre inizia la sua preparazione atletica. La scelta di Dubai, infine, non è certo casuale, ma voluta dal suo team vista la somiglianza con il clima che troverà durante il torneo in Australia.

Personaggi

Laila Hasanovic

Laila Hasanovic
Jannik Sinner

Jannik Sinner
Tellynonpiangere

Tellynonpiangere
Giacomo Poretti

Giacomo Poretti

