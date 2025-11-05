Sinner e Laila Hasanovic, appuntamento 'romantico' a Torino. E Jannik fa un gesto bellissimo Il campione, reduce da una grande vittoria, si prepara ad affrontare l’ultimo grande evento della stagione con il supporto della fidanzata: scopriamo di più.

Jannik Sinner continua a dare grandi soddisfazioni a tutti gli italiani appassionati di tennis. L’azzurro è infatti reduce dal trionfo agli ATP Masters 1000 di Parigi, durante i quali ha conquistato il titolo senza perdere un set, battendo Felix Auger-Aliassime in finale. Un torneo che ha permesso al grande campione altoatesino anche di riprendersi il posto come numero 1 del mondo nel ranking ATP superando lo spagnolo Alcaraz. Dopo essersi preso 48 ore di riposo, Jannik si è già rimesso all’opera per prepararsi all’ultimo grande evento della stagione: il torneo ATP di Torino dove a supportarlo ci sarà anche la fidanzata Laila Hasanovic. Ma nelle ultime ore non è certo passato inosservato nemmeno il bellissimo gesto che il tennista ha voluto fare appena sbarcato nel capoluogo piemontese: scopriamo di più.

Sinner agli ATP di Tornino: la fidanzata Laila e la famiglia tifano per lui

Manca ormai pochissimo al grande ritorno in campo di Jannik Sinner che, dopo aver trionfato a Parigi, si sta preparando proprio in queste ore a dare il meglio di sé al Torneo ATP di Torino. Nel capoluogo piemontese è attesa anche la fidanzata Laila Hasanovic che, in vesti di modella, avrebbe fissato alcuni lavori in zona proprio in questi giorni, potendo così continuare a supportare il fidanzato proprio come ha fatto nel corso di tutte le competizioni precedenti. Accanto a lei sugli spalti probabilmente avremo modo di vedere anche i genitori del campione, sempre pronti a tifare per lui e a supportarlo qualsiasi cosa accada.

Sinner a Torino, il bellissimo gesto che ha colpito tutti

Appena sbarcato a Torino, Jannik Sinner ha deciso come prima cosa di prendere parte a un evento importantissimo legato alla solidarietà. Il tennista ha infatti fatto visita all’Istituto Irccs di Candiolo, centro per la ricerca sul cancro, in occasione della campagna benefica Un Ace per la Ricerca. Come accaduto negli anni precedenti, si tratta di un’iniziativa grazie alla quale Intesa Sanpaolo devolverà all’Istituto 100 euro per ogni Ace messo a segno alle Finals degli Atp, che diventeranno 500 euro nelle semifinali e 1.000 euro durante la finale.

Una meravigliosa campagna di beneficenza, della quale Sinner si è fatto portavoce per il terzo anno di seguito, che permetterà all’Istituto di potenziare le nuove tecnologie di diagnostica, cura e ricerca contro il cancro. Oltre alla grande accoglienza da parte di tutto il personale medico, di alcuni pazienti e della Presidente, Jannik Sinner ha potuto contare anche sul supporto dei tanti fan che hanno apprezzato tantissimo il suo gesto nei confronti dell’iniziativa benefica, incitandolo anche a dare il meglio nella prossima competizione.

