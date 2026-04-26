Sinner, imbarazzo in diretta TV a Madrid: la battuta sull'app d'incontri e la reazione per Laila Hasanovic Dopo la netta agli ottavi del Masters 1000 di Madrid contro Elmer Moller, Sinner protagonista di un momento virale tra ironia, imbarazzo e vita sentimentale.

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Jannik Sinner continua la sua marcia vincente al torneo di Madrid, ma a far parlare non è solo il campo. Il numero uno del mondo ha conquistato gli ottavi di finale del Masters 1000 battendo agevolmente il danese Elmer Moller, ma nel post partita si è ritrovato al centro di un momento imbarazzante e allo stesso tempo molto commentato sui social. Tra tennis, sorrisi e fraintendimenti linguistici, ancora una volta a rubare la scena è anche la sua vita sentimentale con Laila Hasanovic, la modella danese con cui fa coppia fissa da quasi un anno.

Sinner, il malinteso in diretta e la "rassicurazione" a Laila Hasanovic

Tutto è accaduto durante la classica intervista a bordo campo. Sinner, rilassato dopo la vittoria, stava parlando del suo percorso per imparare lo spagnolo, la lingua del suo amico-rivale Carlos Alcaraz. Con la consueta sincerità ha ammesso: "Non è buono (lo spagnolo, ndr). Il mio obiettivo è impararlo in un anno, provo a imparare. Capisco lo spagnolo, ma non riesco ancora parlarlo. Devo ancora scoprire quale app usare, Duolingo o Babbel".

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Ed è proprio qui che nasce il siparietto. Il giornalista, per errore, confonde "Babbel" con "Bumble", una famosa app di incontri app nella quale le donne compiere il primo passo inviando il primo messaggio entro 24 ore dal "match". La domanda del giornalista, quindi, ha creato un piccolo momento di imbarazzo: "Bumble è un’app di dating".

Sinner resta un attimo spiazzato, poi sorride e corregge subito l’equivoco:

«No, Babbel. Comunque non è un’app di dating, non ne ho bisogno (ride). Sei tu che hai capito l’app di dating!».

Una battuta che ha fatto sorridere il pubblico, ma che inevitabilmente ha acceso anche il lato gossip della vicenda. Il riferimento non è casuale: Sinner è infatti legato a Laila Hasanovic, con cui ormai la relazione è sempre più evidente come dimostra la passerella della modella danese qualche settimana fa a Montecarlo durate il torneo poi vinto da Jannik-.

La coppia, infatti, è uscita allo scoperto negli ultimi mesi dopo numerosi avvistamenti tra apparizioni improvvise e viaggi intorno al mondo. Laila, modella e influencer molto seguita, è spesso presente nel box del tennista e ha già incontrato anche la sua famiglia, segno di un legame sempre più serio. In passato è stata fidanzata al pilota Mick Schumacher, mentre oggi è considerata una presenza stabile nella vita privata del campione di San Candido, nonostante in più occasioni siano saltate fuori voci di rottura poi rivelatesi infondate.

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