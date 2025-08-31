Jannik Sinner, un indizio virale (scovato dai fan) allontana la crisi con Laila Hasanovic. Di cosa si tratta Il tennista, fresco vincitore del terzo turno agli US Open, sarebbe stato 'pizzicato' nell'atto di controllare un particolare sul suo telefono. Ecco tutti i dettagli.

Quando si parla di relazioni vip, ogni piccolo particolare viene osservato con attenzione quasi maniacale dai fan e dagli esperti di gossip. E Jannik Sinner, il tennista azzurro che da tempo fa parlare di sé (non solo per le sue performance sportive), questa volta è finito al centro dell’attenzione per un dettaglio contenuto nel suo cellulare. Prima della partita agli US Open contro Shapovalov, Sinner è stato ‘pizzicato’ dai tifosi mentre controllava un particolare sul salvaschermo del suo telefono. E tanto è bastato per allontanare le voci di crisi con la modella Laila Hasanovic, circolate di recente a causa delle dichiarazioni di un’altra supermodella. Ecco di seguito tutti i dettagli.

Jannik Sinner, una foto scaccia le voci di crisi con Laila Hasanovic

Un video, diventato subito virale sui social, ha mostrato Jannik con il telefono in mano mentre si preparava ad affrontare il terzo turno degli US Open contro Denis Shapovalov. Nulla di strano, all’apparenza. E invece l’occhio attento delle telecamere, e la prontezza dei fan, hanno colto un dettaglio molto personale. Sullo schermo del cellulare di Sinner campeggiava l’immagine di una donna. E non una qualunque, bensì la modella danese Laila Hasanovic, da tempo presunta fidanzata del campione italiano.

Così, dopo aver notato il particolare, i social si sono immediatamente scatenati. "Ma quella è Laila?", ha scritto un utente su X. E un altro ha risposto con sicurezza: "Sicuramente sembra lei". A sostegno della ‘teoria’, non sono mancati confronti tra lo sfondo del telefono di Jannik e alcuni scatti pubblicati dalla stessa Laila sui suoi profili social. Le somiglianze, per molti utenti, sarebbero inequivocabili. E il dettaglio non fa che alimentare ulteriormente le indiscrezioni su un momento felice della coppia, supportato anche dalle recenti dichiarazioni di Sinner (si era definito ‘innamorato’ davanti ai giornalisti, senza però fare nomi).

I rumors sulla modella americana Brooks Nader

Il dettaglio sul cellulare scaccia così le ultime voci che mettevano in dubbio il rapporto tra Sinner e Laila. A scatenare il putiferio social erano state le dichiarazioni di una modella statunitense, Brooks Nader, ai microfoni dell’emittente USA Radio Page Six. O meglio, erano state le sorelle di lei a rivelare che tra i corteggiatori celebri di Brooks avrebbe trovato spazio anche il tennista altoatesino.

"Il suo nome fa rima con winner", avevano detto le sorelle. E la reazione imbarazzata della modella non aveva fatto altro che alimentare i sospetti. Ora però, alla luce del particolare notato sul cellulare di Sinner, è lecito derubricare l’episodio a semplice chiacchiericcio. Jannik sembra concentrato solo su Laila, al momento. E ovviamente sul tennis.

