Jannik Sinner, spunta l’indiscrezione (choc) sul nuovo amore. E Laila Hasanovic vola a Venezia Il tennista italiano, impegnato in questi giorni agli US Open, potrebbe avere un flirt con una nota modella. A rivelarlo sono state le sorelle della diretta interessata.

Pochi giorni fa Jannik Sinner aveva ammesso davanti ai giornalisti di essere innamorato. Il nome di Laila Hasanovic, presunta nuova fidanzata del campione, non era stato fatto. Ma in pochi nutrivano dubbi sull’identità della compagna di Sinner. Ora però le cose potrebbero complicarsi. Una recente indiscrezione mette infatti nei ‘guai’ l’altoatesino, diffondendo il sospetto che Jannik abbia frequentato (stia frequentando) una nota modella statunitense di 28 anni. Conferme al momento non ce ne sono. Ma tanto potrebbe bastare per mettere in guardia la Hasanovic. Che intanto è volata a Venezia per presenziare sul red carpet del Festival del Cinema. Scopriamo qui sotto tutti i particolari.

Jannik Sinner, l’indiscrezione sul flirt (mentre Laila va a Venezia)

Mentre Laila Hasanovic sfila in un abito mozzafiato a Venezia, sul web si rincorrono voci contrastanti sul suo presunto fidanzato Jannik Sinner. Tutto è iniziato durante una diretta su Radio Page Six, emittente americana che ospitava la modella Brooks Nader, volto di Sports Illustrated, e le sorelle di lei. In sostanza, le sorelle hanno parlato del cosiddetto ‘roster’ di Brooks, cioè la lista dei suoi corteggiatori celebri. E tra i nomi sarebbe spuntato anche quello di Sinner (seppure velatamente).

"Il suo nome fa rima con winner", hanno scherzato le sorelle. E anche la reazione della diretta interessata, Brooks, ha sollevato più di un sospetto. La modella ha infatti risposto con imbarazzo: "Basta parlare, mi state facendo sudare!". Ma gli altri presenti in studio hanno continuato a incalzarla, proponendo addirittura una "dinner with Sinner".

Va però sottolineato che al momento si tratta solo di rumors. Gli indizi, quelli più solidi, puntano ancora forte sull’esistenza di una storia tenera tra Jannik e Laila Hasanovic. E può darsi che l’uscita in radio delle sorelle Nader sia stata solo una mossa pubblicitaria. Per attirare un po’ di attenzione e smuovere i social, insomma. Mentre Jannik Sinner continua il suo percorso negli US Open indisturbato. Senza dare segni di aver preso sul serio quanto insinuato negli ultimi giorni sul suo conto.

Dove seguire Sinner in tv agli US Open

Gossip a parte, è possibile seguire Jannik Sinner in diretta agli US Open su più canali e piattaforme in Italia. SuperTennis trasmette il torneo gratuitamente e in chiaro, sul canale 64 del digitale terrestre e sul 212 del satellite, con copertura estesa dei match di tutti gli italiani. Sky Sport Tennis offre invece la diretta completa sul canale dedicato e streaming via Sky Go e NOW TV, permettendo di vedere tutte le partite e gli approfondimenti speciali.

