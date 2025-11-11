Sinner, il gesto romantico per Laila Hasanovic dopo la vittoria alle ATP Finals: cosa ha fatto Un polsino a forma di cuore rivolto verso le tribune, proprio dove la modella danese era seduta per fare il tifo.

Jannik Sinner è riuscito di nuovo a battere Felix Auger-Aliassime. Dopo la finale del Masters 1000 di Parigi, il tennista altoatesino ha sconfitto di nuovo il rivale canadese al loro primo match delle ATP Finals di Torino. Ieri, lunedì 10 novembre 2025, sul campo dell’Inalpi Arena si è tenuto infatti il round Robin tra i due campioni e, dopo un primo set in salita, Sinner ha trionfato, avvicinandosi al sogno di fare il bis al torneo. Non è mancato neppure qualche momento di frustrazione, con l’azzurro che si è rimproverato dandosi la racchetta in testa, prima di portarsi a casa la vittoria. Pubblico in delirio a Torin, e in tribuna anche un ospite speciale: ad applaudire Jannik c’era la fidanzata Laila Hasanovic, a cui il tennista avrebbe rivolto un gesto romantico a fine match.

Sinner vince il primo match alle ATP Finals e lo dedica a Laila Hasanovic

Il sogno di tornare numero uno al mondo e tenersi stretto il titolo delle ATP Finals di Torino, vinto nel 2024, si fa sempre più vicino per Jannik Sinner. Ieri il tennista altoatesino ha battuto Auger-Aliassime all’Inalpi Arena, tra pubblico in delirio e sotto lo sguardo attendo della sua fidanzata, Laila Hasanovic. La modellata danese era in tribuna per seguire la partita, proprio come aveva fatto a Vienna durante il match contro Daniel Altmaier.

Finita la partita, Sinner ha rivolto l’indice della mano sinistra verso un punto tra il pubblico, mentre teneva stretto il polsino di spugna a formare un cuore. Un gesto che per molti è stato inequivocabile e poteva essere rivolto soltanto a una persona, Laila. Una dedica speciale e molto romantica, ancora di più vista la grande riservatezza del campione sulla sua vita privata. La presenza della neo 25enne tra gli spalti era fortemente attesa, specie perché era in Italia già da qualche giorno.

Hasanovic, infatti, ha compiuto gli anni sabato scorso e per festeggiare è volata sulle Dolomiti in compagnia di sua madre, per concedersi qualche giorno di relax in un hotel a 5 stelle nei pressi di Bressanone. Il passo dall’Alto-Adige al Piemonte per fare il tifo per il suo Sinner, quindi, era apparso a tutto quasi scontato.

