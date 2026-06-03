Sinner ‘fugge’ in Sardegna (con Laila Hasanovic) dopo il Roland Garros e mette gli occhi su una villa di lusso Dopo la delusione dello Slam parigino il tennista altoatesino ha raggiunto la Gallura per ricaricare le batterie in vista di Wimbledon: le testimonianze social

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Jannik Sinner ‘dimentica’ la delusione del Roland Garros. Dopo la clamorosa uscita di scena dallo Slam parigino a causa di alcuni problemi fisici, infatti, il tennista azzurro numero uno al mondo ha raggiunto la Sardegna, dove – probabilmente in compagnia della famiglia e di Laila Hasanovic – sta ricaricando le batterie in vista di Wimbledon. Stando ai rumor, però, Jannik si troverebbe in Gallura anche perché avrebbe messo gli occhi su una villa di lusso. Scopriamo tutti i dettagli.

Jannik Sinner in Sardegna con Laila Hasanovic: la vacanza e la villa

Dopo il cocente ko al secondo turno del Roland Garros 2026 con Francisco Cerundolo, nelle ultime ore sui social sono finalmente arrivate notizie su Jannik Sinner. Come testimoniato dagli scatti di alcuni fan circolati sul web, infatti, il tennista altoatesino si trova ora in Sardegna. Dopo tutti gli accertamenti medici sui problemi che hanno causato la sua sconfitta nello Slam parigino, infatti, domenica Jannik sarebbe volato a Olbia per godersi qualche giorno di vacanza in una delle sue mete preferite: la Gallura. Avvistato a Porto Rafael, nel territorio di Palau, il tennista azzurro si sarebbe concesso un po’ di relax tra le isole dell’arcipelago di La Maddalena, presumibilmente in compagnia della fidanzata Laila Hasanovic, del padre Hanspeter, del fratello Mark e di alcuni amici, me non è tutto.

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Stando ad alcune indiscrezioni ci sarebbe di più: in Sardegna l’asso del tennis italiano starebbe anche per chiudere una trattativa per l’acquisto di un immobile di lusso. La Gallura – come detto – è uno dei posti preferiti da Sinner, che già l’anno scorso si era concesso una vacanza insieme a Laila Hasanovic (in una delle loro prime apparizioni pubbliche) e non è quindi da escludere che Jannik stia valutando di assicurarsi una villa tutta sua come ‘porto sicuro’ – oltre alla sua casa di Montecarlo – per i giorni di riposo tra un torneo e l’altro.

I prossimi impegni di Jannik: testa a Wimbledon

Mentre l’Italia può comunque continuare a tifare Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi (che hanno fatto la storia raggiungendo tutti e tre i quarti di finale del Roland Garros), dunque, per Jannik Sinner è tempo di ricaricare le batterie. Dopo la delusione di Parigi il tennista numero uno al mondo sogna di fare il bis a Wimbledon, dove l’anno scorso scrisse uno dei capitoli più incredibili della sua carriera sconfiggendo in finale il ‘rivale’ di sempre Carlos Alcaraz. Lo Slam inglese inizierà il prossimo 29 giugno e la finalissima si disputerà il 12 luglio.

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