Sinner a Dubai con Briatore (ma Laila Hasanovic è sparita). E arriva la bordata choc di Fabio Fognini
Il tennista altoatesino ha posato al Billionaire insieme all’imprenditore e Fernando Alonso: ieri la frecciata del collega, ospite di Francesca Fagnani a Belve
Ultimi attimi di relax per Jannik Sinner. Il tennista altoatesino, infatti, si trova a Dubai, dove a breve inizierà la preparazione atletica in vista della prossima stagione. Sinner non sta tuttavia rinunciando a qualche svago prima dell’inizio degli allenamenti nella capitale dell’omonimo emirato ed è stato pizzicato al Billionaire in compagnia di Flavio Briatore e Fernando Alonso (ancora nessuna traccia, invece, di Laila Hasanovic). Ieri, intanto, è arrivata la frecciata di Fabio Fognini, ospite di Francesca Fagnani a Belve. Scopriamo cosa sta succedendo e tutti i dettagli.
Jannik Sinner a Dubai con Flavio Briatore: il ‘mistero’ Laila Hasanovic
Dopo il trionfo alle ATP Finals di Torino Jannik Sinner ha deciso di rinunciare alla Coppa Davis (vinta dall’Italia) e di concedersi qualche settimana di riposo assoluto prima dell’inizio della preparazione fisica a Dubai in vista della prossima stagione, che si aprirà con gli Australian Open a gennaio. Il tennista altoatesino ha raggiunto la capitale dell’omonimo emirato proprio in questi giorni, dopo avere trascorso alcuni giorni in un resort extra lusso sul Lago di Garda in compagnia del padre una settimana all’insegna del riposo assoluto alle Maldive. A Dubai Sinner si è anche concesso una ‘fuga’ al Billionaire di Flavio Briatore e, proprio sui canali social del locale, ha posato insieme all’imprenditore e a Fernando Alonso, pilota di Formula 1 oggi in forza all’Aston Martin e che proprio con Briatore ha raggiunto i suoi più grandi successi in carriera. Ancora nessuna traccia, però, di Laila Hasanovic. La modella danese e compagna di Sinner ha postato pochi giorni fa una foto negli Emirati Arabi, ma nel corso di queste vacanze non è mai apparsa in foto pubbliche sui social col tennista.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
La stoccata di Fabio Fognini a Belve: cosa ha detto su Sinner
Nella quinta e ultima puntata di ieri di Belve è andata in onda anche l’intervista a Fabio Fognini. L’ex tennista, oggi tra i concorrenti di Ballando con le Stelle ha parlato sia di vita privata che della sua carriera, dal matrimonio con Flavia Pennetta al sogno sfumato di prendere parte alla Coppa Davis. Fognini si è concesso anche una frecciata a Filippo Volandri (che l’avrebbe escluso dalla squadra azzurra) e allo stesso Jannik Sinner. Incalzato da Francesca Fagnani sulla possibilità di ‘rinascere Sinner’, l’ex tennista non ha avuto dubbi ("Sinner è il numero uno al mondo, quindi firmo se mi dai il foglio"), aggiungendo tuttavia un appunto: "Però Jannik farebbe un pensierino per viverla alla Fognini. Cos’ho che Sinner non ha? Ho spontaneità, sono molto spontaneo e vivace. E io dico le cose in faccia e sono diretto. È difficile fare paragoni, sono caratteri diversi".
Potrebbe interessarti anche
Jannik Sinner si prepara per Dubai, ma prima parte con Laila Hasanovic: dove andranno
Dopo il break con papà Hanspeter sul Lago di Garda, il tennista si concederà qualche...
Sinner si diverte con Laila Hasanovic e Alcaraz (“ferito”) scappa in Spagna: cosa sta succedendo
Il tennista altoatesino si concede qualche giorno di relax dopo il trionfo alle ATP ...
Sinner, la cartolina da Dubai di Laila Hasanovic: dopo le Maldive una nuova tappa da sogno con Jannik
Il tennista e la compagna stanno continunando le vacanze dopo le ATP Finals di Torin...
Sinner, il giallo Laila Hasanovic e il viaggio con Alcaraz in Corea: cosa succede
Vacanze alle Maldive con Laila per il fuoriclasse del tennis: Jannik Sinner si prepa...
Jannik Sinner pronto per le ATP Finals: Laila Hasanovic gli fa un regalo prima del debutto
La fidanzata del tennista altoatesino è volata in Alto Adige per festeggiare i suoi ...
Jannik Sinner, 48 ore di stop tra Laila Hasanovic e l’addio di Cahill: cosa succede
Dopo il trionfo a Parigi e la riconquista della vetta del ranking il tennista altoat...
Sinner e Laila Hasanovic, appuntamento 'romantico' a Torino. E Jannik fa un gesto bellissimo
Il campione, reduce da una grande vittoria, si prepara ad affrontare l’ultimo grande...
Sinner è sparito, anche Laila Hasanovic in ‘black out’: il piano segreto prima di Dubai
Il tennista altoatesino e la sua compagna si sono presi una pausa dai social prima d...