Sinner a Dubai con Briatore (ma Laila Hasanovic è sparita). E arriva la bordata choc di Fabio Fognini

Il tennista altoatesino ha posato al Billionaire insieme all’imprenditore e Fernando Alonso: ieri la frecciata del collega, ospite di Francesca Fagnani a Belve

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Ultimi attimi di relax per Jannik Sinner. Il tennista altoatesino, infatti, si trova a Dubai, dove a breve inizierà la preparazione atletica in vista della prossima stagione. Sinner non sta tuttavia rinunciando a qualche svago prima dell’inizio degli allenamenti nella capitale dell’omonimo emirato ed è stato pizzicato al Billionaire in compagnia di Flavio Briatore e Fernando Alonso (ancora nessuna traccia, invece, di Laila Hasanovic). Ieri, intanto, è arrivata la frecciata di Fabio Fognini, ospite di Francesca Fagnani a Belve. Scopriamo cosa sta succedendo e tutti i dettagli.

Jannik Sinner a Dubai con Flavio Briatore: il ‘mistero’ Laila Hasanovic

Dopo il trionfo alle ATP Finals di Torino Jannik Sinner ha deciso di rinunciare alla Coppa Davis (vinta dall’Italia) e di concedersi qualche settimana di riposo assoluto prima dell’inizio della preparazione fisica a Dubai in vista della prossima stagione, che si aprirà con gli Australian Open a gennaio. Il tennista altoatesino ha raggiunto la capitale dell’omonimo emirato proprio in questi giorni, dopo avere trascorso alcuni giorni in un resort extra lusso sul Lago di Garda in compagnia del padre una settimana all’insegna del riposo assoluto alle Maldive. A Dubai Sinner si è anche concesso una ‘fuga’ al Billionaire di Flavio Briatore e, proprio sui canali social del locale, ha posato insieme all’imprenditore e a Fernando Alonso, pilota di Formula 1 oggi in forza all’Aston Martin e che proprio con Briatore ha raggiunto i suoi più grandi successi in carriera. Ancora nessuna traccia, però, di Laila Hasanovic. La modella danese e compagna di Sinner ha postato pochi giorni fa una foto negli Emirati Arabi, ma nel corso di queste vacanze non è mai apparsa in foto pubbliche sui social col tennista.

La stoccata di Fabio Fognini a Belve: cosa ha detto su Sinner

Nella quinta e ultima puntata di ieri di Belve è andata in onda anche l’intervista a Fabio Fognini. L’ex tennista, oggi tra i concorrenti di Ballando con le Stelle ha parlato sia di vita privata che della sua carriera, dal matrimonio con Flavia Pennetta al sogno sfumato di prendere parte alla Coppa Davis. Fognini si è concesso anche una frecciata a Filippo Volandri (che l’avrebbe escluso dalla squadra azzurra) e allo stesso Jannik Sinner. Incalzato da Francesca Fagnani sulla possibilità di ‘rinascere Sinner’, l’ex tennista non ha avuto dubbi ("Sinner è il numero uno al mondo, quindi firmo se mi dai il foglio"), aggiungendo tuttavia un appunto: "Però Jannik farebbe un pensierino per viverla alla Fognini. Cos’ho che Sinner non ha? Ho spontaneità, sono molto spontaneo e vivace. E io dico le cose in faccia e sono diretto. È difficile fare paragoni, sono caratteri diversi".

