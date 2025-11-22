Jannik Sinner tra Montecarlo e Milano: dove vive il campione azzurro La vita privata di Jannik Sinner tra la residenza monegasca scelta per motivi professionali e i due nuovi appartamenti acquistati nel cuore di Milano.

Jannik Sinner è uno dei volti più brillanti dello sport italiano, capace di imporsi nel tennis mondiale mantenendo sempre riservatezza e umiltà. Da tre anni vive a Montecarlo, scelta fatta per motivi professionali e non fiscali, ideale per allenarsi accanto ai migliori. Nel frattempo, il campione ha deciso di investire anche in Italia, acquistando due appartamenti di prestigio in zona San Babila, a Milano. Un passo che racconta la crescita personale e la visione futura del giovane fuoriclasse.

La casa di Montecarlo: il rifugio monegasco del campione

A Montecarlo, Jannik Sinner ha trovato l’ambiente ideale per crescere come atleta: campi sempre disponibili, la presenza costante di altri top player e una qualità di vita che facilita concentrazione e allenamento. Il tennista vive in un appartamento moderno, confortevole e dotato di tutte le comodità necessarie per un professionista che trascorre gran parte dell’anno tra viaggi, tornei e preparazione atletica.

La sua abitazione nel Principato riflette perfettamente il suo stile: riservato, essenziale, lontano da qualsiasi ostentazione. Da qui, Sinner ha costruito i suoi successi più importanti, dagli Australian Open alla Coppa Davis, passando per le Atp Finals. E se da un lato il regime fiscale monegasco è da sempre tema di discussione, l’atleta ha più volte ribadito che la sua è stata una scelta esclusivamente legata alla carriera: vivere vicino ai migliori, allenarsi senza limiti, avere la possibilità di crescere ogni giorno nell’élite del tennis mondiale. Montecarlo è inoltre una meta naturale per molti tennisti e sportivi professionisti: Djokovic, Medvedev, Tsitsipas, Zverev, Berrettini, ma anche piloti di Formula 1 come Max Verstappen. Un microcosmo dove il livello sportivo è altissimo e dove Sinner ha trovato la dimensione perfetta per maturare, sempre nel segno della discrezione.

I nuovi acquisti a Milano di Jannik Sinner

Il 2025 si è chiuso nel migliore dei modi per Sinner: un anno da protagonista, un secondo posto nel ranking Atp e soprattutto nuovi progetti personali. Durante le Atp Finals è infatti emersa la notizia del suo investimento immobiliare a Milano: due appartamenti nel prestigioso quartiere di San Babila, a pochi passi dal Duomo.

Si tratta di immobili di ampia metratura, moderni e situati in uno dei punti più strategici della città, frequentati da professionisti, brand internazionali e realtà culturali. Un acquisto che non ha solo valore economico, ma rappresenta un legame più concreto con l’Italia, il Paese che lo ha visto crescere e che continua a sostenerlo con entusiasmo. L’interesse di Sinner per il settore immobiliare non è nuovo: nel 2022 ha fondato la società Foxera R, con sede proprio a Montecarlo, creata per gestire il suo patrimonio e gli investimenti, compresi quelli immobiliari attraverso Foxera Re Monaco. Gli acquisti milanesi sembrano essere un tassello ulteriore di una strategia ben pianificata, che guarda al futuro oltre i confini del tennis.

