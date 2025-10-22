Jannik Sinner scosso a Vienna: il mistero Laila Hasanovic e il blitz a sorpresa di mamma Siglinde
Dopo le polemiche per il ‘no’ alla Davis il tennista altoatesino si prepara al debutto nell’Atp 500 della capitale austriaca, dove è stato raggiunto dai genitori
Jannik Sinner torna in campo. Dopo essere stato travolto dalle polemiche per il suo ‘no’ alla Coppa Davis, oggi mercoledì 22 ottobre 2025 il tennista altoatesino si prepara per il suo debutto all’Atp 500 di Vienna, dove affronterà Daniel Altmaier. Per il numero 2 al mondo – concentrato solo sulla riconquista della vetta del ranking – non si tratta di un momento facile, anche e soprattutto dal momento che la sua decisione sulla David è stata criticata duramente in Italia. Jannik sarebbe stato raggiunto nella capitale austriaca dai genitori, mentre non si hanno ancora notizie di Laila Hasanovic. Scopriamo cosa sta succedendo e tutti i dettagli.
Jannik Sinner: il debutto a Vienna dopo le polemiche
Non sarà un esordio semplice quello di oggi mercoledì 22 ottobre 2025 per Jannik Sinner al Vienna Open. Da un lato il tennista altoatesino si troverà di fronte Daniel Altmaier, numero 51 al mondo, dall’altro arriverà da ore tutt’altro che semplici dopo avere annunciato la sua rinuncia alla Coppa Davis 2025. La sua decisione ha scatenato infinite polemiche e Jannik è finito nel mirino delle critiche di molti connazionale. In tanti sognavano di averlo nella squadra azzurra per il terzo anno consecutivo a Bologna ma il numero 2 al mondo, impegnato nella rincorsa a Carlos Alcaraz nel raking, ha preferito concentrarsi sugli altri impegni del 2026. La Federtennis ha fatto sapere di avere accettato la scelta di Sinner – definendola "comunque molto dolorosa" – mentre il tennista altoatesino è stato bersagliato dai tifosi e persino da Bruno Vespa.
La scelta di mamma Siglinde e il ‘mistero’ Laila Hasanovic: che fine ha fatto
In un momento altamente delicato e a poche ore dal debutto nell’Atp 500 di Vienna, Jannik Sinner sarebbe stato raggiunto dai genitori nella capitale austriaca. Stando a quanto rivelato dal Corriere della Sera, infatti, il tennista italiano avrebbe fatto colazione insieme a mamma Siglinde all’elegante Rosewood Hotel. Stando alle indiscrezioni filtrate dal suo entourage, Jannik sarebbe abbastanza scossa delle critiche ricevute negli ultimi giorni in Italia. Dopo le lacrime di Wimbledon, quindi, la madre è pronta a supportare suo figlio anche in Austria a partire dal suo esordio contro Altmaier dopo le polemiche per il forfait alla Coppa Davis. Ancora nessuna notizia, invece, riguardo Laila Hasanovic. La modella classe 2000 e compagna di Sinner continua a non farsi vedere, nemmeno in questo momento di difficoltà per Sinner, alimentando le voci più maligne.
