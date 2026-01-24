Sinner, il consiglio choc del coach agli Australian Open fa infuriare il web. Ma scoppia anche una polemica
Caos agli Australian Open: Sinner rischia il ritiro, Vagnozzi ordina una mossa choc. Il pubblico insorge e i social esplodono tra polemiche e teorie complottiste
Il terzo turno degli Australian Open ha scatenato non poche polemiche: Jannik Sinner, visivamente in difficoltà sotto il sole cocente della Rod Laver Arena, ha vissuto momenti piuttosto complicati in campo. Tra crampi improvvisi e consigli un po’ misteriosi dal suo staff, la partita ha lasciato un retrogusto amaro agli appassionati di tennis, i quali si sono sfogati sui social. In molti si chiedono: cos’ è davvero successo in quei minuti cruciali? Vediamo insieme tutti i dettagli.
Sinner, il suggerimento di Vagnozzi agli Australian Open: "Lascia perdere il terzo set"
La giornata di oggi sarà difficile da dimenticare per Jannik Sinner. Nel terzo turno degli Australian Open contro Eliot Spizzirri, il numero 2 ATP ha mostrato evidenti problemi fisici: dopo aver perso il primo set 4-6 e vinto il secondo 6-3, ha chiesto un medical timeout per un massaggio al polpaccio, senza risultati, e faticava a muoversi sul campo sotto il sole cocente della Rod Laver Arena. Durante il momento più delicato, Sinner si è avvicinato spesso al box per chiedere consigli al suo team. Vagnozzi gli ha suggerito: "Lascia perdere il terzo set. Lascialo perdere. Così potrai prenderti i dieci minuti e provare a recuperare". Anche Cahill lo aveva invitato a temporeggiare: "Cammina per il campo e basta, poi vediamo cosa fare". Il fisioterapista Alejandro Resnicoff ha presto capito che non era solo un problema al polpaccio, ma crampi dovuti al caldo estremo.
Il caldo ha portato giudice di sedia e organizzatori ad applicare il grado 5 del nuovo protocollo, chiudendo il tetto: Sinner è tornato in campo rigenerato, mentre Spizzirri ha reagito con sorpresa e rabbia. Alla fine, Sinner ha consolato il suo avversario, che aveva intravisto la grande occasione.
Il web insorge per le parole di Vagnozzi: "Sinner è stato favorito dagli organizzatori"
Ovviamente, sul web sono scoppiate polemiche: "A parti invertite non avrebbero mai sospeso il match neppure in presenza di infarto per Spizzirri", scrive un utente; "Che c… Jannik, anche stavolta l’ha sfangata grazie a un colpo di fortuna", osserva un altro. Alcuni sottolineano il ruolo degli organizzatori e c’è chi pensa che Jannik sia stato favorito: "Sinner è stato favorito dagli organizzatori, guarda caso hanno chiuso il tetto proprio quando era finito sotto di un break al terzo". Altri invece ricordano il regolamento: "Ma ve l’hanno spiegato che è entrato in vigore il nuovo regolamento e che le condizioni per la sua applicazione si sono verificate proprio in quel momento?".
