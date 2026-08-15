Sinner, compleanno d'amore con Laila Hasanovic: cosa faranno (e la svolta per gli Us Open) Domani, 16 agosto 2026, Jannik Sinner festeggerà il suo 25esimo compleanno, evento che taglierà insieme alla fidanzata Laila, per poi pensare agli US Open

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Jannik Sinner è abituato a tagliare traguardi importanti, ma quello che lo attende domani, 16 agosto 2026, non riguarda il suo palmares, peraltro già ricchissimo. Il tennista, che sta permettendo a tantissimi ragazzini di avvicinarsi e amare il suo sport, festeggia infatti il suo 25esimo compleanno, ovviamente con al fianco la sua amatissima fidanzata, Laila Hasanovic, che lo sta supportando nelle fasi più importanti della sua carriera.

Jannik Sinner e il suo 25esimo compleanno: ecco come lo festeggerà

E’ un Ferragosto davvero particolare quello che sta trascorrendo Jannik Sinner. L’altoatesino sa bene come sia fondamentale non trascurare i dettagli se si vuole stare ad alti livelli, proprio per questo anche in una giornata particolare come questa, che tanti trascorrono al mare, ha fatto una scelta particolare, ma che è un’ulteriore conferma del suo talento. Il tennista, infatti, si è recato al J Medical di Torino, il centro medico della Juventus, per proseguire il percorso di cure iniziato proprio qui una decina di giorni fa per curare un’infiammazione al ginocchio che lo tormenta da tempo.

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Ben diverso invece sarà il programma stilato per la giornata di domani, 16 agosto, che non può essere considerata come tutte le altre. Ancora poche ore, infatti, e lui festeggerà il suo 25esimo compleanno, momento che sarà dedicato al completo riposo e agli affetti più cari. Tra questi c’è ovviamente l’amatissima Laila Hasanovic, oltre alla sua famiglia e agli amici, con cui celebrerà al meglio questo importante traguardo.

Il riposo avrà però breve durata. Lunedì, infatti, è previsto un altro momento cruciale, si approfitterà dell’occasione per valutare meglio le sue condizioni e, in accordo con lo staff medico, stabilire quando partire per gli Stati Uniti, sede degli US Open, torneo a cui non vuole mancare e che vuole onorare nel modo migliore. La manifestazione parte il 30 agosto, sarebbe però importante arrivare sul posto qualche giorno prima per adattare il suo fisico al fuso orario e al clima, così da poter dare il massimo in campo come suo solito.

La classifica ATP almeno per ora gli permette di essere tranquillo, anche se ovviamente Jannik farà il possibile per conquistare l’ennesimo trofeo da mettere in bacheca. Almeno fino all’ATP di Pechino, previsto fino a ottobre, Sinner sarà infatti in vetta alla graduatoria, Alexander Zverev potrebbe invece ridurre il distacco se riuscisse a vincere il Masters 1000 dell’Ohio, ma una sua eventuale vittoria a New York non cambierebbe le cose. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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