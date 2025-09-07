Sinner-Alcaraz, la finale degli Us Open in chiaro gratis: dove vederla in diretta tv. La svolta oltre Sky Domenica 7 settembre Sinner e Alcaraz si sfidano sul Centrale di Flushing Meadows: tutto sul match, precedenti, diretta tv e streaming dello US Open 2025.

Ha fatto un po’ spaventare i suoi sostenitori per quel problema fisico riscontrato nel corso della semifinale ma, tutti noi possiamo tirare un sospiro di sollievo. Jannik Sinner è in forma ed è pronto a sfidare Carlos Alcaraz alla finale degli US Open, prevista per oggi, domenica 7 settembre 2025, e trasmessa in diretta tv in chiaro e in streaming alle ore 20:00. Non potete perdere questa sfida epica quindi, in questo articolo vi sveliamo dove vederla. Di seguito, troverete tutti i dettagli.

Sinner vs. Alcaraz, dove vedere la sfida in tv e in streaming

Sono i nomi del momento e quello di stasera si preannuncia un match senza esclusione di colpi. Jannik Sinner e Carlos Alcaraz hanno vinto le ultime sette prove del Grande Slam e si affronteranno di nuovo domenica 7 settembre nella finale maschile dell’US Open 2025 a New York, sul campo Centrale di Flushing Meadows, alle 14:00 locali (20:00 in Italia). Sarà la loro sesta finale consecutiva dopo Pechino, Roma, Roland Garros, Wimbledon e Cincinnati. Nei 14 precedenti, Sinner insegue ancora i 6 successi dello spagnolo, con l’azzurro vincitore sul veloce solo a Pechino e Miami. Tra i ricordi anche il quarto di finale US Open 2022 perso dall’italiano dopo un match point sprecato. La partita sarà trasmessa in diretta su SuperTennis (canale 64 digitale terrestre), su Sky e in streaming su SuperTennix e NowTV, entrambe a pagamento.

Le parole di Sinner sulla finale e su Alcaraz

Jannik Sinner ha recentemente commentato la sua forma fisica: "Ho sentito un fastidio all’altezza dello stomaco dopo un servizio sul 4-3 nel secondo set", riferendosi alla semifinale contro Felix Auger-Aliassime. "Dopo l’intervento del fisioterapista è andato tutto molto meglio e poi non ho avvertito più alcun disagio, ho ricominciato a servire normalmente", ha concluso. La concentrazione è tutta rivolta al prossimo avversario (come c’era da aspettarsi). Alcaraz conduce 9-5 nei precedenti, l’ultimo dei quali vinto dallo spagnolo nella finale del Masters 1000 di Cincinnati; quest’anno, fuori dagli Slam, i due si sono affrontati anche nella finale degli Internazionali d’Italia. Sinner ha anche speso delle parole sullo sfidante: "Adoro le sfide, Alcaraz mi spinge sempre al limite ed è ottimo. Abbiamo un ottimo rapporto anche fuori dal campo, siamo persone normali alla fine". E sul match di domenica: "C’è un avversario difficile da affrontare domenica, non stiamo a pensare al ranking. Io sono felice di giocare un’altra finale dello Slam e di sfidare il miglior giocatore al mondo in questo momento".

Ha poi proseguito: "Alcaraz sta giocando un tennis incredibile, non vedo l’ora di scendere in campo. Rispetto al passato, il suo servizio è migliorato. In generale è diventato molto più solido, non ha più alti e bassi, arriva sempre in fondo ai tornei. Il suo gioco è particolarmente adatto alla terra rossa, anche a livello fisico si trova benissimo su quella superficie. Sull’erba ha fatto vedere quanto vale e sul cemento sta giocando in modo incredibile. Più o meno vale anche per me, il mio gioco a rete è migliorato e la condizione fisica è cresciuta, ci adattiamo alle diverse superfici con differenti aggiustamenti. Io sono contento del mio livello, negli ultimi 2 anni sono cambiate diverse cose".

Dove vedere in tv e in streaming gli US Open e quanto è il Montepremi

Dunque, ricapitoliamo: gli US Open 2025 saranno trasmessi in Italia su SuperTennis Tv (canale 64 digitale terrestre, 212 satellite) e sulla piattaforma SuperTenniX (gratuita per i tesserati FITP, 1,99 €/mese per gli altri). Saranno visibili fino a nove campi al giorno, con quattro match aggiuntivi in diretta su SuperTennis Plus per smart TV. Su Sky Sport Tennis (canale 203) sarà possibile seguire i match principali dal 24 agosto con studi e approfondimenti, anche in streaming tramite Sky Go. Il montepremi totale aumenta del 20% rispetto allo scorso anno, con i vincitori del singolare che riceveranno un premio record di 5 milioni di dollari, +39% rispetto al 2024.

