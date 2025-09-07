Trova nel Magazine
Libero Magazine

Sinner-Alcaraz, la finale degli Us Open in chiaro gratis: dove vederla in diretta tv. La svolta oltre Sky

Domenica 7 settembre Sinner e Alcaraz si sfidano sul Centrale di Flushing Meadows: tutto sul match, precedenti, diretta tv e streaming dello US Open 2025.

Melania Fiata

Melania Fiata

Giornalista

Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Ha fatto un po’ spaventare i suoi sostenitori per quel problema fisico riscontrato nel corso della semifinale ma, tutti noi possiamo tirare un sospiro di sollievo. Jannik Sinner è in forma ed è pronto a sfidare Carlos Alcaraz alla finale degli US Open, prevista per oggi, domenica 7 settembre 2025, e trasmessa in diretta tv in chiaro e in streaming alle ore 20:00. Non potete perdere questa sfida epica quindi, in questo articolo vi sveliamo dove vederla. Di seguito, troverete tutti i dettagli.

Sinner vs. Alcaraz, dove vedere la sfida in tv e in streaming

Sono i nomi del momento e quello di stasera si preannuncia un match senza esclusione di colpi. Jannik Sinner e Carlos Alcaraz hanno vinto le ultime sette prove del Grande Slam e si affronteranno di nuovo domenica 7 settembre nella finale maschile dell’US Open 2025 a New York, sul campo Centrale di Flushing Meadows, alle 14:00 locali (20:00 in Italia). Sarà la loro sesta finale consecutiva dopo Pechino, Roma, Roland Garros, Wimbledon e Cincinnati. Nei 14 precedenti, Sinner insegue ancora i 6 successi dello spagnolo, con l’azzurro vincitore sul veloce solo a Pechino e Miami. Tra i ricordi anche il quarto di finale US Open 2022 perso dall’italiano dopo un match point sprecato. La partita sarà trasmessa in diretta su SuperTennis (canale 64 digitale terrestre), su Sky e in streaming su SuperTennix e NowTV, entrambe a pagamento.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Le parole di Sinner sulla finale e su Alcaraz

Jannik Sinner ha recentemente commentato la sua forma fisica: "Ho sentito un fastidio all’altezza dello stomaco dopo un servizio sul 4-3 nel secondo set", riferendosi alla semifinale contro Felix Auger-Aliassime. "Dopo l’intervento del fisioterapista è andato tutto molto meglio e poi non ho avvertito più alcun disagio, ho ricominciato a servire normalmente", ha concluso. La concentrazione è tutta rivolta al prossimo avversario (come c’era da aspettarsi). Alcaraz conduce 9-5 nei precedenti, l’ultimo dei quali vinto dallo spagnolo nella finale del Masters 1000 di Cincinnati; quest’anno, fuori dagli Slam, i due si sono affrontati anche nella finale degli Internazionali d’Italia. Sinner ha anche speso delle parole sullo sfidante: "Adoro le sfide, Alcaraz mi spinge sempre al limite ed è ottimo. Abbiamo un ottimo rapporto anche fuori dal campo, siamo persone normali alla fine". E sul match di domenica: "C’è un avversario difficile da affrontare domenica, non stiamo a pensare al ranking. Io sono felice di giocare un’altra finale dello Slam e di sfidare il miglior giocatore al mondo in questo momento".

Ha poi proseguito: "Alcaraz sta giocando un tennis incredibile, non vedo l’ora di scendere in campo. Rispetto al passato, il suo servizio è migliorato. In generale è diventato molto più solido, non ha più alti e bassi, arriva sempre in fondo ai tornei. Il suo gioco è particolarmente adatto alla terra rossa, anche a livello fisico si trova benissimo su quella superficie. Sull’erba ha fatto vedere quanto vale e sul cemento sta giocando in modo incredibile. Più o meno vale anche per me, il mio gioco a rete è migliorato e la condizione fisica è cresciuta, ci adattiamo alle diverse superfici con differenti aggiustamenti. Io sono contento del mio livello, negli ultimi 2 anni sono cambiate diverse cose".

Dove vedere in tv e in streaming gli US Open e quanto è il Montepremi

Dunque, ricapitoliamo: gli US Open 2025 saranno trasmessi in Italia su SuperTennis Tv (canale 64 digitale terrestre, 212 satellite) e sulla piattaforma SuperTenniX (gratuita per i tesserati FITP, 1,99 €/mese per gli altri). Saranno visibili fino a nove campi al giorno, con quattro match aggiuntivi in diretta su SuperTennis Plus per smart TV. Su Sky Sport Tennis (canale 203) sarà possibile seguire i match principali dal 24 agosto con studi e approfondimenti, anche in streaming tramite Sky Go. Il montepremi totale aumenta del 20% rispetto allo scorso anno, con i vincitori del singolare che riceveranno un premio record di 5 milioni di dollari, +39% rispetto al 2024.

Potrebbe interessarti anche

Jannik Sinner e Felix Auger-Aliassime

Sinner-Auger Aliassime stasera in TV va in onda anche in chiaro gratis: chi la trasmette oltre Sky e l’altra sfida Alcaraz-Djokovic  

Il campione italiano scenderà in campo per la semifinale degli US Open nella notte t...
Sinner - Auger-Aliassime

Sinner–Auger Aliassime in diretta tv, semifinale US Open: dove vederla e la beffa dell’orario

Dopo avere vinto il derby azzurro contro Musetti domani venerdì 5 settembre il numer...
Jannik Sinner

Sinner, la verità sul ritiro (e il futuro): la grande rinuncia e la vetta del ranking a rischio. Quando lo rivedremo in tv

Il tennista altoatesino è stato costretto a dare forfait nella finale di Cincinnati,...
Jannik Sinner e Lorenzo Musetti

Sinner-Musetti stasera in TV si vede anche in chiaro gratis: chi la trasmette oltre Sky e la polemica sull’orario

Il big match tra i due campioni azzurri andrà in onda da New York nella notte di ogg...
Jannik Sinner

Sinner, stasera la sfida ad Alcaraz (con una nuova compagna all’orizzonte): rimane numero 1 al mondo se…

Il tennista altoatesino è pronto per la finale di Cincinnati, dove la sfida al campi...
Jannik Sinner - Lorenzo Musetti

Sinner-Musetti in diretta tv, quarti Us Open: dove vedere il derby italiano, a che ora giocano

Dopo avere superato Bublik e Munar, gli azzurri numero uno e numero 10 al mondo si g...
Sinner-Bublik oggi in diretta TV, US Open

Sinner-Bublik oggi in diretta TV, US Open: dove vederla in chiaro, orario, la richiesta del rivale di Jannik

Il numero 1 al mondo sfiderà l'atleta kazako all'1 di notte (ora italiana), tra lune...
sinner alcaraz finale cincinnati dove vederla in Tv

Sinner-Alcaraz in diretta tv, finale Atp Cincinnati: dove vederla, orario, la 'minaccia' dello spagnolo

Dove seguire lunedì 18 agosto la finale dell’Atp di Cincinnati Sinner-Alcaraz: dal c...
Sinner ed Alcaraz al 6 King Slam su Netflix

Sinner sfida ancora Alcaraz in un evento Netflix senza precedenti

La sfida infinita tra i tennisti Sinner e Alcaraz continuerà su Netflix con il nuovo...

Personaggi

Lorenzo Musetti

Lorenzo Musetti
Fabio Fognini

Fabio Fognini
Jannik Sinner

Jannik Sinner
Siglinde Sinner

Siglinde Sinner

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963