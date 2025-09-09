Jannik Sinner, break d’amore di Laila Hasanovic: cosa farà dopo la delusione agli US Open Il campione italiano è pronto prendersi una pausa dopo le fatiche dell'ultimo torneo statunitense. E c'è chi ipotizza qualche giorno di pace con la fidanzata. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

CONDIVIDI

La sconfitta di Jannik Sinner, in finale agli US Open contro Carlos Alcaraz, non è solo un passaggio di testimone nel ranking mondiale. Ma anche lo spartiacque per un periodo che si annuncia tutto da riscrivere. Tra emozioni da smaltire, un’agenda tennistica serratissima e un legame sentimentale che continua a crescere, il campione italiano potrebbe concentrarsi adesso su altro. Magari uno stop dal sapore romantico, condiviso con la bellissima fidanzata Laila Hasanovic. Prima che altri impegni lavorativi prendano il sopravvento. Vediamo qui sotto tutti i dettagli.

Jannik Sinner, break d’amore con Laila Hasanovic

Archiviata la delusione sportiva in campo, per Jannik ora è tempo di ricominciare dalle cose che contano davvero. Non è un segreto che accanto a lui, da qualche tempo, ci sia la modella danese Laila Hasanovic. E adesso che entrambi hanno finalmente qualche giorno di tregua, non si esclude che scelgano di ‘sparire dai radar’ per una fuga romantica lontano dai flash e dal tam-tam mediatico. Del resto, la storia tra Sinner e Laila va avanti – quasi sottotraccia – da parecchi mesi, ma le occasioni per vedersi davvero (senza interruzioni) sono poche e preziose.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Insomma, adesso Jannik e Laila potrebbero approfittarne per scappare insieme in qualche luogo esotico, lontani da occhi indiscreti. Oppure per un ‘buen retiro’ da trascorrere a Montecarlo, dove Jannik vive da tempo (e dove la Hasanovic è stata avvistata più volte). Di certo, entrambi hanno assoluto bisogno di una pausa dagli impegni frenetici dell’estate. Laila viene da appuntamenti in successione con gli sponsor e da un’apparizione memorabile alla Mostra del Cinema di Venezia. Mentre Sinner, si sa, ha accumulato parecchia fatica da Wimbledon in poi. E ora potrebbe essere davvero il momento giusto per staccare da tutto.

I nuovi impegni di Sinner dopo la pausa

La pausa dagli impegni, per Sinner, non durerà molto. Dopo aver archiviato la parentesi americana, l’altoatesino ripartirà a fine mese: la sua presenza è già confermata tra gli iscritti all’ATP 500 di Pechino (25 settembre-1 ottobre), torneo di preparazione verso il Masters 1000 di Shanghai, di cui Jannik è campione in carica. L’anno scorso, a Pechino aveva ceduto in finale proprio contro Alcaraz, ma quest’anno potrebbe sfruttare l’assenza del rivale spagnolo, atteso invece a Tokyo, per provare a rosicchiare punti preziosi e iniziare una nuova rincorsa al numero 1 del ranking.

Anche ottobre sarà all’insegna delle sfide: dopo Shanghai, Sinner parteciperà alla rassegna-esibizione del Six Kings Slam di Riad, al fianco di fenomeni come Djokovic, Alcaraz e Zverev. Seguirà poi il Master 1000 di Parigi Bercy e, attesissima, la tappa delle NITTO ATP Finals di Torino a novembre. Nel frattempo, la Nazionale italiana lo aspetta per la fase finale della Coppa Davis a Bologna. Ecco perché una pausa adesso è essenziale. Ancora meglio se in compagnia di Laila.

Potrebbe interessarti anche